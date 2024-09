Dowiedzieliśmy się dziś, że doszło do wycieku danych osobowych wielu osób korzystających ze znanych e-sklepów. Jakich sklepów dotyczył incydent i czego powinniśmy się w związku z tym obawiać?

Zakupy w internecie są bardzo popularne i chętnie w ten sposób kupujemy różne produkty. Możemy je uznać nie tylko za wygodne i szybkie, ale też całkiem bezpieczne. Niestety, co jakiś czas dochodzą do nas jednak informacje świadczące o próbach oszustwa, czy przejęciu danych. Dziś doszło natomiast do wycieku danych z baz kilku dużych sklepów internetowych. Co wiadomo na ten temat?

Wyciek danych z kilku sklepów internetowych w Polsce (25.09.2024)

O wycieku danych mówimy, kiedy do większej liczby danych dostęp uzyskują niepowołane do tego osoby. Często jest to działanie hackerów (cyberprzestępców), choć niektóre incydenty są związane z problemami technicznymi w infrastrukturze IT sklepu. Na szczęście na mocy obowiązujących przepisów (w tym RODO) jeżeli dojdzie do takiego zdarzenia, sami zainteresowani - czyli osoby, których dane zostały przejęte - muszą być o tym poinformowani. Właśnie z taką sytuacją mieliśmy dziś do czynienia.

Mowa o danych klientów kilku dużych sklepów internetowych:

sklep New Balance

Ochnik

StreetStyle24

pickypica.com

Wyciek danych był związany z infrastrukturą technologiczną firm zajmujących się powyższymi sklepami internetowymi. Do wycieku doszło 25 września 2024 roku. Możliwe jednak, że już tydzień temu (18.09) miał miejsce podobny incydent.

Na skutek wycieku danych cyberprzestępcy uzyskali dostęp do następujących danych użytkowników:

imię i nazwisko

numer telefonu

adres e-mail

adres zamieszkania (lub podany jako adres dostawy)

Na szczęście hackerzy nie weszli w posiadanie haseł do kont użytkowników, czy innych wrażliwych danych.

Co dalej w związku z wyciekiem danych?

Ochnik oraz New Balance poinformowały swoich klientów o potencjalnych ryzykach związanych z wyciekiem danych. Przekazały też informację do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Firmy podjęły “odpowiednie kroki”, aby zabezpieczyć dane.

O tym, że pozostałe dwa wymienione serwisy padły ofiarami ataków, poinformował natomiast serwis Niebezpiecznik.

Czego mogą się spodziewać użytkownicy sklepów internetowych, których danych wyciekły? Przestępcy nie weszli w posiadanie danych dostępowych. Na szczęście nie mają więc choćby haseł do kont, które - jak wiemy - często bywają takie same dla wielu serwisów (choć dla bezpieczeństwa warto ustawiać różne, mocne hasła w poszczególnych miejscach). Klienci wymienionych wcześniej sklepów mogą natomiast spodziewać się, że otrzymają wiadomości spamowe, są też narażeniu na próby wyłudzenia innych danych (np. właśnie haseł).