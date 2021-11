Hasło do komputera ustawiamy, aby zabezpieczyć go przed niepowołanymi osobami. Jednak co w sytuacji, kiedy sami zapomnimy, jakie ustawiliśmy hasło? Nic straconego! Podpowiadamy, co zrobić jeśli zapomniałeś hasła do laptopa.

Nie pamiętasz, jakie masz hasło do komputera? W taką pułapkę wpadamy najczęściej, kiedy przez długi czas nie korzystamy z urządzenia i nagle przypominamy sobie, że koniecznie potrzebny jest do niego dostęp.

Próbujesz każdej możliwej kombinacji, która mogła stanowić hasło, a komputer nadal wyświetla ten przykry komunikat: “Nieprawidłowe hasło”. Co zrobić? Przede wszystkim nie panikować, dalej pójdzie już górki. Przejdźmy zatem do rozwiązania problemu.

Zapomniałem hasła do komputera z Windows - co robić?

Pytanie zabezpieczające

To najprostszy sposób na resetowanie zapomnianego hasła do konta lokalnego w systemie Windows 10 oraz Windows 11. Niestety w przypadku Windows 10 dotyczy on wyłącznie wersji 1803 oraz nowszych. Jeśli korzystasz ze starszej wersji systemu, musisz spróbować innego sposobu na odzyskanie zapomnianego hasła.

Jak odzyskać zapomniane hasło przy pomocy pytania zabezpieczającego - krok po kroku:

Po wpisaniu nieprawidłowego hasła wybierz opcję Resetuj hasło. Komputer wyświetli pytanie, które zostało ustalone podczas tworzenia konta - odpowiedz na nie. Jeśli odpowiesz prawidłowo - zostanie wyświetlony monit informujący o podaniu nowego hasła. Wpisz je i zapisz zmiany. Hasło zostało zmienione na nowe. Możesz już użyć go do logowania.

Resetowanie hasła Microsoft używanego do logowania

Istnieje taka możliwość, że do logowania wykorzystujesz konto Microsoft. Odzyskanie zapomnianego hasła jest w tym przypadku również stosunkowo proste i można to wykonać całkowicie online, bez ryzyka utraty jakichkolwiek danych.

Podczas logowania z kontem Microsoft wybierz opcję Nie pamiętam hasła. Potwierdź swoją tożsamość na jeden ze sposobów: przesłanie maila na wskazany adres lub SMS z kodem weryfikacyjnym na Twój numer telefonu. W zależności od wybranego rodzaju weryfikacji zostaniesz poproszony o wpisanie części adresu e-mail lub numeru telefonu. Kiedy tylko to zrobisz, wybierz Uzyskaj kod. Na wskazany numer lub e-mail zostanie wysłana wiadomość z kodem do zmiany hasła. Wprowadź go w wyświetlonym oknie, kliknij Dalej, a następnie wprowadź nowe hasło. Hasło do konta Microsoft zostało zmienione - możesz użyć go do logowania na komputerze.

Resetowanie hasła z usunięciem wszystkich plików

Jeśli na komputerze nie przechowujesz żadnych plików, na których szczególnie Ci zależy i jesteś w stanie pogodzić się z ich utratą na rzecz szybkiego przywrócenia dostępu do komputera - możesz zresetować hasło przywracając komputer do stanu początkowego.

Ten sposób spowoduje usunięcie wszystkich danych i programów zapisanych na komputerze. Warto tworzyć kopie zapasowe plików, aby nie narażać się na takie ryzyko.

Będąc na ekranie logowania przytrzymaj klawisz Shift i kliknij przycisk zasilania w prawym dolnym rogu, a następnie Uruchom ponownie. Wybierz opcję Rozwiąż problemy oraz Resetuj ustawienia komputera do stanu początkowego.

Zaznacz opcję Usuń wszystko. Rozpocznie się proces resetowania urządzenia do ustawień początkowych (w zależności od konfiguracji komputera może potrwać nawet godzinę). W trakcie postępuj zgodnie z instrukcjami. Po przywróceniu komputera do fabrycznych ustawień możesz ustalić nowe hasło do konta lokalnego. Tym razem go nie zapomnij albo wykonuj kopie zapasowe plików!

Logowanie do systemu bez znajomości hasła

Ten sposób jest najbezpieczniejszy dla naszych plików - nie ma najmniejszego ryzyka, że dane zostaną uszkodzone. Problemem może być niestety ewentualna trudność całego procesu dla “niedzielnych” użytkowników komputera.

Postaramy się jednak wyjaśnić wszystko w możliwie prosty sposób, krok po kroku.

Decydując się na ten sposób logowania bez hasła do komputera unikasz ryzyka usunięcia zapisanych na dysku danych.

Uwaga! Przed przystąpieniem do resetowania hasła musisz posiadać instalator systemu Windows 10 (ISO). Można go pobrać ze strony Microsoft, a następnie nagrać na płytę DVD lub przygotować bootowalny nośnik USB.

Kiedy komputer jest uruchomiony wkładamy do napędu płytę lub pendrive z instalatorem systemu, następnie uruchamiamy go ponownie. Podczas rozruchu komputera wyświetli się okno instalatora (obrazek poniżej). W tym momencie naciśnij jednocześnie Shift + F10 - uruchomi wiersz poleceń (czarne okienko).

Lokalizujemy partycję, na której zainstalowany jest system Windows (najczęściej jest to C:) a więc wpisujemy c: “Przeszliśmy” do partycji C:. Aby sprawdzić, czy znajduje się na niej system wpisz polecenie dir Poniżej powinna się wyświetlić lista katalogów na wybranej partycji C:. Jeśli widzisz wśród niej katalog Windows - przejdź dalej. Jeśli go nie ma, powtórz krok 3 i 4 (wpisując kolejno d: oraz dir). Wydajemy komendę move, której zmienimy nazwę pliku. W miejsce c należy wpisać oznaczenie partycji, na której zainstalowano Windowsa. Najprawdopodobniej będzie to C, ale w niektórych sytuacjach może być np.: D.

move c:\windows\system32\utilman.exe c:\windows\system32\utilman.exe.bak W kolejnym etapie używamy komendy copy i kopiujemy plik cmd.exe zmieniając jego nazwę na utilman.exe. W tym miejscu również należy mieć na uwadze oznaczenie partycji.

copy c:\windows\system32\cmd.exe c:\windows\system32\utilman.exe Operacje na plikach zakończone. Możesz teraz spokojnie zamknąć wiersz poleceń i uruchomić ponownie komputer. Po ponownym rozruchu użyj kliknij ikonę Ułatwienia dostępu w prawym dolnym rogu ekranu. Znów wyświetli się wiersz poleceń. W tym miejscu możemy już zmienić hasło do konta. Użyj komendy net user nazwa-uzytkownika nowe-haslo-uzytwkonika, np.: jeśli Twoje konto nazywa się Marta, a nowym hasłem ma być kot123, wpisz: net user Marta kot123 Hasło zostało zmienione. Możesz teraz zalogować się do swojego konta przy użyciu nowego hasła.

Zapomniałem hasła do komputera z MacOS - co robić?

Resetowanie hasła do konta MacOS przy użyciu Apple ID

Aby wyświetlić sugestię resetowania danych logowania wpisz trzykrotnie błędne hasło. Pojawi się komunikat lub ikona znaku zapytania.

Po wyborze opcji Wyzeruj je, używając Apple ID komputer poprosi o zalogowanie się do Apple ID, a następnie umożliwi wyzerowanie hasła.

Opcja Uruchom ponownie i pokaż opcje zerowania hasła uruchomi komputer ponownie i uruchomi asystenta resetowania hasła, gdzie po kilku krokach zostanie ono zmienione.

W obu przypadkach nie są zagrożone zapisane na dysku pliki.

To Cię może zainteresować: Jak zmienić hasło do Apple ID?

Co zrobić, aby nie zapomnieć hasła i nie ryzykować utratą plików na dysku?

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem, które spowoduje, że zapomniane hasło do komputera nie będzie już nigdy więcej Twoim problemem jest zapisywanie go w specjalnych programach do przechowywania haseł i innych poufnych danych. Te umożliwiają dostęp z każdego miejsca na świecie i zapewniają bezpieczeństwo poprzez szyfrowanie danych.

Z oczywistych względów odradzamy zapisywanie haseł na kartkach i w zeszytach. Te mogą się zgubić i - co gorsze - trafić w niepowołane ręce.

Dobrym sposobem może się okazać również stosowanie pytań zabezpieczających oraz podpowiedzi. Jeśli Twoim hasłem nie jest ciąg losowych znaków, a konkretne słowa - może warto przemyśleć podpowiedź, którą błyskawicznie z nimi skojarzysz, a inni będą mieć z tym problem.