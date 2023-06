Zanim klikniemy Zapomnij w przypadku sieci Wi-Fi, z którą nie planujemy znowu się połączyć, zastanówmy się, czy warto ją zapominać. Jest tak zrobimy hasło przepadnie bezpowrotnie. Gdy sieć będzie pamiętana, jej hasło w komputerze znajdziecie posługując się naszymi poradami.

Hasło do Wi-Fi mimo obowiązujących reguł bezpieczeństwa, które nakazują częste uaktualnianie haseł, jest prawdopodobnie wyjątkowo rzadko zmieniane. W przypadku domowego routera czy modemu kablowego zmiany dokonujemy przy pierwszym uruchomieniu, by zastąpić hasło domyślne. Na komputerze hasło do Wi-Fi podajemy zwykle tylko raz, co nie sprzyja jego zapamiętaniu.

Gdy hasło wyleci nam z głowy, nie zapisaliśmy go nigdzie (poza menedżerem haseł nie jest to zresztą wskazane), a zechcemy połączyć się z siecią na innym komputerze, nic straconego. Dotyczy to nie tylko aktualnych haseł do sieci Wi-Fi, ale także tych, które używaliśmy wcześniej w domu, czy w przypadku innej sieci, na przykład hotelowej, w pracy i gdziekolwiek, gdzie trzeba było je podać. System Windows zachowuje całą historię haseł i sieci, z którymi się łączyliśmy, a które nie są zapomniane przez system (trzeba w tym celu kliknąć przy identyfikatorze sieci lub w menu kontekstowym na Zapomnij), nawet jeśli nie jesteśmy już w ich zasięgu.

Z tego poradnika dowiesz się:

Wyświetlamy hasło aktualnej sieci Wi-Fi w Windows i tych, które są w zasięgu

Wyświetlenie tekstowo hasła sieci, do której jesteśmy aktualnie podłączeni nie jest szczególnie skomplikowane.

Najpierw trzeba otworzyć panel Centrum sieci i udostępniania i zależnie od systemu będzie trzeba wykonać inny zestaw kroków: W systemie Windows 7, 8, 8.1 w polu wyszukiwania należy wyszukać Centrum sieci i udostępniania i uruchomić je z listy wyników.

w polu wyszukiwania należy wyszukać i uruchomić je z listy wyników. W systemie Windows 10 z menu Start wybieramy Ustawienia i na stronie głównej ustawienia Sieć i Internet , a potem Stan oraz Centrum sieci i udostępniania .

z menu wybieramy i na stronie głównej ustawienia , a potem oraz . W systemie Windows 11 w menu Start wyszukujemy Panel sterowania, a potem go uruchamiamy z listy wyników i wybieramy Sieć i internet oraz Centrum sieci i udostępniania.

W Centrum sieci i udostepniania mamy wyświetlone aktywne sieci. Zwykle będzie to jedna sieć, ale jeśli jest ich więcej to klikamy na link z identyfikatorem sieci Wi-Fi, z którą jesteśmy połączeni (ten identyfikator można wyświetlić też klikając na ikonkę Wi-Fi w zasobniku systemowym). Otworzy się okno Stan: Wi-Fi w którym klikamy na Właściwości sieci bezprzewodowej.

W kolejnym oknie Właściwości sieci bezprzewodowej przechodzimy na zakładkę Zabezpieczenia i zaznaczamy pole wyboru Pokaż znaki. W polu Klucz zabezpieczeń sieciowych wyświetli się tekstowo hasło danej sieci Wi-Fi. By jednak tak się stało musimy mieć konto administratora lub konto z uprawnieniami administracyjnymi.

Zamykamy wszystkie okna konfiguracji sieci.

Jeśli chcemy odczytać hasło innej sieci, którą nasz komputer pamięta, a w której zasięgu jesteśmy, należy przełączyć się na tę sieć Wi-Fi i powtórzyć powyższe kroki.

Wyświetlamy hasło sieci Wi-Fi w Windows, w której zasięgu nie jesteśmy

Może się zdarzyć, że hasło nie jest zapomniane przez system, ale znana nam sieć nie jest w zasięgu naszego komputera. Pierwsza metoda nie zadziała, bo z siecią nie można nawiązać połączenia. Należy skorzystać z Wiersza poleceń uruchomionego w trybie administratora.

Klikamy lewym przyciskiem myszy na ikonę menu Start i wybieramy Wiersz poleceń (administrator) lub Terminal Windows (admin). W oknie Wiersza poleceń lub Terminala Windows wpisujemy następujące polecenie: netsh wlan show profile "SIEC" key=clear | find /I "Key Content" W poleceniu tekst SIEC zastępujemy identyfikatorem sieci, dla której chcemy wyświetlić hasło. Wciskamy Enter i hasło zostanie wyświetlone po dwukropku w wierszu zatytułowanym Key Content.

Wyświetlamy wszystkie hasła sieci W-Fi jakie pamięta komputer z Windows

Może też zaistnieć taka sytuacja, że chcemy przypomnieć sobie wszystkie hasła sieci, z którymi kiedykolwiek się łączyliśmy. Wtedy ponownie korzystamy z Wiersza poleceń w trybie administratora.

Klikamy lewym przyciskiem myszy na ikonę menu Start i wybieramy Wiersz poleceń (administrator) lub Terminal Windows (admin). W oknie Wiersza poleceń lub Terminala Windows wpisujemy następujące polecenie: netsh wlan show profile Wyświetli się lista wszystkich sieci Wi-Fi, dla których nasz system Windows pamięta hasła. Możemy teraz powtórzyć wcześniejszą poradę korzystając z wybranych nazw sieci.

Wyświetlanie haseł Wi-Fi w Windows z pomocą dodatkowej aplikacji Jeśli nie macie oporów przez instalacją prostego narzędzia Wi-Fi password revealer, to odczytanie haseł będzie jeszcze wygodniejsze teraz i za każdym kolejnym razem. To narzędzie nie hakuje systemu, a tylko automatyzuje powyższe porady i zbiera wyniki w atrakcyjny wizualnie sposób. Należy pobrać i zainstalować aplikację Wi-Fi password revealer z tej strony, gdzie klikamy na Download. Uruchamiamy zainstalowaną aplikację i po chwili zobaczymy okno z listą identyfikatorów sieci i haseł.

Wyświetlamy hasło sieci Wi-Fi na komputerze z systemem MacOS

Tutaj odbędzie się bez wiersza poleceń i od razu zyskamy dostęp do archiwum wszystkich zapamiętanych przez system sieci Wi-Fi. Tak jak w Windows potrzebne będą uprawnienia administratora.