Test GeForce RTX 3090 - sprawdzamy jak najwydajniejszą karta graficzna radzi sobie w rozdzielczości 8K! W tak niskiej rozdzielczości jak 4K UHD również biedy nie ma.

Nadszedł wielki dzień, bowiem NVIDIA wytoczyła dziś swoje najcięższe działo - kartę GeForce RTX 3090, jeszcze wydajniejszą od testowanej u nas GeForce RTX 3080 (przypomnijmy, że testowaliśmy również wersję Gigabyte RTX 3080 Gaming OC).

Premiera NVIDIA Ampere okazała się wyjątkowo udana, a model RTX 3080 po prostu pozamiatał. To świetna, bardzo wydajna i dobrze wyceniona karta. Czy RTX 3090 również spowoduje u nas opad szczęki? Przekonajcie się sami!

ASUS TUF GeForce RTX 3090 OC - jaśnie Pan pozwoli na salony!

Tym razem nie udało nam się dostać modelu FE, za to wpadł nam w ręce model ASUS GeForce RTX 3090 TUF Gaming OC (TUF-RTX3090-O24G-GAMING). Mało tego - sklep Komputronik udostępnił nam super maszynę (o której więcej za chwilę) wyposażoną również w ten model, ale w wersji "normalnej" (bez OC - TUF-RTX3090-24G-GAMING).

Porównanie taktowania dwóch wersji karty ASUS TUF RTX 3090

Model TUF-RTX3090-24G-GAMING TUF-RTX3090-O24G-GAMING Taktowanie w trybie Gaming 1695 MHz 1740 MHz Taktowanie w trybie OC 1725 MHz 1770 MHz

Zamiast jednak porównywać niewielkie zmiany w taktowaniu karty postanowiliśmy pójść inną drogą - przetestowaliśmy szybszą wersję (pracującej z profilem OC) na obu platformach. Dzięki temu mogliśmy przetestować kartę z dwoma procesorami - Core i9 9900K oraz Core i9 10900K. Zaznaczyć jeszcze należy, że pamięć RAM w obu platformach pracowała z takim samym taktowaniem (3200 MHz), ale na naszej platformie testowej było to 16 GB, a w super maszynie Komputronika - 64 GB. Realnie rzecz biorąc, nie powinno mieć to większego wpływu na wydajność gier - a tym się dziś zajmiemy.

Przede wszystkim - wbrew obawom karta wcale nie jest wielka. Jasne, jest całkiem spora (29,99 x 12,69 x 5,17 centymetrów - zajmuje 2,7 slotu), ale w porównaniu do Gigabyte GeForce RTX 3080 OC jest nawet nieco mniejsza! Podobnie jak niereferent Gigabyte została ona wyposażona w dwa gniazdka zasilające 6+2-pin.



Porównanie rozmiarów GeForce RTX 3090 od ASUSa i GeForce RTX 3080 od Gigabyte. Niespodzianka?

ASUS TUF GeForce RTX 3090 (OC) - cena

Przypomnijmy, że sugerowane, startowe ceny określone przez NVIDIę dla podstawowych modeli (również FE) zaczynają się od 1499 dolarów. Jak to się przekłada na złotówki i wersje ze stajni ASUSa?

Standardową wersję TUF GeForce RTX 3090 wyceniono na 7159 złotych. Wersja TUF OC to już wydatek 7369 złotych (ceny sugerowane, mogą się oczywiście różnić od cen sklepowych).

GeForce RTX 3090 specyfikacja

Model GeForce RTX 2080 Ti Titan RTX GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3090 Generacja Turing / 12 nm Turing / 12 nm Ampere / 8 nm Ampere / 8 nm Układ graficzny Turing TU102 Turing TU102 Ampere GA102 Ampere GA102 Jednostki cieniujące 4352 4608 8704 10496 Jednostki teksturujące 272 288 272 328 Jednostki rasteryzujące 88 96 96 112 Rdzenie Tensor 544 576 272 (3nd gen) 328 (3nd gen) Jednostki RT 68 72 68 (2nd gen) 82 (2nd gen) Taktowanie rdzenia 1350/1545 MHz 1770 MHz 1440/1710 MHz 1395/1695 Mhz Moc obliczeniowa 13,45 TFLOPS 16,31 TFLOPS 29,77 TFLOPS 35,58 TFLOPS Pamięć wideo 11 GB GDDR6 352-bit 24 GB GDDR6 384-bit 10 GB GDDR6X 320-bit 24 GB GDDR6X 384-bit Taktowanie pamięci 14000 MHz 14000 MHz 19 000 MHz 19500 MHz Przepustowość pamięci 612 GB/s 672 GB/s 760,3 GB/s 936,2 GB/s TGP (zasilanie) 250 W

(2x8-pin) 280 W

(2x8-pin) 320 W

(1x12-pin) 350 W

(1x12-pin) Interfejs PCIe 3.0 PCIe 3.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 Cena $999 $2499 $699 $1499

W tabeli przedstawione są wersje referencyjne - widać, że niepodkręcona wersja karty TUF 3090 w trybie Gaming pracuje z zegarami standardowej wersji. Na papierze karta robi ogromne wrażenie (skróconą nazwę producenta tego GPU, czyli BFG rozwińcie sobie sami, bo jest nieco niecenzuralna), ale od razu nasuwa się pytanie - czy obecne procesory pozwolą karcie rozwinąć skrzydła? Jeśli chodzi o gry, to mamy spore wątpliwości...

Komputronik Ultimate HC900 [B04] - super maszyna z RTX 3090 na pokładzie

Ze sklepu Komputronik pożyczyliśmy naprawdę konkretną maszynę opartą na podzespołach firmy ASUS, a oto i jej specyfikacja:

procesor - Intel Core i9 10900K + chłodzenie wodne Corsair Hydro Series iCUE H115i RGB PRO XT

płyta główna - ASUS ROG STRIX Z490-F Gaming

karta graficzna - ASUS GeForce RTX 3090 TUF Gaming 24 GB

pamięć RAM - Corsair Vengeance RGB Pro 64 GB 3200 MHz

dyski - SSD: Samsung 970 EVO Plus 1 TB, HDD: WD Red 4 TB

obudowa - ASUS ROG STRIX Helios GX601

zasilacz - ASUS ROG STRIX 850G (850W GOLD)

system - Windows 10 Home

Konkretna maszyna prawda? Nie dość, że jest niesamowicie wydajna, to jeszcze świetnie się prezentuje. Cena modelu Komputronik Ultimate HC900 [B04] to... 16999 złotych. Sporo, ale taka maszyna podoła każdemu wyzwaniu.

Testy wydajnościowe RTX 3090 w rozdzielczości 4K UHD

Premiera NVIDIA Ampere ujawniła jeszcze jedną kwestię - dzisiejsze procesory nie są gotowe na tak wydajne karty graficzne jak RTX 3080, a już na pewno nie RTX 3090. Oczywiście dają radę w rozdzielczości 4K UHD, czy QHD (chociaż tu już widać ograniczenia), ale przy Full HD przykrego zjawisko bottlenecku procesora absolutnie nie da się ukryć i karty graficzne NVIDIA Ampere 3080 i 3090 pracują na pół gwizdka. Testy RTX 3090 wykonaliśmy więc tylko w dwóch rozdzielczościach - 4K UHD i... 8K. Wyjątkiem jest Shadow Of The Tomb Raider, którego silnik znakomicie radzi sobie z wykorzystaniem kart Ampere nawet w niższych rozdzielczościach (w innych przypadkach wzrost wydajności w niższych rozdzielczościach był niewielki).

Testy w rozdzielczości 4K (oraz w benchmarku 3D Mark) przeprowadziliśmy na dwóch platformach sprzętowych - z procesorami Core i9 9900K oraz Core i9 10900K.



Powtórka z rozrywki - gorące powietrze z karty będzie (również) kierowane przed wentylator CPU

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik ogólny

ASUS TUF GeForce RTX 3090 OC (Core i9 10900K*) 18757 ASUS TUF GeForce RTX 3090 OC (Core i9 9900K) 16163 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 14903 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 14865 GeForce RTX 2080 FE Ti 13563 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 11637 GeForce RTX 2080 Super FE 11509 GeForce RTX 2080 FE 11082 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 9610 GeForce GTX 1080 Ti 9540 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 9425 Radeon VII 9089 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 9035 MSI GeForce RTX 2070 Armor 8927

* wszystkie pozostałe karty są przetestowane z procesorem Core i9 9900K

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

ASUS TUF GeForce RTX 3090 OC (Core i9 10900K) 19951 ASUS TUF GeForce RTX 3090 OC (Core i9 9900K) 17942 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 16805 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 16784 GeForce RTX 2080 Ti FE 14098 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 11800 GeForce RTX 2080 Super FE 11596 GeForce RTX 2080 FE 11099 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 9419 GeForce GTX 1080 Ti 9323 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 9224 Radeon VII 8803 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 8786 MSI GeForce RTX 2070 Armor 8646

3D Mark - Fire Strike (DX11)

[punkty] wynik ogólny

ASUS TUF GeForce RTX 3090 OC (Core i9 10900K) 32764 ASUS TUF GeForce RTX 3090 OC (Core i9 9900K) 31366 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 30433 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 30029 GeForce RTX 2080 Ti FE 27632 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 24222 GeForce RTX 2080 Super FE 24205 GeForce RTX 2080 FE 24037 GeForce GTX 1080 Ti 23754 Radeon VII 23233 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 22435 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 22025 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 20792

3D Mark - Fire Strike (DX11)

[punkty] wynik układu graficznego

ASUS TUF GeForce RTX 3090 OC (Core i9 10900K) 48054 ASUS TUF GeForce RTX 3090 OC (Core i9 9900K) 47928 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 43343 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 42367 GeForce RTX 2080 Ti FE 35023 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 29102 GeForce RTX 2080 Super FE 28520 GeForce RTX 2080 FE 27822 GeForce GTX 1080 Ti 27547 Radeon VII 27450 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 26133 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 24801 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 23482

Shadow Of The Tomb Raider – 3840 x 2160, ustawienia najwyższe

[kl./s.] DirectX 12, TAA

ASUS TUF GeForce RTX 3090 (Core i9 10900K) 98

81 ASUS TUF GeForce RTX 3090 (Core i9 9900K) 96

79 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 87

72 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 83

69 GeForce RTX 2080 Ti FE 63

52 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 53

43 GeForce RTX 2080 Super FE 51

41 GeForce RTX 2080 FE 49

40 Radeon VII 46

37 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 44

36 GeForce GTX 1080 Ti 42

35 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 41

32 MSI GeForce RTX 2070 Armor 40

32 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 40

32 ASUS TUF Radeon RX 5700 Gaming X3 37

30 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 37

30 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Shadow Of The Tomb Raider – 2560 x 1440, ustawienia najwyższe

[kl./s.] DirectX 12, TAA

ASUS TUF GeForce RTX 3090 (Core i9 10900K) 174

138 ASUS TUF GeForce RTX 3090 (Core i9 9900K) 171

136 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 158

123 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 150

117 GeForce RTX 2080 Ti FE 114

89 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 99

79 GeForce RTX 2080 Super FE 96

76 GeForce RTX 2080 FE 92

73 Radeon VII 85

65 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 83

66 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 81

63 GeForce GTX 1080 Ti 79

62 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 76

60 MSI GeForce RTX 2070 Armor 76

59 ASUS TUF Radeon RX 5700 Gaming X3 72

57 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super FE 70

55 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Shadow Of The Tomb Raider – 1920 x 1080, ustawienia najwyższe

[kl./s.] DirectX 12, TAA

ASUS TUF GeForce RTX 3090 (Core i9 10900K) 245

186 ASUS TUF GeForce RTX 3090 (Core i9 9900K) 243

183 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 224

170 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 214

162 GeForce RTX 2080 Ti FE 165

121 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 146

112 GeForce RTX 2080 Super FE 141

105 GeForce RTX 2080 FE 135

102 Radeon VII 122

89 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 122

92 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 122

94 GeForce GTX 1080 Ti 116

87 MSI GeForce RTX 2070 Armor 112

84 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 112

84 ASUS TUF Radeon RX 5700 Gaming X3 109

83 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 105

79 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

World War Z – 3840 x 2160, ultra/ultra, Fidelity FX CAS

[kl./s.] Vulkan

ASUS TUF GeForce RTX 3090 (Core i9 10900K) 145

124 ASUS TUF GeForce RTX 3090 (Core i9 9900K) 140

120 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 127

108 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 119

103 GeForce RTX 2080 Ti FE 85

72 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 73

63 GeForce RTX 2080 FE 69

59 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 62

56 GeForce RTX 2070 Super FE 62

54 ASUS TUF Radeon RX 5700 Gaming X3 54

48 GeForce RTX 2060 Super FE 51

43 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Far Cry 5 – 3840 x 2160, ustawienia ultra

[kl./s.] DirectX 11, TAA

ASUS TUF RTX 3090 (Core i9 10900K) 112

103 ASUS TUF RTX 3090 (Core i9 9900K) 110

100 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 100

89 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 98

85 GeForce RTX 2080 Ti FE 77

69 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 64

57 GeForce RTX 2080 Super FE 62

57 GeForce RTX 2080 FE 60

52 Radeon VII 60

50 GeForce GTX 1080 Ti 55

49 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 54

48 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 53

45 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 48

43 ASUS TUF Radeon RX 5700 Gaming X3 47

40 MSI GeForce RTX 2070 Armor 46

41 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 46

40 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Przypominamy - w przypadku World War Z i Far Cry 5 zrezygnowaliśmy z testów w rozdzielczościach FHD i QHD, bowiem przyrost wydajność był znikomy (bottleneck procesora).

Testy wydajnościowe w rozdzielczości 8K (Samsung Q800T QLED 8K HDR Smart TV)

Do testów 8K oczywiście był nam potrzebny odpowiedni telewizor - no i nie obyło się bez zakupu nowego kabla HDMI 2.1. Model Samsung QE65Q800TAT potrafi się pochwalić nie tylko rozdzielczością 7680 x 4320 w 60 Hz, ale i Quantum HDR 2000 (wsparcie HDR10+), wsparciem FreeSync, no i wieloma funkcjami Smart, a nawet wsparciem dla Asystenta Google i Alexy. Jego rozmiary (bez podstawy) to 1447,9 x 830,9 x 25,2 mm, a nasz model wyposażony był w ekran o przekątnej 65 cali (w sprzedaży dostępne są również modele z ekranem 75 i 82 cale).

Jeśli chodzi o telewizory 8K, to aktualnie wsparcie otrzymały:

Samsung - seria Q900T i Q800T (rozejrzyjcie się za aktualizacją firmware)

LG - seria NANO099, NANO098, NANO097 i NANO095 Series

Sony - seria Master Z9H

Co warto wiedzieć - gry jak Wolfenstein, Control, czy Death Stranding otrzymały nowy tryb DLSS 8K Ultra Performance - na razie testowaliśmy to w wersji beta, prawdopodobnie już za chwilę pojawią się one oficjalnie w aktualizacjach do tych gier.

Wolfenstein: Youngblood (Riverside) - 7680 x 4320, uber

[kl./s.] ray-tracing włączony (GeForce RTX 3090)

8K + DLSS (uberwydajność) 71

62 8K + DLSS (wydajność) 59

51 8K 28

23

Wolfenstein: Youngblood (Lab X) - 7680 x 4320, uber

[kl./s.] ray-tracing włączony (GeForce RTX 3090)

8K + DLSS (uberwydajność) 73

60 8K + DLSS (wydajność) 60

45 8K 29

17

Zaznaczamy, że uprzednio testowaliśmy Wolfa z DLSS w ustawieniach Jakość, a teraz wykorzystaliśmy najszybszy tryb Wydajność. Właśnie w ten sposób można sięgnąć 60 klatek na sekundę przy wysokich ustawieniach i 70 przy użyciu DLSS uberwydajność.

Inne gry z DLSS 2.0 i rozdzielczość 8K Jeszcze lepiej radzi sobie Death Stranding (ale oczywiście nie ma tam wsparcia ray-tracingu) - w natywnej rozdzielczości 8K otrzymamy ponad 30 klatek na sekundę, przy użyciu DLSS 2.0 (tryb Wydajność) ponad 60 klatek na sekundę, a przy trybie Super Wydajność około 80 klatek na sekundę (ustawienia najwyższe).

Metro: Exodus - 8K vs 4K

[kl./s.] DX12 (GeForce RTX 3090)

4K, ultra, PhysX, RT high, Hairworks i DLSS 78

47 4K, ultra, PhysX, RT high, Hairworks 57

36 8K, low i DLSS 49

34 8K, ultra, PhysX, Hairworks i DLSS 35

26 8K, ultra, PhysX, RT high, Hairworks i DLSS 26

17 8K, ultra, PhysX, RT high, Hairworks 15

10 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Shadow Of The Tomb Raider – 8K vs 4K

[kl./s.] DirectX 12 (GeForce RTX 3090)

4K, najwyższe 98

81 8K, niskie i DLSS 51

46 8K, najwyższe i DLSS 38

34 8K, najwyższe 29

24 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

World War Z – 8K vs 4K

[kl./s.] Vulkan (GeForce RTX 3090)

4K, ultra 145

124 8K, niskie 113

104 8K, średnie 49

45 8K, ultra 40

35 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Jak widać wiele zależy od danej gry, a także od wsparcia DLSS (2.0) i możliwości wyboru ustawień Deep Learning Super Sampling. "Zwykły" DLSS w SOTR i Metro nie przynosi tak dużego skoku wydajności.

Pobór mocy i temperatury

Pobór energii platformy z procesorem Core i9 9900K

[W] mniej=lepiej

ASUS TUF GeForce RTX 3090 OC (Core i9 10900K) 540 ASUS TUF GeForce RTX 3090 OC (Core i9 9900K) 520 Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G 503 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 478 Radeon RX Vega 64 395 GeForce RTX 2080 Ti FE 382 Inno3D GeForce RTX 2080 Super iChill X3 Ultra 366 Radeon VII 349 Gigabyte GeForce RTX 2080 Super Gaming OC 348 GeForce GTX 1080 Ti 347 GeForce RTX 2080 Super FE 346 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 345 GeForce RTX 2080 FE 343 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 317 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 315 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 293 PowerColor Radeon RX 590 Red Devil 288 GeForce RTX 2070 FE 281

Cóż jest to trochę więcej od RTX 3080, ale... w porównaniu do tej karty to już robi naprawdę niewielką różnicę. Polecany przez ASUSa zasilacz do tej karty to... 850 watów. Do jakości chłodzenia ASUSa i kultury pracy absolutnie nie można się przyczepić. Nawet w trybie OC karta utrzymuje temperatury około 70 stopni (zwykle nieco poniżej).

ASUS TUF GeForce RTX 3090 - czy warto kupić?

Wielkie wow i ekscytacja? Cóż... Ogień wypalił się trochę przy premierze GeForce RTX 3080, sporo wydajniejszej od RTX 2080 Ti i dobrze wycenionej (sugerowane ceny od 3300 złotych). Wiedzieliśmy już czego spodziewać się po NVIDIA Ampere i wiedzieliśmy, że RTX 3090 będzie jeszcze wydajniejsza. Nie było co jednak liczyć na jakiś potężny skok wydajności w stosunku do RTX 3080, a ceny karty dodatkowo zaczynają się od ponad 7000 złotych.

Komputronik Ultimate HC900 [B04] - piękna i wydajna maszyna

Poza tym.. tak karta wyprzeda swoje czasy, a już na pewno wyprzedza resztę hardware. Patrzymy tu zwłaszcza w kierunku procesorów, których możliwości mocno ograniczają karty Ampere - przynajmniej jeśli mowa o niższych rozdzielczościach jak Full HD, a nawet QHD. Z pewnością jednak RTX 3090 nie ma sobie równych jeśli chodzi o obsługę ray-tracingu, czy też DLSS.

Czy to pierwsza karta do gry w rozdzielczości 8K? W zasadzie tak... pod warunkiem wykorzystania nowych, ultra szybkich ustawień w DLSS 2.0. Można wtedy liczyć nawet około 70-80 klatek na sekundę. Oczywiście można również mocno zejść z ustawieniami gry (patrz testy w World War Z) i grać w natywnym 8K, ale chyba nie o to tu chodzi. Przypomnijmy może jeszcze o sprzętowej akceleracji odtwarzania materiałów AV1 8K HDR, jak i możliwości nagrywania przez ShadowPlay rozgrywki w 8K HDR i 30 klatkach na sekundę (aby uzyskać dostęp do tej funkcji, w momencie testów trzeba było włączyć funkcje eksperymentalne w GeForce Experience).

NVIDIA właśnie postawiła kropkę nad... j w słowie "supremacja". GeForce RTX 3090 to karta graficzna przeznaczona dla osób które chcą mieć absolutnie najwydajniejszą kartę na rynku (nie oglądając się na cenę) lub potrzebują dużej ilości pamięci VRAM to bardziej poważnych zastosowań. To Titan, tylko... bez Titana w nazwie i... w startowej cenie o 1000 dolarów niższej.

NVIDIA GeForce RTX 3090 Titan RTX 35,6 Shader-TFLOPS

(peak FP32) 16,3 Shader-TFLOPS

(peak FP32) 284,7 TensorTFLOPS

(peak FP16 Tensor) 130,5 TensorTFLOPS

(peak FP16 Tensor) 69,5 RT TFLOPS

(ray-tracing) 49,2 RT TFLOPS

(ray-tracing) GDDR6X 384-bit 24 GB GDDR6 384-bit 24 GB 19,5 Gbps 14 Gbps 936 GB/s

(przepustowość) 672 GB/s

(przepustowość)

Jeśli chcesz mieć świetną kartę do grania w 4K wybierz RTX 3080 - w zastosowaniach gamingowych jest niewiele mniej wydajna od RTX 3090, a jej cena jest prawie dwukrotnie niższa.

Wedle NVIDII karta RTX 3090 jest szybsza od RTX 3080 (w gamingu 4K) zaledwie o 10 do 15% - w naszych testach karta pokazała przewagę około 10%, a nawet nieco niżej.

GeForce RTX 3090 to karta dla największych entuzjastów - na przykład takich, którzy koniecznie chcą pograć w rozdzielczości 8K. Ma to sens? Niby nie, ale za to jaki szacun na dzielni!

To jest już karta dla użytkowników poszukujących najwyższej wydajności w równie wysokiej cenie i... raczej do zastosowań bardziej profesjonalnych niż gry, ze względu na 24 gigabajty pamięci VRAM na pokładzie (przypomnijmy, że modele 3080 mają 10 GB). Jeszcze za mało mocy? Możesz połączyć dwie (maksymalnie - 3-way i 4-way SLI nie jest wspierane) takie karty za pomocą NVLINK.

ASUS GeForce RTX 3090 TUF Gaming OC - ocena

najwydajniejsza i fabrycznie podkręcona karta graficzna

dwa standardowe gniazdka zasilające 8-pin, zamiast jednego 12-pin (FE)

wydajność wyższa od Titana RTX

bardzo wysoka wydajność w ray-tracingu i DLSS

8-nanometrowa litografia GPU i PCI Express 4.0

24 gigabajty pamięci VRAM GDDR6X

2 x HDMI 2.1 i 3 x DP 1.4a

technologia RTX IO i NVIDIA Reflex

bardzo dobry system chłodzący i kultura pracy (tryb 0db)

bardzo wysoki pobór energii - prawdopodobna konieczność wymiany zasilacza na mocniejszy

skromne możliwości dalszego OC

relatywnie wysoka cena (chociaż atrakcyjna na tle cen Titana RTX)

96% 4,8/5

