Hyper Scape to wyjątkowo dynamiczna i efektowna strzelanka z gatunku battle royale. Na początku lipca Ubisoft zaprezentował swoją odpowiedź na Fortnite i PUBG, a dziś oddał ją wreszcie w ręce graczy.

Choć nie brakuje graczy, którzy mają już dość tego całego battle royale, to zapowiedź Hyper Scape jak najbardziej mogła się podobać. Dynamiczna rozgrywka, efektowne starcia oraz różnorodność broni działają na jej korzyść, a to wcale nie koniec atutów. Możliwość grania w pojedynkę lub w drużynie, intrygujący świat oraz fakt, że za produkcję opowiadają twórcy Rainbow Six: Siege to kolejne elementy na liście. Zanim jednak przejdziemy do konkretów…

Zobacz najnowszy zwiastun Hyper Scape z okazji premiery 1. sezonu:

Zabawa w Hyper Scape polega na starciach, w których udział może brać nawet 100 graczy. Każdy z nich przejmuje kontrolę nad postacią, dysponującą nie tylko standardowymi rodzajami broni, ale też mniej typowymi umiejętnościami, takimi jak hakowanie. Jednych i drugich na dobry początek mamy po 11. Jeśli zaś chodzi o tryby, to obok podstawowych (Solo i Squad Crown Rush) czekają na nas jeszcze ograniczone czasowo formaty specjalne.

Wkrocz do akcji już dziś – Hyper Scape jest dostępne na PC, Xbox One i PS4

Podsumowując: dziś wystartował pierwszy sezon Hyper Scape, zatytułowany Pierwsza zasada. Grać możesz za darmo i zacząć możesz w każdej chwili. W zależności od platformy musisz jednak najpierw pobrać około 8,5 GB plików (na PC i Xbox One) albo 11,5 GB (na PlayStation 4).

Źródło: Ubisoft, informacja własna

