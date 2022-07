Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na zbliżającą się premierę kart graficznych GeForce RTX 4000. I jest na co czekać, bo nowe modele mają przynieść potężny wzrost wydajności.

Karty graficzne GeForce RTX 4000 mają zastąpić obecne modele GeForce RTX 3000 – co prawda producent nie potwierdził planów wydania kolejnej generacji kart, ale w sieci aż huczy od plotek na temat sprzętu. Wyjątkowo obiecująco zapowiada się topowy przedstawiciel nowej serii.

Wydajność karty GeForce RTX 4090

Według najnowszych przecieków, karta GeForce RTX 4090 ma bazować na układzie graficznym Ada Lovelace AD102 z 16 384 rdzeniami CUDA i dysponować 24 GB pamięci GDDR6X 384-bit.

Jak ta specyfikacja przełoży się na wydajność?

Użytkownik kopite7kimi zdradził, że karta GeForce RTX 4090 ma osiągać w benchmarku 3DMark Time Spy Extreme ponad 19 000 punktów (chodzi o składową odpowiedzialną za wydajność karty graficznej - Graphics Score). Jak to można odnieść do obecnych flagowców?

Oznacza to, że nowy flagowiec Nvidii będzie ponad 2-krotnie wydajniejszy niż GeForce RTX 3090 i o jakieś 65-80% wydajniejszy względem GeForce RTX 3090 Ti (w zależności od wersji). Nie trzeba chyba zatem tłumaczyć, że niedługo powitamy nowego lidera wydajności rankingów kart graficznych... który zmiecie wszystkie dotychczasowe konstrukcje Nvidii i AMD.

Topowa wydajność zostanie jednak okupiona ogromnym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Już teraz mówi się, że RTX 4090 ma cechować się współczynnikiem TBP na poziomie 450 W (czyli podobnym do GeForce RTX 3090 Ti). Cóż, energooszczędne karty graficzne powoli stają się oksymoronem.

Prezentacja karty GeForce RTX 4090 podobno została zaplanowana na wrzesień, ale na jej dostępność będziemy musieli poczekać do października. Ciekawe co na to AMD ze swoimi nadchodzącymi Radeonami RX 7000 (RDNA 3) ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Źródło: Twitter @ kopite7kimi, Twitter @ harukaze5719