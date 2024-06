Jakie urządzenia elektryczne odłączyć w czasie burzy?

Podczas burzy odłącz te urządzenia od prądu, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia sprzętu i zagwarantować bezpieczeństwo w swoim domu. Zapoznaj się z naszymi szczegółowymi wskazówkami, które urządzenia należy odłączyć od sieci elektrycznej w trakcie wyładowań atmosferycznych.

Choć burze są naturalnym zjawiskiem atmosferycznym, mogą stanowić poważne zagrożenie dla naszego zdrowia i mienia. Synoptycy ostrzegają, że burze mogą nieść ze sobą intensywne opady deszczu, grad oraz silne wiatry.

Jednym z największych zagrożeń podczas burzy jest uderzenie pioruna, które może doprowadzić do poważnych uszkodzeń sprzętu elektrycznego oraz niebezpieczeństwo dla ludzi przebywających w pobliżu miejsca wyładowania. Wybuchy piorunów mogą nie tylko spowodować pożary, ale również porażenie prądem, które jest śmiertelnie niebezpieczne.

Co odłączyć od prądu?

Większość osób pamięta o wyciągnięciu wtyczek sprzętów RTV, takich jak telewizory czy komputery. Jednak nie są to jedyne urządzenia, które wymagają uwagi.

Oprócz odłączenia telewizorów od prądu, nie zapominaj także o przewodach antenowych. Anteny satelitarne i naziemne DVB-T mogą przyczynić się do kosztownych uszkodzeń. Uderzenie pioruna w antenę może spowodować zniszczenie telewizora przez przewód antenowy.

Jak zadbać o bezpieczeństwo?

Przebywanie w domu podczas burzy nie gwarantuje całkowitego bezpieczeństwa. Należy przestrzegać kilku podstawowych zasad, aby zminimalizować ryzyko niebezpieczeństwa.

Unikaj zbliżania się do drzwi i okien, ponieważ uderzenie pioruna w pobliżu budynku może spowodować rozpryski szkła. Nie dotykaj również kranów ani kaloryferów, ponieważ mogą one przewodzić prąd. Należy także unikać korzystania z telefonu stacjonarnego oraz kąpieli w wannie czy pod prysznicem.

W trakcie burzy warto zadbać o zabezpieczenie sprzętu elektronicznego. Mowa tutaj m.in. o telewizorach, konsolach czy sprzęcie AGD. Należy też pamiętać, że wyłączenie samego zasilania nie jest wystarczającym działaniem. Podczas uderzenia pioruna, które może wygenerować napięcie nawet 125 mln woltów, pojawiają się spięcia. To one są odpowiedzialne za uszkodzenia elektroniki. Zwłaszcza że instalacje np. elektroniczne czy telefoniczne dobrze przewodzą elektryczność. Co więcej, piorun nie musi uderzyć bezpośrednio w nie, aby przysporzyć nam problemów. Wystarczy, że wydarzy się to w pobliżu.

Najprostszym rozwiązaniem pozwalającym zabezpieczyć sprzęt elektroniczny podczas burzy jest jego odłączenie od prądu. Dla zwiększania swojego bezpieczeństwa można również rozważyć następujące kroki:

Zakup odpowiedniego piorunochronu i zadbanie o właściwe uziemienie

Inwestycja w zabezpieczenia przeciwprzepięciowe

Unikanie korzystania z instalacji elektrycznej podczas burzy

Monitoring kabli oraz przedłużaczy w trakcie burzy

Wskazówki na przyszłość

Aby skutecznie chronić swoje urządzenia, warto rozważyć zakup zabezpieczeń antyprzepięciowych. Są to specjalne urządzenia, które automatycznie odłączają sprzęt od sieci w razie wykrycia przepięcia. Nowoczesne listwy antyprzepięciowe są w stanie ochronić nie tylko sprzęt RTV, ale także ważne dokumenty i dane zapisane na komputerach.

Kolejnym krokiem w stronę bezpieczeństwa jest inwestycja w zabezpieczenia domowej instalacji elektrycznej. Możemy tutaj wymienić zabezpieczenia różnicowoprądowe, które mogą uratować życie w przypadku porażenia prądem. Warto również co jakiś czas przeprowadzać kontrole instalacji elektrycznej w domu, aby wyłapywać wszelkie nieprawidłowości i minimalizować ryzyko awarii.