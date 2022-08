Robot przygotowujący hot dogi miał być nowym hitem samoobsługowych sklepów Żabka. Jak się okazuje, maszyna nie zawsze potrafi poprawnie przygotować przekąskę i cała operacja kończy się… komicznym przedstawieniem.

Robot z Żabki przygotował hot doga… bez bułki

W ostatnich dniach internet obiegł filmik użytkownika miczel68 ze sklepu Żabka Nano w Warszawie, które przedstawia robota przygotowującego hot doga. Niestety… cała procedura nie poszła tak jak zaplanowano (lub raczej zaprogramowano robota).

Zaprogramowany robot miał problem z włożeniem hot doga do bułki, co wywołało katastrofę przy kolejnych etapach przygotowywania przekąski. W efekcie klient otrzymał… samą parówkę.

Sytuacja wydaje się komiczna i pokazuje, że maszyna nie zawsze potrafi dobrze zastąpić człowieka. Nie brakuje też żartobliwych komentarzy: "Wy się śmiejecie a on się stresował bo to jego pierwszy dzień pracy" - komentuje użytkownik Hantal. Inny użytkownik wyraził zaniepokojenie przy przygotowywaniu kolejnych hot dogów "Tam jest ta bułka i on juz nigdy nie bedzie działał tak samo ://"

Sytuacją zainteresowało się kierownictwo sklepu Żabka - w oświadczeniu dla serwisu Money.pl czytamy:

W Żabce testujemy wiele rozwiązań bazujących na zaawansowanych technologiach, a robot Robbie jest jednym z najbardziej nowatorskich. Cały czas wsłuchujemy się w sygnały naszych klientów, monitorujemy incydentalne pomyłki i usprawniamy procesy. Mamy radość z tego, że możemy robić to wspólnie z naszymi klientami — dodaje biuro prasowe i podkreśla, że Robbie przygotował już tysiące hot-dogów dla warszawskich klientów.

Obsługa sklepów zaprosiła niezadowolonego klienta na darmowego hot doga. Tym razem ma być podany razem z bułką :)

To nie pierwsza wpadka robota przygotowującego hot doga

Komiczne wideo podbija Internet (obecnie ma ponad 8 milionów wyświetleń w serwisie Tik Tok!). Warto jednak zaznaczyć, że nie jest to pierwsza tego typu sytuacja, bo w sieci można znaleźć inne nagrania z failami robotów w Żabce.

Źródło: TikTik @ miczel68, Money, YouTube @ Tomasz Sk, YouTube @ Grzegorz