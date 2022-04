Zapowiedzi z początku roku faktycznie się potwierdziły i NVIDIA wydała najmocniejszą wersję rdzenia Ampere w karcie dla graczy. GeForce RTX 3090 Ti to niekwestionowany król wydajności, ale korona ta okupiona jest wysokim kosztem, nie tylko dosłownie.

RTX 3090 Ti to obecnie najszybsza karta graficzna dla graczy, znacząco wydajniejsza od poprzedniczki.

24 GB bardzo szybkiej pamięci GDDR6X pozwalają wykorzystywać ten układ również do bardziej profesjonalnych zadań.

Masywne, 3,5-slotowe chłodzenie bardzo dobrze radzi sobie z odprowadzaniem nawet 480 W ciepła.

RTX 3090 Ti, mimo już potężnych osiągów, oferuje ogromny potencjał podkręcania.

Bez problemu radzi sobie z graniem w najwyższych detalach w rozdzielczości 4K i z takim właśnie monitorem powinna być parowana, aby ukazać swój pełen potencjał.

Zasilacz 1000 W wystarczy do bezpiecznego używania RTX 3090 Ti, jednak w przypadku podkręcania i łączenia z najnowszymi procesorami Intel Core, zdecydowanie zalecamy wybrać jednostkę o mocy 1200 W.

5/5

Po licznych próbach położenia naszych łapek na najnowszym modelu NVIDII, w końcu udało się dostać do jednego z egzemplarzy, dzięki uprzejmości MSI Polska. Do testów zatem trafił najwyższy model z chłodzeniem powietrzem – MSI GeForce RTX 3090 Ti Suprim X. Początkowo mieliśmy obawy, czy nawet tak masywny radiator poradzi sobie z opanowaniem tak potężnej karty, jednak testy szybko zweryfikowały, że nie ma z tym problemu – co więcej, w naszym odczuciu to właśnie inżynieria stojąca za tym chłodzeniem i zmianami w projekcie karty są nawet ciekawszymi nowościami niż samo odświeżone GPU!



Nie mieliśmy banana dla skali, ale zapewniamy, że karta jest prawdziwie ogromna!

Konstrukcja kart MSI GeForce RTX 3090 Ti Suprim X robi ogromne wrażenie

Zaczniemy zatem od przyjrzenia się samej karcie. Ta zapakowana jest w adekwatnie ogromny karton, w środku którego znajdziemy w gratisie dołączoną podkładkę pod myszkę w rozmiarze 24x38 cm. MSI dołącza również klasyczny dla jego kart stand podpierający, którego użycie w przypadku karty ważącej 2,2 kg jest dosłownie niezbędne, jeżeli chcemy klasycznie montować ją w naszym PC. Dołączony jest również adapter zasilający, gdyż, jak już pewnie wiecie, nowe karty korzystają z jeszcze nowszego złącza 16-Pin.



Nowe złącze wymaga podpięcia aż 3 przewodów 8-Pin – jeżeli posiadacie zasilacz modularny, to najlepiej zgłosić się do producenta o stosowny przewód.

Sama karta już po wyjęciu z folii robi ogromne wrażenie swoją masywnością. Chłodzenie zajmuje 3,5 slotu PCI-E, ale widać, że każdy milimetr został tu faktycznie spożytkowany na chłodzenie. Aluminiowe żebrowanie wypełnia całą długość karty (34 cm) oraz większość jej wysokości. Za transfer ciepła do radiatora odpowiada łącznie 8 ciepłowodów, które z kolei przylegają do komory parowej, która nie pokrywa, jak zwykle, tylko GPU, ale również moduły RAM, które to w przypadku RTX 3090 Ti wszystkie umieszczono po tej samej stronie PCB.





Odprowadzenie 500 W ciepła, jakie jest w stanie oddać ten układ, to nie lada wyzwanie i nie pozwala na stosowanie kompromisów.

Sam fakt przeniesienia połowy kości vRAM z pleców karty na dobrze chłodzone okolice GPU z pewnością ucieszy górników, gdyż przegrzewanie się pamięci GDDR6X to było ich największe utrapienie w modelu RTX 3090. W przypadku gier również nie jest to obojętne, gdyż pozwala znacznie wyżej taktować taką pamięć. Nie oznacza to jednak, że zrezygnowano z chłodzenia pleców – MSI użyło metalowego backplate’a, dodatkowo łącząc go termopadami z najcieplejszymi strefami PCB, aby dodatkowo pomóc z odprowadzaniem ciepła z karty.



RTX 3090 Ti Suprim X korzysta również z patentu na przelotowe chłodzenie, dzięki perforacji backplate. Smok jest naturalnie podświetlany (4 diody RGB).

Pod chłodzeniem znajdziemy 24-fazową sekcję zasilania GPU oraz 4-fazową sekcję zasilania vRAM – umieszczono je po obu stronach GPU (co ponownie pomaga lepiej rozprowadzać ciepło), jednak tu kontakt z radiatorem odbywa się tylko poprzez termopady. Pamięci pochodzą od Microna i są oznaczone jako D8BZC (co w teorii oznacza do 21 Gbps przepustowości). Sam chip graficzny jest podobnych rozmiarów, co wcześniejsze A102, czyli 628 mm2. Wykonano go w 8-nanometrowym procesie produkcyjnym i posiada 28 miliardów tranzystorów. MSI zastosowało tutaj również przełącznik BIOS, pozwalający wybrać tryb pracy (Gaming i Silent). Zmienia on charakterystykę pracy wentylatorów oraz podnosi limit zasilania GPU o 30 W do poziomu jeszcze bardziej przerażających 480 W.



Aktywowanie trybu cichego powoduje wymuszenie wolniejszej pracy wentylatorów, co nieco podnosi temperatury układu i w efekcie zmniejsza taktowanie Turbo.

Od strony złączy niespodzianek brak – do dyspozycji mamy absolutnie standardowy zestaw 3x Display Port 1.4a w towarzystwie jednego złącza HDMI 2.1b. Resztę powierzchni śledzi wykorzystano tak, aby zapewnić karcie możliwość wyrzucania ciepła poza obudowę.



Wszystkich czterech portów można używać jednocześnie, ale można również łączyć monitory w łańcuchu DisplayPort.

Co ciekawe, karta posiada złącze NVLink do podpięcia mostu łączącego dwie karty. Tylko, że w przypadku MSI RTX 3090 Ti Suprim X dołożenie drugiej karty poniżej pozostawi kilka milimetrów na czerpanie powietrza (prosto z rozgrzanych pleców drugiej karty) – należy zatem to traktować jako opcję dla prawdziwych entuzjastów, którzy chłodzenie MSI wymienią na specjalny blok wodny.



Karty z "90" w nazwie obecnie jako jedyne oferują możliwość łączenia w duet - w grach obecnie praktycznie niczego to nie wnosi, ze względu na braki profili w sterownikach dla SLI.

Specyfikacja układu NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

Model GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3090 Ti Titan RTX GeForce RTX 3080 Ti Generacja Ampere / 8 nm Ampere / 8 nm Turing / 12 nm Ampere / 8 nm Układ graficzny Ampere GA102-300 Ampere GA102-350 Turing TU102 Ampere GA102-225 Jednostki cieniujące 10496 10752 4608 10240 Jednostki teksturujące 328 336 288 320 Jednostki rasteryzujące 112 112 96 112 Rdzenie Tensor 328 (3nd gen) 336 (3. gen) 576 320 (3rd gen) Jednostki RT 82 (2nd gen) 84 (2. gen) 72 80 (2nd gen) Taktowanie rdzenia 1395/1695 Mhz 1560/1860 MHz 1770 MHz 1365/1665 MHz Moc obliczeniowa 35,58 TFLOPS 40 TFLOPS 16,31 TFLOPS 34,10 TFLOPS Pamięć wideo 24 GB GDDR6X 384-bit 24 GB GDDR6X 384-bit 24 GB GDDR6 384-bit 12 GB GDDR6X 384-bit Taktowanie pamięci 19 500 MHz 21 000 14 000 MHz 19 000 MHz Przepustowość pamięci 936,2 GB/s 1008 GB/s 672 GB/s 912,4 GB/s TGP (zasilanie) 350 W

(1x12-pin) 450 W

(1x16-pin) 280 W

(2x8-pin) 350 W

(1x12-pin) Interfejs PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 3.0 PCIe 4.0 Cena (MSRP) $1499 $2199 $2499 $1199

MSI RTX 3090 Ti Suprim X to niebywale kulturalna karta

Zanim przejdziemy do omówienia wyników testów wydajności, warto jeszcze na chwilę zatrzymać się przy tym, jak nasz egzemplarz niebywale cicho pracuje. W trybie Gaming wentylatory zwykle nie przekraczają 50-60% prędkości, co przekłada się na bardzo przyzwoite 39 dB poziomu hałasu (w praktyce, w czasie grania najgłośniejszym elementem naszego zestawu był biedny zasilacz, który z mocą 1000 W balansował na granicy swoich możliwości…). Wymuszając 100% prędkości obrotowej wentylatorów, natężenie dźwięku w odległości metra od karty (przy otwartej obudowie) dochodzi do 47 dB, co nadal jest wyśmienitym wynikiem dla takiej mocy.

Karty RTX 3090 Ti to nie tylko udoskonalony i w pełni odblokowany rdzeń A102, ale również bardzo istotne zmiany w konstrukcji kart, które przekładają się na lepsze zarządzanie energią i ciepłem

W trybie Silent wentylatory mają inną docelową temperaturę pracy, co pozwala obniżyć generowany „hałas” poniżej 37 dB, czyniąc kartę faktycznie bezgłośną! Okupione jest to podniesieniem się temperatur GPU (z 70°C na 75°C) i „hot-spot” (z 73°C na 80°C), co przekłada się na około 30-40 MHz niższy boost zegarów, czyli o około 2% niższą wydajność w grach.



Przy RTX 3090 Ti od MSI referencyjne modele RTX 3080 Ti oraz RTX 3070 Ti wyglądają jak budżetowe propozycje…

Nowa platforma testowa Benchmark.pl

Od końcówki zeszłego roku nosiliśmy się z myślą o zmianie platformy testowej. Mieliśmy nadzieję na AM5 od AMD z obsługą DDR5, jednak nic takiego nie nastąpiło. Wybór padł zatem na Alder Lake, czyli powrót platformy na stronę „niebieskich”. Obecnie zestaw, jaki będziemy używać do testów kart graficznych oraz gier, prezentuje się następująco:

Procesor: Intel Core i9-12900K

(P-Core 5,1 GHz + boost do 5,3 GHz na 2 rdzeniach, E-Core 4,1 GHz)

Intel Core i9-12900K (P-Core 5,1 GHz + boost do 5,3 GHz na 2 rdzeniach, E-Core 4,1 GHz) Chłodzenie: NZXT Kraken Z3

NZXT Kraken Z3 Pamięć: Fury Beast 4x16 GB DDR 5 (5600 MHz, CL40, gear 2)

Fury Beast 4x16 GB DDR 5 (5600 MHz, CL40, gear 2) Płyta główna: ASUS ROG Strix 690-F

ASUS ROG Strix 690-F SSD: Samsung SSD 980 PRO 1 TB (PCI-E 4.0)

Samsung SSD 980 PRO 1 TB (PCI-E 4.0) Zasilacz: Corsair RM1000x

Corsair RM1000x Obudowa: Cooler Master Master Case H500M

Testy wykonywaliśmy pod kontrolą systemu Windows 11 (21H2) i ze sterownikami w wersjach 512.65 dla kart NVIDII oraz 22.3.2 dla kart AMD. Wszystkie testy wykonano z aktywnym Resizable Bar. Zestaw testowy powstał we współpracy ze sklepem komputronik.pl.

Na początek testy syntetyczne – jak RTX 3090 Ti wypada w 3DMarkach?

Nim przejdziemy do gier, jeszcze szybki rzut oka na to, jak nowy król wydajności dystansuje się od reszty kart w testach Futuremark 3DMark. Niestety ze względu na zmianę platformy testowej musieliśmy przetestować wszystkie karty ponownie, a oczywiście nie wszystkie udało się ponownie do redakcji sprowadzić (będziemy nad tym pracować) – stąd nieco skromniejsze wykresy niż zwykle.

Zmieniliśmy także szatę graficzną wykresów - dla ułatwienia odbioru karty z układem AMD oznaczono na czerwono, karty z układem NVIDII na zielono, a karta, o której traktuje recenzja jest standardowo w "benchmarkowym" kolorze (pomarańczowym). W przyszłości dodamy również niebieskie paski, gdy tylko pojawią się karty Intela zdoła podołać naszym testom :) Dajcie znać w komentarzach, czy taka zmiana Wam się podoba, czy lepiej powrócić do 2-kolorowych wykresów bez rozróżniania producenta GPU.

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik ogólny

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti [OC]

MSI Suprim X 22 513 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

MSI Suprim X 21 556 AMD Radeon RX 6900 XT

Gigabyte 19 584 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 19 233 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Founders Edition 19 112 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Founders Edition 15 142 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 10 194 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 9388 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 9284 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 6827 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 6746 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 5571 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 4064

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti [OC]

MSI Suprim X 23 050 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

MSI Suprim X 21 811 AMD Radeon RX 6900 XT

Gigabyte 19 442 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 19 114 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Founders Edition 18 936 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Founders Edition 14 508 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 9408 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 8587 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 8485 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 6122 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 6040 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 4944 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 3562

3D Mark - Port Royale (hybrid ray-tracing)

[punkty]

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

MSI Suprim X 14 813 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 12 920 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Founders Edition 12 691 AMD Radeon RX 6900 XT

Gigabyte 9807 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Founders Edition 8618 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 5062 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 4514 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 3501 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 492

Przyrost rzędu 15% jest znacznie większy, niż wynikałoby to z samej różnicy w ilości jednostek obliczeniowych – sekret tkwi tu bowiem w znacznie wyższym i stabilnie utrzymywanym taktowaniu boost. Same pamięci również są wyżej taktowane i biorąc to wszystko pod uwagę, to przyrost jest nawet nieco niższy, niż można by się spodziewać. Z pewnością też nie uzasadnia o tyle większego zapotrzebowania na energię, ale o tym jeszcze napiszemy więcej po omówieniu testów wydajności w grach.

GeForce RTX 3090 Ti daje realną przewagę w grach, przynajmniej w 4K

Procedurę testów w grach również zaktualizowaliśmy. Co prawda, pozostawiliśmy w niej kilka starszych tytułów, jednak przestaliśmy rozróżniać testy z RT ON/OFF – ostatecznie to tylko kolejna opcja w ustawieniach graficznych. Jako że testy robimy w najwyższych ustawieniach, to jeżeli Ray Tracing dało się włączyć, to był on aktywowany. Odstępstwem od tej procedury będą testy budżetowych kart graficznych, w których dodatkowo uwzględnimy pomiary w ustawieniach średnich. Dodatkowo na wykresach prezentujemy wyniki kart z aktywnym skalowaniem obrazu, zawsze w ustawieniu „jakość” (niezależnie od wskazanej metody DLSS/FSR, zatem należy mieć na uwadze, że wyniki z aktywnym FSR są okupione znacznie większym spadkiem jakości obrazu niż w przypadku DLSS).

Assassin's Creed: Valhalla – 1920 x 1080

najwyższe ustawienia [kl./s.] więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

MSI Suprim X 125

95 AMD Radeon RX 6900 XT

Gigabyte 122

91 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Founders Edition 116

88 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 113

85 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Founders Edition 101

76 AMD Radeon RX 5700 XT

Gigabyte Gaming OC 88

61 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 79

59 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 76

57 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 72

54 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 56

44 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 54

39 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 34

23 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 34

26 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Assassin's Creed: Valhalla – 2560 x 1440

najwyższe ustawienia [kl./s.] więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

MSI Suprim X 106

79 AMD Radeon RX 6900 XT

Gigabyte 100

75 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Founders Edition 97

74 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 95

72 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Founders Edition 82

64 AMD Radeon RX 5700 XT

Gigabyte Gaming OC 66

47 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 61

46 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 58

46 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 57

44 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 41

34 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 39

30 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Assassin's Creed: Valhalla – 3840 x 2160

najwyższe ustawienia [kl./s.] więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

MSI Suprim X 75

60 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Founders Edition 65

49 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 65

53 AMD Radeon RX 6900 XT

Gigabyte 63

49 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Founders Edition 53

43 AMD Radeon RX 5700 XT

Gigabyte Gaming OC 38

30 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 33

27 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 33

27 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 32

25 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

CS:GO – 1920 x 1080

najniższe ustawienia [kl./s.] więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

MSI Suprim X 234

100 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Founders Edition 215

84 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 213

84 AMD Radeon RX 6900 XT

Gigabyte 203

88 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Founders Edition 159

79 AMD Radeon RX 5700 XT

Gigabyte Gaming OC 143

50 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 119

39 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 112

44 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 87

35 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 81

38 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 64

24 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 53

24 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 51

20 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

CS:GO – 3840 x 2160

najwyższe ustawienia [kl./s.] więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

MSI Suprim X 269

100 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Founders Edition 215

84 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 213

84 AMD Radeon RX 6900 XT

Gigabyte 203

88 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Founders Edition 159

79 AMD Radeon RX 5700 XT

Gigabyte Gaming OC 143

50 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 119

39 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 112

44 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 87

35 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 81

38 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 64

24 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 53

24 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 51

20 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Control – 1920 x 1080

najwyższe ustawienia [kl./s.] więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

MSI Suprim X 122

89 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Founders Edition 111

83 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 109

82 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Founders Edition 81

64 AMD Radeon RX 6900 XT

Gigabyte 80

55 NVIDIA GeForce RTX 3050 [DLSS]

Gigabyte Eagle 59

49 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 49

37 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 39

19 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 36

29 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Control – 2560 x 1440

najwyższe ustawienia [kl./s.] więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti [DLSS]

MSI Suprim X 130

96 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti [DLSS]

Founders Edition 118

92 NVIDIA GeForce RTX 3090 [DLSS]

ASUS TUF Gaming 114

85 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti [DLSS]

Founders Edition 89

70 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

MSI Suprim X 82

63 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Founders Edition 74

60 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 72

58 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Founders Edition 54

44 AMD Radeon RX 6900 XT

Gigabyte 52

39 NVIDIA GeForce RTX 3060 [DLSS]

ASUS Dual OC 52

43 NVIDIA GeForce RTX 3050 [DLSS]

Gigabyte Eagle 41

34 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 32

26 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 24

18 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Control – 3840 x 2160

najwyższe ustawienia [kl./s.] więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti [DLSS]

MSI Suprim X 76

60 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti [DLSS]

Founders Edition 69

55 NVIDIA GeForce RTX 3090 [DLSS]

ASUS TUF Gaming 65

53 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti [DLSS]

Founders Edition 50

41 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

MSI Suprim X 43

29 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Founders Edition 37

26 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 36

24 NVIDIA GeForce RTX 3060 [DLSS]

ASUS Dual OC 30

25 AMD Radeon RX 6900 XT

Gigabyte 25

16 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Cyberpunk 2077 – 1920 x 1080

najwyższe ustawienia [kl./s.] więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

MSI Suprim X 75

61 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Founders Edition 67

53 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 64

52 AMD Radeon RX 6900 XT [FSR]

Gigabyte 61

47 NVIDIA GeForce RTX 3060 [DLSS]

ASUS Dual OC 51

41 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Founders Edition 48

38 AMD Radeon RX 6900 XT

Gigabyte 38

29 NVIDIA GeForce RTX 3050 [DLSS]

Gigabyte Eagle 38

30 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 30

22 AMD Radeon RX 6600 XT [FSR]

Gigabyte PRO OC 28

20 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 21

16 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 18

13 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Cyberpunk 2077 – 2560 x 1440

najwyższe ustawienia [kl./s.] więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti [DLSS]

MSI Suprim X 81

67 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti [DLSS]

Founders Edition 72

59 NVIDIA GeForce RTX 3090 [DLSS]

ASUS TUF Gaming 69

57 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti [DLSS]

Founders Edition 51

40 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

MSI Suprim X 50

39 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Founders Edition 43

33 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 42

33 AMD Radeon RX 6900 XT [FSR]

Gigabyte 38

27 NVIDIA GeForce RTX 3060 [DLSS]

ASUS Dual OC 35

26 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Founders Edition 30

22 AMD Radeon RX 6900 XT

Gigabyte 24

18 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Cyberpunk 2077 – 3840 x 2160

najwyższe ustawienia [kl./s.] więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti [DLSS]

MSI Suprim X 46

37 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti [DLSS]

Founders Edition 39

30 NVIDIA GeForce RTX 3090 [DLSS]

ASUS TUF Gaming 39

31 AMD Radeon RX 6900 XT [FSR]

Gigabyte 31

24 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti [DLSS]

Founders Edition 27

12 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

MSI Suprim X 25

18 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Founders Edition 20

15 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 20

15 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Dying Light 2 – 1920 x 1080

najwyższe ustawienia [kl./s.] więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

MSI Suprim X 98

77 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Founders Edition 88

68 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 88

67 AMD Radeon RX 6900 XT [FSR]

Gigabyte 74

51 NVIDIA GeForce RTX 3060 [DLSS]

ASUS Dual OC 62

47 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Founders Edition 62

45 AMD Radeon RX 6900 XT

Gigabyte 51

34 AMD Radeon RX 6600 XT [FSR]

Gigabyte PRO OC 43

27 NVIDIA GeForce RTX 3050 [DLSS]

Gigabyte Eagle 42

32 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 38

30 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 25

15 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 24

17 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Dying Light 2 – 2560 x 1440

najwyższe ustawienia [kl./s.] więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti [DLSS]

MSI Suprim X 102

80 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti [DLSS]

Founders Edition 93

74 NVIDIA GeForce RTX 3090 [DLSS]

ASUS TUF Gaming 92

72 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

MSI Suprim X 68

52 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 60

46 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Founders Edition 60

46 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti [DLSS]

Founders Edition 58

44 AMD Radeon RX 6900 XT [FSR]

Gigabyte 49

35 NVIDIA GeForce RTX 3060 [DLSS]

ASUS Dual OC 46

37 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Founders Edition 37

28 AMD Radeon RX 6900 XT

Gigabyte 34

23 NVIDIA GeForce RTX 3050 [DLSS]

Gigabyte Eagle 28

22 AMD Radeon RX 6600 XT [FSR]

Gigabyte PRO OC 28

20 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Dying Light 2 – 3840 x 2160

najwyższe ustawienia [kl./s.] więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti [DLSS]

MSI Suprim X 60

48 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti [DLSS]

Founders Edition 52

41 NVIDIA GeForce RTX 3090 [DLSS]

ASUS TUF Gaming 52

41 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

MSI Suprim X 35

27 AMD Radeon RX 6900 XT [FSR]

Gigabyte 33

22 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti [DLSS]

Founders Edition 33

25 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Founders Edition 31

23 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 30

22 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Far Cry 6 – 1920 x 1080

najwyższe ustawienia [kl./s.] więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

MSI Suprim X 124

111 AMD Radeon RX 6900 XT

Gigabyte 119

107 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Founders Edition 119

106 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 118

106 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Founders Edition 110

100 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 79

71 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 74

43 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 60

54 AMD Radeon RX 6500 XT [FSR]

ASUS TUF Gaming OC 33

9 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Far Cry 6 – 2560 x 1440

najwyższe ustawienia [kl./s.] więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

MSI Suprim X 113

102 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Founders Edition 109

100 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 106

97 AMD Radeon RX 6900 XT

Gigabyte 104

96 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Founders Edition 90

81 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 60

54 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 59

53 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 44

39 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Far Cry 6 – 3840 x 2160

najwyższe ustawienia [kl./s.] więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti [FSR]

MSI Suprim X 113

104 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti [FSR]

Founders Edition 106

98 NVIDIA GeForce RTX 3090 [FSR]

ASUS TUF Gaming 103

97 AMD Radeon RX 6900 XT [FSR]

Gigabyte 89

77 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti [FSR]

Founders Edition 86

79 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

MSI Suprim X 78

71 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Founders Edition 69

62 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 68

63 AMD Radeon RX 6900 XT

Gigabyte 65

59 NVIDIA GeForce RTX 3060 [FSR]

ASUS Dual OC 61

56 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Founders Edition 47

37 NVIDIA GeForce RTX 3050 [FSR]

ASUS Dual OC 42

38 AMD Radeon RX 6600 XT [FSR]

Gigabyte PRO OC 39

31 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 34

30 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Horizon: Zero Dawn – 1920 x 1080

najwyższe ustawienia [kl./s.] więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

MSI Suprim X 177

133 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 175

130 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Founders Edition 172

131 AMD Radeon RX 6900 XT

Gigabyte 170

127 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Founders Edition 141

100 AMD Radeon RX 5700 XT

Gigabyte Gaming OC 104

80 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 103

79 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 98

74 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 96

74 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 72

55 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 65

55 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 52

40 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 42

36 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Horizon: Zero Dawn – 2560 x 1440

najwyższe ustawienia [kl./s.] więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

MSI Suprim X 162

124 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Founders Edition 151

113 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 148

114 AMD Radeon RX 6900 XT

Gigabyte 141

110 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Founders Edition 118

87 AMD Radeon RX 6600 XT [FSR]

Gigabyte PRO OC 112

85 AMD Radeon RX 5700 XT [FSR]

Gigabyte Gaming OC 106

83 AMD Radeon RX 5700 [FSR]

ASUS TUF OC 98

77 NVIDIA GeForce RTX 3060 [DLSS]

ASUS Dual OC 94

73 AMD Radeon RX 5700 XT

Gigabyte Gaming OC 78

64 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 77

65 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 76

61 NVIDIA GeForce RTX 3050 [DLSS]

Gigabyte Eagle 75

64 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 72

61 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 56

48 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 50

43 AMD Radeon RX 6500 XT [FSR]

ASUS TUF Gaming OC 44

30 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Horizon: Zero Dawn – 3840 x 2160

najwyższe ustawienia [kl./s.] więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti [DLSS]

MSI Suprim X 132

102 AMD Radeon RX 6900 XT [FSR]

Gigabyte 121

101 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti [DLSS]

Founders Edition 121

93 NVIDIA GeForce RTX 3090 [DLSS]

ASUS TUF Gaming 118

92 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

MSI Suprim X 101

82 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti [DLSS]

Founders Edition 94

73 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Founders Edition 91

73 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 89

75 AMD Radeon RX 6900 XT

Gigabyte 78

64 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Founders Edition 69

56 AMD Radeon RX 5700 XT [FSR]

Gigabyte Gaming OC 67

57 AMD Radeon RX 6600 XT [FSR]

Gigabyte PRO OC 65

55 AMD Radeon RX 5700 [FSR]

ASUS TUF OC 63

54 NVIDIA GeForce RTX 3060 [DLSS]

ASUS Dual OC 59

52 NVIDIA GeForce RTX 3050 [DLSS]

Gigabyte Eagle 42

37 AMD Radeon RX 5700 XT

Gigabyte Gaming OC 41

37 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 41

37 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 39

34 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 38

34 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Shadow of the Tomb Rider – 1920 x 1080

najwyższe ustawienia [kl./s.] więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

MSI Suprim X 162

128 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Founders Edition 153

120 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 144

117 AMD Radeon RX 6900 XT

Gigabyte 128

93 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Founders Edition 118

94 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 72

56 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 64

42 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 55

44 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 19

11 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Shadow of the Tomb Rider – 2560 x 1440

najwyższe ustawienia [kl./s.] więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti [DLSS]

MSI Suprim X 151

123 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti [DLSS]

Founders Edition 143

115 NVIDIA GeForce RTX 3090 [DLSS]

ASUS TUF Gaming 137

111 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

MSI Suprim X 118

98 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti [DLSS]

Founders Edition 111

91 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Founders Edition 108

88 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 104

85 AMD Radeon RX 6900 XT

Gigabyte 90

65 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Founders Edition 80

65 NVIDIA GeForce RTX 3060 [DLSS]

ASUS Dual OC 73

62 NVIDIA GeForce RTX 3050 [DLSS]

Gigabyte Eagle 52

43 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 49

39 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 42

28 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 35

29 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Shadow of the Tomb Rider – 3840 x 2160

najwyższe ustawienia [kl./s.] więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti [DLSS]

MSI Suprim X 100

85 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti [DLSS]

Founders Edition 90

77 NVIDIA GeForce RTX 3090 [DLSS]

ASUS TUF Gaming 87

75 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

MSI Suprim X 68

56 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti [DLSS]

Founders Edition 65

55 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Founders Edition 59

49 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 58

47 AMD Radeon RX 6900 XT

Gigabyte 49

36 NVIDIA GeForce RTX 3060 [DLSS]

ASUS Dual OC 41

34 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Founders Edition 40

32 NVIDIA GeForce RTX 3050 [DLSS]

Gigabyte Eagle 29

24 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Watch Dogs: Legion – 1920 x 1080

najwyższe ustawienia [kl./s.] więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

MSI Suprim X 91

73 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Founders Edition 82

68 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 80

67 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti [DLSS]

Founders Edition 79

61 AMD Radeon RX 6900 XT

Gigabyte 59

45 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Founders Edition 58

46 NVIDIA GeForce RTX 3060 [DLSS]

ASUS Dual OC 52

45 NVIDIA GeForce RTX 3050 [DLSS]

Gigabyte Eagle 38

31 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 36

30 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 27

21 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 11

6 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Watch Dogs: Legion – 2560 x 1440

najwyższe ustawienia [kl./s.] więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti [DLSS]

MSI Suprim X 94

78 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti [DLSS]

Founders Edition 84

70 NVIDIA GeForce RTX 3090 [DLSS]

ASUS TUF Gaming 82

68 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

MSI Suprim X 69

57 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Founders Edition 61

51 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 59

48 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti [DLSS]

Founders Edition 45

39 AMD Radeon RX 6900 XT

Gigabyte 42

31 NVIDIA GeForce RTX 3060 [DLSS]

ASUS Dual OC 39

33 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Founders Edition 27

23 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 26

18 NVIDIA GeForce RTX 3050 [DLSS]

Gigabyte Eagle 23

19 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Watch Dogs: Legion – 3840 x 2160

najwyższe ustawienia [kl./s.] więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti [DLSS]

MSI Suprim X 62

52 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti [DLSS]

Founders Edition 55

47 NVIDIA GeForce RTX 3090 [DLSS]

ASUS TUF Gaming 53

46 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

MSI Suprim X 40

34 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Founders Edition 34

29 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 34

24 AMD Radeon RX 6900 XT

Gigabyte 22

18 Legenda: średnie klatki na sekundę

1% minimalmych klatek na sekundę

Nowe tytuły odnotowały analogiczny, 15-procentowy przyrost wydajności, co testy syntetyczne, choć oczywiście tylko tam, gdzie to karta była limitem (czyli głównie w wyższych rozdzielczościach). Najszybsza karta konkurencji (na chwilę wykonywania testów nadal czekamy na premierę RX 6950 XT) pozostaje zwykle z tyłu, a gdy aktywujemy śledzenie promieni, to całkiem przestaje nawiązywać walkę (zwłaszcza jeżeli w grze możemy użyć DLSS). Oczywiście RTX 3090 Ti jest niemal 2x droższy i konkuruje raczej tylko ze swoim poprzednikiem. Niestety z powodu problemów technicznych nie mogliśmy Radeonów wspierać funkcją RSR w starszych tytułach, zatem pozostał im tylko FSR, jeżeli był implementowany danej grze.

Nowy RTX 3090 Ti realnie podnosi poziom wydajności w grach i nie są to marginalne zyski – do czasu kolejnej generacji to bez wątpienia najszybsza karta na rynku!

W końcu mamy kartę, która bez uciekania się do skalowania oferuje odpowiednią płynność w rozdzielczości 4K (a ze skalowaniem faktycznie można nawet myśleć o 8K, choć nie bardzo widzimy w tym sens). Niechlubnym wyjątkiem był tu tylko Cyberpunk 2077, który to po ostatnich aktualizacjach stał się jeszcze bardziej wymagający i bez DLSS/FSR raczej w 4K nie pogramy. Z pewnością jednak nie jest to karta, którą polecamy do grania w FHD - nawet nasz podkręcony Core i9-12900K w niektórych tytułach limitował wydajność. Pełen potencjał karta ukazuje właśnie w 1440p oraz 2160p. Zapas pamięci graficznej w przypadku gier można również spożytkować na mody zwiększające rozdzielczość tekstur (fani Skyrim wiedzą o czym piszemy), co również jest istotną wartością dodaną.

Film z porównaniem wydajności RTX 3090 Ti do RTX 3090 oraz RX 6900XT

RTX 3090 Ti może wydawać się fabrycznie wyżyłowany, ale zdecydowanie taki nie jest!

Postanowiliśmy sprawdzić, czy tak małą różnicę w ilości jednostek między RTX 3090 a nowym modelem Ti uda nam się nadgonić podkręcając starszą kartę. Okazało się, że nie tylko stary RTX nie ma najmniejszych szans zrównać się z fabrycznie taktowanym RTX 3090 Ti, ale również ten drugi oferuje znacznie większy potencjał podkręcania! W grach realnie odnotowaliśmy przyrost rzędu kolejnych 10% wydajności, podczas gdy RTX 3090 zyskał tylko 5%.



Nasz egzemplarz, co prawda, pochodzi jeszcze sprzed premiery, ale doniesienia pierwszych nabywców potwierdzają, że nie jest to odosobniony przypadek.

W nowym modelu niesamowity potencjał skrywają pamięci, które udało nam się stabilnie (z zyskiem wydajności) podkręcić o 1500 MHz w grach. Samo GPU również okazało się nie mieć najmniejszych problemów z pracą przy taktowaniu 2200 MHz, gdzie przypominamy, że zwykłe RTX 3090 zazwyczaj nie są w stanie trzymać boost powyżej 2000 MHz. Ogromna zasługa za taki stan rzeczy przypada na poprawę konstrukcji i również zwiększonego limitu zasilania (wyższe napięcie pozwala na stabilniejszą pracę z wyższym taktowaniem).



Po lewej wyniki na domyślnych ustawieniach, a po prawej po podkręceniu.

Nowy RTX 3090 Ti z 24 GB vRAM to nie tylko granie

Karta graficzna zwykle kojarzy się tylko z graniem, jednak istnieje spore grono odbiorców, którzy kartę wykorzystują nie tylko w tym niecnym celu. W szczególności modele z dużą ilością pamięci graficznej są cenione w zastosowaniach bardziej profesjonalnych (jak np. praca z edytorem Unreal Engine albo edycja wideo 4-8K). Na ten moment nie mamy gotowej rozbudowanej procedury testującej wydajność w takich zastosowaniach, ale sprawdziliśmy szybkość renderowania poszczególnych kart w aplikacji Blender (z użyciem najszybszej dostępnej metody renderowania - Optix dla NVIDII oraz HIP dla AMD).

Blender - Pomiar czasu renderowania (Pavillon Barcelone)

[s], mniej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

MSI Suprim X 17,55 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 18,31 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Founders Edition 19,03 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Founders Edition 24,20 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 33,77 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 58,81 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 130,96 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 161,21 AMD Radeon RX 6900 XT

Gigabyte 167,58 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 205,47 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 245,81 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 355,94 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 373,56

Nowy RTX 3090 Ti w tym teście nie zaoferował aż tak dużego przyrostu, co w grach – zdecydowanie w tym przypadku znaczenie ma ilość rdzeni CUDA, a tych nie przybyło bardzo dużo.

Jeżeli przejmujecie się wysokim rachunkami za prąd, to RTX 3090 Ti nie jest kartą dla Was…

Pora w końcu omówić kwestię poboru energii przez najnowszy układ NVIDII. A nie jest to temat lekki… Limit mocy podniesiony dla GPU z 350 W w RTX 3090 na 450 W już sugeruje, że karta oszczędna nie będzie. Testy to potwierdzają, zwłaszcza że testowaliśmy w trybie "Gaming", w którym MSI ustawiło limit na 480 W.

Pomiar poboru energii całej platformy testowej

[W], mniej = lepiej

AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 207

94 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 235

86 NVIDIA GeForce GTX 970

ASUS STRIX 259

131 AMD Radeon RX 6600 XT

Gigabyte PRO OC 291

102 AMD Radeon RX 5700

ASUS TUF OC 292

96 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 295

120 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 296

95 AMD Radeon RX 5700 XT

Gigabyte Gaming OC 371

95 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Founders Edition 444

166 AMD Radeon RX 6900 XT

Gigabyte 475

122 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Founders Edition 533

200 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 536

209 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

MSI Suprim X 641

216 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti [OC]

MSI Suprim X 664

216 Legenda: Pobór prądu podczas gry

Pobór prądu w spoczynku

Blisko 650 W uśrednionego poboru prądu z gniazdka dla naszej platformy testowej to zaiste rekordowy wynik. Oczywiście nieco tu dokłada podkręcony Core i9-12900K, choć ten w grach akurat nie bywał mocno obciążany (syntetycznie można by w tym zestawie uzyskać nawet ponad 800 W poboru z gniazdka!). Po podkręceniu, jako że MSI nie pozwala podnosić limitów mocy karty (ponad to, co już podniesiono fabrycznie!), pobór wzrósł tylko nieznacznie. Nasz zasilacz z mocą 1000 W nie wykazywał problemów, choć zdecydowanie nie polecamy używania z nowym RTX 3090 Ti niczego poniżej tej mocy. Dla pełnego spokoju oraz mniej wysilonej pracy samego zasilacza zalecalibyśmy do takiego zestawu montaż jednostki o mocy 1200 W.



Rachunek za prąd można nieco zmniejszyć wyłączając RGB...

Górnicy pokochają nowego RTX 3090 Ti!

Na koniec jeszcze w kategorii ciekawostki sprawdziliśmy, jak nowy król radzi sobie w kopalni. Okazuje się, że śladem poprzednika (RTX 3090) NVIDIA nie zastosowała tutaj limitu LHR, zatem karta oferuje bez żadnych kombinacji pełną wydajność. Ta, po optymalizacji napięć i taktowania pamięci (tu udało się stabilnie podkręcić o 1700 MHz!), wynosi 135 MH/s przy poborze prądu (przez samą kartę) wysokości 340 W. Przekłada się to na bardzo rozsądny współczynnik efektywności kopania.

Zmiany w obrębie pamięci graficznej bardzo pozytywnie wpłynęły na potencjał wydobycia kryptowalut przez RTX 3090 Ti!

Karta obciążona takim zadaniem (algorytm dagerhasimoto) pracuje stabilnie, a co najważniejsze, cicho i chłodno, czego zdecydowanie nie można było powiedzieć o RTX 3090! Pamięci nawet po wspomnianym OC nie przekraczają 86°C, a wentylatory kręcą z prędkością 1200 RPM. Przy obecnym kursie BTC karta RTX 3090 Ti zwraca się po około 18 miesiącach kopania 24/7 (co jest czysto hipotetyczne i zakłada nierealną dla tego rynku stabilność walut i wydobycia).

RTX 3090 Ti to całkiem udany pokaz możliwości architektury Ampere

Testy można podsumować w krótkich słowach – RTX 3090 Ti to absolutnie najszybsza karta graficzna obecnej generacji. I w tym zdaniu kryje się istotny haczyk, albowiem ta generacja zdecydowanie chyli się ku końcowi. Zapewne jeszcze w tym roku NVIDIA zaprezentuje nowe karty RTX 4000 i podobnie AMD ma nas zaskoczyć swoimi kartami RX 7000 (tu liczymy na dalsze usprawnienie działania śledzenia promieni). Czy zatem nie warto w ogóle rozważać zakupu tej karty?



Chłodzenie jest ogromne, ale w przypadku tej karty z pewnością nie jest przesadzone.

Karta jest obecnie faktycznie dostępna w cenie MSRP ($2200, czyli z podatkiem u nas około 11-12 tysięcy złotych), co czyni z niej tańszą propozycję od karty RTX 3090, którą ciężko dostać poniżej 13 tysięcy złotych. Zatem jeżeli planowaliście składać topowy komputer do grania w 4K, to w sumie nowy RTX wypada bardzo atrakcyjnie. To jednak pokłosie trwającego ponad rok deficytu kart i normalnie zdecydowanie byśmy marudzili na tak wysoką wycenę karty dla graczy… To, co jednak od ceny nie jest zależne i co mało nam się spodobało, to koszt energetyczny, jakim osiągnięto przyrost wydajności.

RTX 3090 Ti bez problemu rozprawia się z poprzednikami i konkurencją, ale robi to czerpiąc znacznie więcej prądu…

Oczywiście w tym segmencie raczej nie patrzy się już na koszt pracy komputera, ale i tak mało podoba nam się wizja używania w przyszłości zestawu o mocy 1 kW w domowych warunkach (a do tego zmierza obecnie branża z prezentacją złącza 600 W, którego niektóre modele RTX 3090 Ti mogą posiadać dwa!). Ostatecznie oceny z tego tytułu nie obniżymy tylko dlatego, że karta od MSI zaskakująco dobrze radzi sobie z odprowadzaniem tych 500 W ciepła – jest (względnie) cicho i chłodno, co mogliście sami zaobserwować na przygotowanym przez nas filmie z porównaniem do innych kart.



MSI zdecydowanie na RGB nie oszczędzało, choć to oczywiście można całkowicie wyłączyć, jeżeli miałoby kłócić się z minimalistycznym stylem reszty zestawu.

Choć tu nie możemy ręczyć za pozostałe modele kart RTX 3090 Ti – z nieoficjalnych informacji zaczerpniętych z innych redakcji wiemy, że modele z chłodnicami posiadają często bardzo głośne turbiny na samej karcie, a mniej dopracowane układy z chłodzeniem powietrzem potrafią mocniej rozkręcać wentylatory. Zatem to segment kart, w którym wybór producenta/modelu zdecydowanie ma znacznie. GeForce RTX 3090 Ti to ogólnie karta, jaką model bez Ti powinien być od samego początku i szkoda jedynie, że tak późno ukazano nam pełen potencjał tego układu.

Nasza ocena układu graficznego NVIDIA RTX 3090 Ti w segmencie kart dla entuzjastów 96% 4.8/5







Zalety i wady układu NVIDIA RTX 3090 Ti

absolutnie najwyższa wydajność w grach w swojej generacji,

duży potencjał podkręcania,

nowe złącze zasilania (mniej przewodów),

24 GB bardzo szybkiej i podatnej na podkręcanie pamięci GDDR6X od Micron,

obsługa DLSS i wysoka wydajność przy Ray Tracingu,

brak blokady LHR (wysoka wydajność w kopaniu).



limit mocy podniesiony aż do 450 W (wymaga zasilacza o mocy 1 kW),

rekordowo wysoka cena MSRP,

brak blokady LHR (będzie wykupywana przez górników).

Nasza ocena karty graficznej MSI Suprim X w ramach kart z układem GeForce RTX 3090 Ti 100% 5/5









Opinia o MSI GeForce RTX 3090 Ti Suprim X Plusy chłodzenie pozwala wykorzystać potencjał podkręcania,

topowa wydajność,

bardzo wydajne chłodzenie z komorą próżniową, również dla pamięci,

trzy duże i ciche wentylatory,

dwa tryby pracy (cichy i wydajny z limitem mocy 480 W),

w zestawie solidna i estetyczna podpórka, adapter zasilania 12-pin, podkładka pod mysz,

metalowy backplate,

zaawansowane podświetlenie RGB,

brak blokady LHR (wysoka wydajność w kopaniu). Minusy zajmuje prawie 4 sloty PCI-E,

bardzo duże zapotrzebowanie na energię (minimum 1 kW mocy zasilacza),

brak blokady LHR (będzie wykupywana przez górników).

Podziękowania dla sklepu Komputronik.pl za użyczenie części kart do testów.