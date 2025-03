Rusza PlayStation Beta Program. Gracze PC też mogą wziąć udział

Sony ogłasza nową inicjatywę – PlayStation Beta Program, którego ideą jest usprawnienie procesu testowania zarówno gier, jak i nowych funkcji konsol. Już można się zapisywać i co najciekawsze, nie trzeba posiadać konsoli PlayStation 5.

PlayStation Beta Program to nowa inicjatywa “niebieskich”, która jest bardziej skonsolidowanym i ujednoliconym sposobem na testowanie nadchodzącej zawartości – mowa nie tylko o grach.

PlayStation Beta Program w szczegółach

Po pierwsze, wymagana jest jednorazowa rejestracja użytkownika na playstation.com/beta-program-at-playstation/. Beta Program jest całkowicie bezpłatny i działa w regionach z dostępną usługą PlayStation Network. Jakie warunki muszą spełnić chętni do testowania?

“Gracze muszą mieć ważne konto PlayStation Network w dobrej kondycji z aktualnym adresem e-mail. Konta z ograniczeniami lub naruszeniami mogą nie kwalifikować się do uczestnictwa.

Gracze muszą mieszkać w regionie, w którym dostępny jest Program Beta PlayStation.

Gracze muszą spełniać wymagania wiekowe obowiązujące w ich regionie” – czytamy na łamach Blog PlayStation.

Nie musisz posiadać konsoli PS5

Każdy, kto dołączy do programu, może “zostać wzięty pod uwagę przy udziale w beta testach”, ale gwarancji nie ma. Co istotne, w oficjalnym komunikacie czytamy, że nie tylko konsole PS5 wchodzą w grę – w programie mogą wziąć udział gracze PC.

Idea nie jest co prawda nowa, ale program testów w ujednoliconej postaci z pewnością usprawni proces. Co sądzicie o takich inicjatywach? Zachęcamy do oddania głosu w sondzie.

Źródło: Blog PlayStaion