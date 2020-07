Ubisoft przedstawił pierwsze informacje i materiały promujące Far Cry 6. Nowa odsłona doskonale znanej serii zadebiutuje na początku przyszłego roku.

Far Cry 6 pokazany na pierwszym zwiastunie

Far Cry 6 miał być jedną z niespodzianek dzisiejszej prezentacji Ubisoft Forward. Tak się jednak nie stało, ponieważ istnienie gry potwierdzono już dwa dni temu. Mimo tego producent pochwalił się Far Cry 6 z nieskrywaną radością i trudno się temu dziwić, ponieważ to bardzo silna marka, a dodatkowo tym razem wzbogacona o dodatkowe smaczki.

Fabuła zabierze nas w centrum rewolucji trwające na tropikalnej Yarze. Tamtejszy prezydent Antón Castillo ma zamiar przywrócić krajowi dawną chwałę, a zarazem przygotować syna Diego do tego, aby w przyszłości zajął jego miejsce. Po drugiej stronie barykady stanie Dani Rojas i to właśnie w niego/ją (w roli męskiej lub damskiej) trzeba będzie się wcielić prowadząc do walki partyzantów. Można spodziewać się przy tym znanych twarzy, ponieważ wizerunku głównym postaciom udzielą Giancarlo Esposito i Anthony Gonzalez.

„Potężni i skomplikowani wrogowie są częścią DNA serii Far Cry, a więc od samego początku wiedzieliśmy, że musimy podnieść poprzeczkę odnośnie tego, kim mogą być te postacie i jak je ożywimy. Praca z tak niesamowicie utalentowanymi ludźmi, w tym z jedynym w swoim rodzaju Giancarlo Esposito, i patrzenie, jak wcielają się oni w naszych przeciwników jako przerażających, ale też bardzo złożonych charakterologicznie ludzi, jest niesamowite. Nie możemy się już doczekać, kiedy podzielimy się wynikami naszych prac z fanami.” - Navid Khavari, dyrektor fabularny w Ubisoft Toronto

Kiedy premiera Far Cry 6?

Również informacje dotyczące daty premiery okazały się trafne. Far Cry 6 ma zadebiutować 18 lutego 2021 roku.

Będzie to gra na obecną oraz nadchodzącą generację konsol, trafi na Xbox One i PlayStation 4 oraz Xbox Series X i PlayStation 5. Preferujący PC mogą być spokojni, wersji na tę platformę również nie zabraknie (Epic Games Store i Uplay).

Gra już teraz oferowana jest w przedsprzedaży i to w kilku wydaniach (Standardowa Edycja, Złota Edycja, Edycja Ultimate, Edycja Kolekcjonerska). Warto zaznaczyć, że w przypadku zakupu wersji na Xbox One lub PlayStation 4 można będzie skorzystać z darmowego ulepszenia do wersji na nową konsolę.

