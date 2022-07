Premiera kart graficznych Intel Arc dopiero przed nami, ale w sieci pojawi się coraz więcej (kontrolowanych) przecieków. Tym razem mamy dla Was pierwsze informacje o modelu Arc A770, czyli topowym przedstawicielu nowej serii.

Karty graficzne Intel Arc mają tchnąć powiew świeżości na rynku komputerów – teoretycznie powinniśmy otrzymać odpowiedź na modele Nvidia GeForce i AMD Radeon, ale w praktyce ciągle czekamy na dostępność kart i niezależne testy wydajności.

Niedawno na chińskim rynku pojawił się model Intel Arc A380, czyli słabszy przedstawiciel nowej serii. To dopiero początek planów producenta, bo szykuje one wydanie kolejnych, wydajniejszych konstrukcji – ostatnio pochwalił się on modelem Intel Arc A750, a teraz ujawniono informacje o modelu Intel Arc A770.

Intel Arc A770 – tak wygląda topowa karta graficzna „niebieskich”

Kanał Linus Tech Tips zaprosił do siebie Toma Petersena i Ryana Shrouta, którzy przywieźli ze sobą kartę graficzną Intel Arc A770 i udzielili sporo sporo ciekawych informacji o nowym sprzęcie „niebieskich” – poniżej znajdziecie cały (ponad 2-godzinny) materiał wideo z pytaniami do gości z Intela.

Podczas wywiadu zaprezentowano też kartę Intel Arc A770 w wersji Limited Edition – konstrukcja nie powinna być dla nas zaskoczeniem, bo wygląda ona bardzo podobnie do wcześniej opisywanego modelu Intel Arc A750 (z zewnątrz można je rozróżnić po dodatkowym złączu podświetlenia RGB LED).

Karta została wyposażona w dwuslotowe chłodzenie z dwoma wentylatorami (z podświetlaną obramówką). Z tyłu znalazła się płytka backplate z oznaczeniem „Intel Arc A770 Limited Edition”.

Do dyspozycji oddano łącznie cztery wyjścia obrazu: HDMI i trzy DisplayPort. Podobnie jak w słabszym modelu, zasilanie doprowadza 8- i 6-pinowe gniazdo PCIe PEG (obok nich znalazło się wspomniane gniazdo do podłączenia podświetlenia RGB LED).

Producent nie ujawnił specyfikacji karty, ale nieoficjalnie wiadomo, że bazuje ona na układzie graficznym Intel ACM-G10 z 32 rdzeniami Xe (4096 procesorów strumieniowych) i dysponuje 16 GB pamięci GDDR6 256-bit. Petersen zdradził, że Arc A770 podczas grania ma nie przekraczać 70 stopni Celsjusza, a do tego ma się dobrze podkręcać.

Kiedy karty graficzne Intel Arc oficjalnie pojawią się na rynku? Nadal nie mamy tutaj jasno sprecyzowanego terminu – Petersen i Shrout zapowiedzieli, że premiery powinniśmy oczekiwać tego lata (i podobno nastąpi ona wcześniej niż podejrzewamy).

Źródło: Linus Tech Tips