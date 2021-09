Jeśli zamierzasz bawić się przy Far Cry 6 w wersji PC to być może zastanawiałeś się, czy Twój sprzęt sobie z tym tytułem poradzi. Producent zdecydował się uchylić rąbka tajemnicy.

Poznaliśmy wymagania sprzętowe Far Cry 6

Wszystkiego jeszcze nie wiemy, bo wszelkie wątpliwości co do optymalizacji i działania gry zostaną rozwiane dopiero po testach. Ubisoft podał jednak rekomendowane konfiguracje sprzętowe do Far Cry 6. Co więcej, pokusił się o dość dokładne zapisy, bo poza samymi podzespołami wskazał również ustawienia, na jakie będą one pozwalać.

Szczegóły możecie poznać poniżej. W każdej konfiguracji potrzebne będzie odpowiednie oprogramowanie. Konkretnie Windows 10 w wersji 20H1 lub nowszej, wyłącznie 64-bitowej.

Minimalna konfiguracja sprzętowa (1080p, 30 fps)

procesor: AMD Ryzen 3 1200 – 3.1 GHz lub Intel i5-4460 – 3.2 GHz

karta graficzna: AMD RX 460 – 4 GB lub NVIDIA GTX 960 – 4 GB

8 GB RAM (tryb dwukanałowy)

60 GB wolnego miejsca na dysku

Zalecana konfiguracja sprzętowa (1080p, 60 fps)

procesor: AMD Ryzen 5 3600X – 3.8 GHz lub Intel i7-7700 – 3.6 GHz

karta graficzna: AMD RX VEGA64 – 8 GB lub NVIDIA GTX 1080 – 8 GB

16 GB RAM (tryb dwukanałowy)

60 GB wolnego miejsca na dysku

Zalecana konfiguracja sprzętowa (1440p, 60 fps)

procesor: AMD Ryzen 5 3600X – 3.8 GHz lub Intel i7-9700 – 3.6 GHz

karta graficzna: AMD RX 5700XT – 8 GB lub NVIDIA RTX 2070 SUPER – 8 GB

16 GB RAM (tryb dwukanałowy)

60 GB wolnego miejsca na dysku + 37 GB na tekstury HD (opcjonalnie)

Zalecana konfiguracja sprzętowa (1440p, 60 fps, raytracing włączony)

procesor: AMD Ryzen 5 5600X – 3.7 GHz lub Intel i5-10600 – 4.1 GHz

karta graficzna: AMD RX 6900XT – 16 GB lub NVIDIA RTX 3070 – 8 GB

16 GB RAM (tryb dwukanałowy)

60 GB wolnego miejsca na dysku + 37 GB na tekstury HD (opcjonalnie)

Zalecana konfiguracja sprzętowa (4K, 30 fps, raytracing włączony)

procesor: AMD Ryzen 7 5800X – 3.7 GHZ lub Intel i7-10700k – 3.8 GHZ

karta graficzna: AMD RX 6800 – 16 GB lub NVIDIA RTX 3080 – 10 GB

16 GB RAM (tryb dwukanałowy)

60 GB wolnego miejsca na dysku + 37 GB na tekstury HD (opcjonalnie)

Specjalne funkcje Far Cry 6 na PC

Opublikowany został też nowy zwiastun gry, który skupia się właśnie na technicznych aspektach związanych z wersją PC. Wymieniono tu kilka dedykowanych jej funkcji. Raczej nie zaskakują. Producent wspomina między innymi nielimitowaną liczbę klatek na sekundę, zaawansowane opcje personalizacji, obsługę wielu monitorów i szerokich ekranów czy wbudowany benchmark do analizy wydajności.

Kiedy premiera Far Cry 6?

Zamierzacie zagrać? Na PC czy może jednak na innej platformie? Wybór będzie całkiem spory, bo Far Cry 6 zmierza również na konsole Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5 i PlayStation 4, a także do usług Amazon Luna i Google Stadia.

Na koniec przypomnijmy, że Far Cry 6 zadebiutuje 7 października.

Źródło: Ubisoft