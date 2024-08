Sezon urlopowy w pełni. Nim jednak udamy się w podróż, warto pamiętać o wyłączeniu niektórych rzeczy z prądu. Pozwoli to nie tylko zaoszczędzić na rachunkach za prąd, ale też poprawić bezpieczeństwo w mieszkaniu.

Wakacyjne wyjazdy to moment, na który zwykle długo czekamy, planując i marząc o odpoczynku od codziennych obowiązków. Są one doskonałą okazją, by zregenerować siły i oderwać się od rutyny, ciesząc się zasłużonym relaksem.

Przed wyruszeniem w podróż warto jednak pamiętać o kilku praktycznych rzeczach, takich jak odłączenie niektórych sprzętów z prądu. Taki krok nie tylko zwiększy bezpieczeństwo naszego domu podczas naszej nieobecności, ale także pozwoli zaoszczędzić na rachunkach za energię. Szczególnie, że niektóre sprzęty w domu potrafią pobierać naprawdę dużo prądu.

Jakie sprzęty wyłączyć przed wyjazdem

Centrum doradztwa konsumenckiego w Bremie zwraca uwagę na kotły i grzejniki, które charakteryzują się bardzo dużym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Warto jednak pamiętać, by po powrocie z wakacji spuścić wodę z kranów, by pozbyć się bakterii żyjących w wodzie.

Wielu urlopowiczów zapomina jednak o wyłączonych urządzeniach, które pozostają w trybie czuwania. Chodzi tutaj głównie o komputery, konsole do gier, routery, czy inne urządzenia elektroniczne. Takie sprzęty pozornie nie pobierają dużo prądu, jednak sumarycznie mogą być to spore wydatki. Według źródła, mogą one odpowiadać nawet za 20 proc. kosztów energii elektrycznej w trzyosobowym gospodarstwie domowym.

„Przed dłuższą nieobecnością warto sprawdzić wszystkie urządzenia elektryczne. W szczególności urządzenia w trybie czuwania zużywają energię elektryczną, gdy nie są używane”, wyjaśnia Inse Ewen, konsultant ds. energii w centrum doradztwa konsumenckiego w Bremie.

Wyjątkiem jest lodówka, która musi działać bez przerwy, aby utrzymać świeżość jedzenia. To samo dotyczy wszelkich urządzeń zabezpieczających dom.

Wyjmij wtyczkę z gniazdka

Niektóre gniazdka i listwy zasilające mają przełączniki, które umożliwiają łatwe i szybkie odłączenie sprzętów od zasilania. Taka metoda jest skuteczna przy ograniczaniu poboru prądu, jednak może nie być wystarczająca, by uchronić się przed skutkami burzy i przepięć. W takim przypadku warto całkowicie wyjąć wtyczkę z gniazdka. Podpowiadamy, jakie sprzęty warto odłączyć w czasie burzy.

foto na wejście: Adobe Stock