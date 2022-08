Odpowiedź na to pytanie nie jest dziś wcale taka prosta. Ustalenie jej jest jednak kluczowe, jeśli faktycznie chcemy kiedyś obudzić się w świecie prawdziwie autonomicznych pojazdów.

Człowiek czy maszyna – kto ponosi winę za wypadek autonomicznego samochodu?

Po drogach jeżdżą już samochody półautonomiczne. Pod tym określeniem kryją się pojazdy, które w określonych warunkach niby są w stanie jeździć same, ale jednak kierowca musi ich pilnować. Powinien być cały czas w pogotowiu, a jeśli dojdzie do jakiegoś drogowego zdarzenia, to tylko człowiek za nie odpowiada. Jeśli jednak rzeczywiście myślimy o samochodach w pełni autonomicznych, to jedynym sensownym rozwiązaniem wydaje się takie, w którym człowiek nie będzie ponosił odpowiedzialności za błędną decyzję maszyny. I takie właśnie przepisy wprowadzane są teraz w Wielkiej Brytanii.

Jeśli samochód jest autonomiczny i jadąc w takim właśnie trybie doprowadzi do wypadku lub kolizji, to do odpowiedzialności pociągnięty zostanie nie kierowca (czy raczej pasażer na jego fotelu), lecz producent samochodu. Przepisy tego rodzaju mają przyspieszyć drogową rewolucję, a rząd Wielkiej Brytanii zakłada, że do 2025 roku uda się w tym kraju wprowadzić powszechnie pojazdy, które kierują się same.

To może być globalny precedens

Takie przepisy mogą też stanowić globalny precedens. Do tej pory to „kierowcy” byli pociągani do odpowiedzialności – tak było w przypadku testów realizowanych przez firmę Uber, tak też było, gdy trzy lata temu działający w trybie autopilota pojazd marki Tesla doprowadził do śmiertelnego wypadku. Zdaniem brytyjskiego rządu, jeśli wypadek jest spowodowany błędem technologicznym, a człowiek po prostu ufa producentowi, który daje mu do dyspozycji taką funkcję, to nie może być oskarżany nawet o nieumyślne doprowadzenie do zdarzenia.

Wielka Brytania jest jednym z krajów, którego rząd widzi olbrzymi potencjał w technologii jazdy autonomicznej. Nie dość, że ostatecznie może ona sprawić, że poruszanie się po mieście będzie płynniejsze i bezpieczniejsze, to jeszcze może zwiększyć mobilność osób starszych i tych, które z jakiegokolwiek powodu nie mają prawda jazdy. To też wreszcie olbrzymi rynek pod względem ekonomicznym.

