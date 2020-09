NVIDIA GeForce RTX 3080 FE - oczekiwanie dobiegło końca - testujemy kartę, która jest niesamowicie wydajną kartą w atrakcyjnej cenie. Najwydajniejsza karta... przez tydzień, do premiery RTX 3090!

Czaicie się na nowe karty NVIDIA Ampere? I prawidłowo, bowiem oferują one NAPRAWDĘ solidny skok wydajności w swojej klasie cenowej. Oczywiście zaprezentowane karty to wciąż topowe modele, za które trzeba odpowiednio zapłacić. Jeśli czekaliście na dobrze wycenioną kartę, która w końcu błyszczy w obsłudze ray-tracingu, to... właśnie ją otrzymaliście. Jeśli przegapiliście, zobaczcie również nasz unboxing modelu RTX 3080 Founders Edition.

NVIDIA jak na razie pokazała trzy modele Ampere - RTX 3070, 3080 i 3090. Z pewnością największym zainteresowaniem cieszyć się będzie najtańszy RTX 3070 (który ma być wydajniejszy od RTX 2080 Ti), jak i superwydajny RTX 3090. Ale... wszystko w swoim czasie. A dziś - debiutujący w cenie RTX 2080/Super model GeForce RTX 3080 Founders Edition.

Test NVIDIA GeForce RTX 3080 - takiego skoku wydajności (w danej klasie cenowej) dawno nie było

NVIDIA GeForce RTX 3080 FE - cena

NVIDIA rządzi na rynku kart graficznych, ma w swoim portfolio najbardziej wydajne modele i praktycznie rzecz biorąc - dyktuje ceny. Ceny topowych Turingów były wysokie i bardzo wysokie, więc i teraz spodziewaliśmy się mocnego ciosu w portfel. Z pewnością będzie tak w przypadku topowego modelu RTX 3090, który wyceniono na... 1500 dolarów - więc tutaj nie mamy co liczyć na atrakcyjną wycenę.

Tymczasem NVIDIA GeForce RTX 3080 FE wyceniono na 3299 zł - cena startowa jest identyczna jak w przypadku kart RTX 2080 i RTX 2080 Super, a przypomnijmy, że mamy do czynienia z kartą znacznie szybszą od RTX 2080 Ti, której ceny bez problemu sięgały 6000 złotych.

Skąd taka zmiana w polityce cenowej? Czyżby NVIDIA przeraziła się rychłej premiery kart AMD Radeon Navi, czyli opartych na RDNA2? Być może miało to jakiś wpływ, jednak na (relatywnie) niską cenę tak wydajnej karty mają wpływ dwa fakty:

Cała masa graczy wciąż używa kart NVIDIA Pascal, czyli po prostu nie przesiadła się na modele Turing. NVIDIA daje wyraźny sygnał - dajemy wam super kartę w świetnej cenie, przyszła pora na upgrade.

Rychła premiera konsol Xbox Series X i Playstation 5 zakłócona zostaje kolejnym sygnałem od NVIDII - dajcie sobie spokój z konsolami, prawdziwy #PCMASTERRACE sięgnie po niesamowitą moc w dobrej cenie.

Przekonani? Zerknijcie najpierw na wyniki testów. Ale wcześniej... trochę nowości i cyferek.

10 najważniejszych cech kart graficznych NVIDIA Ampere (GeForce RTX 30xx)

Potężny skok wydajności - RTX 3080 powinien być 2x szybszy od RTX 2080 , RTX 3070 1,6x szybszy od RTX 2070 (równocześnie szybszy od RTX 2080 Ti), a potężny RTX 3090 1,5x szybszy od Titana RTX

, RTX 3070 1,6x szybszy od RTX 2070 (równocześnie szybszy od RTX 2080 Ti), a potężny RTX 3090 1,5x szybszy od Titana RTX Nowa szybsza pamięć GDDR6X - w topowej karcie aż 24 GB

- w topowej karcie aż 24 GB Nowy system chłodzący z wentylatorami po obu stronach (wentylator przy śledziu wyrzuca gorące powietrze na zewnątrz, natomiast ten z tyłu karty - do góry)

druga generacja rdzeni RT odpowiedzialnych za ray-tracing (dwukrotny wzrost wydajności)

odpowiedzialnych za ray-tracing (dwukrotny wzrost wydajności) trzecia generacja rdzeni Tensor (do dwóch razy większa wydajność)

(do dwóch razy większa wydajność) technologia NVIDIA Reflex (zmniejszenie opóźnień i input laga w grach)

(zmniejszenie opóźnień i input laga w grach) technologia RTX IO (szybsze ładowanie gier, dzięki wczytywaniu danych bezpośrednio do pamięci karty i zmniejszeniu obciążenia CPU)

(szybsze ładowanie gier, dzięki wczytywaniu danych bezpośrednio do pamięci karty i zmniejszeniu obciążenia CPU) RTX 3090 ma być pierwszą kartą umożliwiającą rozgrywkę i nagrywanie gier w rozdzielczości 8K z HDR (oczywiście przy wsparciu DLSS). Karty Ampere mogą się pochwalić HDMI 2.1 i sprzętowym wsparciem dekodowania AV1 8K

i sprzętowym wsparciem dekodowania AV1 8K NVIDIA Broadcast - wsparcie streamerów efektami audio i video opartymi na AI - usuwania dźwięków tła, usuwania tła (wirtualny green screen), czy śledzenia ruchów głowy (wirtualny kamerzysta)

- wsparcie streamerów efektami audio i video opartymi na AI - usuwania dźwięków tła, usuwania tła (wirtualny green screen), czy śledzenia ruchów głowy (wirtualny kamerzysta) Znakomita wydajność w zastosowaniach profesjonalnych. Równocześnie deweloperzy otrzymają wsparcie dzięki NVIDIA Omniverse Machinima.

NVIDIA GeForce RTX 3080 FE - specyfikacja i porównanie do kart Turing

Model GeForce RTX 2080 GeForce RTX 2080 Super GeForce RTX 2080 Ti GeForce RTX 3080 Generacja Turing / 12 nm Turing / 12 nm Turing / 12 nm Ampere / 8 nm Układ graficzny Turing TU104 Turing TU104 Turing TU102 Ampere GA102 Jednostki cieniujące 2944 3072 4352 8704 Jednostki teksturujące 184 192 272 272 Jednostki rasteryzujące 64 64 88 96 Rdzenie Tensor 368 384 544 272 (3nd gen) Jednostki RT 46 48 68 68 (2nd gen) Taktowanie rdzenia 1515/1710 MHz 1650/1815 MHz 1350/1545 MHz 1440/1710 MHz Moc obliczeniowa 10,06 TFLOPS 11,15 TFLOPS 13,45 TFLOPS 29,77 TFLOPS Pamięć wideo 8 GB GDDR6 256-bit 8 GB GDDR6 256-bit 11 GB GDDR6 352-bit 10 GB GDDR6X 320-bit Taktowanie pamięci 14 000 MHz 15500 MHz 14 000 MHz 19 000 MHz Przepustowość pamięci 448 GB/s 459,9 GB/s 612 GB/s 760,3 GB/s TGP (zasilanie) 215 W

(6+8-pin) 250 W

(6+8-pin) 250 W

(2x8-pin) 320 W

(1x12-pin) Interfejs PCIe 3.0 PCIe 3.0 PCIe 3.0 PCIe 4.0 Cena $699 $699 $999 $ 699

Na papierze wszystko wygląda imponująco - włącznie z ceną. Dziwić może co najwyżej mniejsza liczba jednostek Tensor (odpowiedzialnych między innymi za technologię DLSS), ale pamiętajmy, że jest to kolejna generacja rdzeni, podobnie zresztą jak w przypadku RT (odpowiedzialnych ze ray-tracing).

No i oczywiście TDP - znacznie wyższe niż w przypadku topowej karty poprzedniej generacji. Jak bardzo wpłynie to na pobór mocy i temperatury? Przekonamy się już wkrótce.

Testy wydajnościowe karty NVIDIA GeForce RTX 3080 FE

Testy wydajnościowe przeprowadziliśmy na naszej aktualnej platformie testowej - mocnej, ale już nie topowej.

Co z możliwościami OC? Generalnie rdzeń bez problemu można podkręcić nieco ponad 100 MHz, a VRAM z 1188 na 1250 MHz (im bliżej 1300 MHz tym więcej problemów). Możemy liczyć na wzrost nawet około 10% wydajności (w określonych scenariuszach), a karta może boostować nawet do 2100 MHz. ALE. Nie były to ustawienia w pełni stabilne - od czasu do czasu zdarzał się zwis. W celu uzyskania 100% stabilności musieliśmy zejść do 70 MHz rdzeniu i do 1230 na VRAM oraz podnieść nieco napięcie Vcore. Niby niewiele, ale...

Jak karta maksymalnie boostuje i jakie osiąga temperatury na standardowych ustawieniach? Zerknijcie na powyższy materiał wideo (gra uruchomiona w rozdzielczości 4K UHD, z ray-tracingiem i DLSS). Wyniki wyświetlane przez oprogramowanie NVIDIA FrameView dla lepszej widoczności zostały powiększone w prawym dolnym rogu.

GeForce RTX 3080 i bottleneck Chcecie mieć bazylion fpsów? Musicie zainwestować w mocny procesor, a jeszcze lepiej go podkręcić (nie zapominając o szybkiej pamięci RAM). RTX 3080 + (standardowo taktowany) Core i9 9900K w niższych rozdzielczościach (FHD) to pewny bottleneck, a więc tam spodziewajcie się najniższych przyrostów wydajności - chociaż SOTR z silnikiem opartym na DX12 nieco wyrwał się z tego trendu, a więc sporo zależy od silnika gry. Najlepiej było to widać po testach w WWZ, gdzie w rozdzielczości 4K karta była obciążona prawie w 100% podczas gdy w rozdzielczości FHD już tylko w 60%!

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik ogólny

[OC] NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 15799 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 14865 GeForce RTX 2080 FE Ti 13563 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 11637 GeForce RTX 2080 Super FE 11509 GeForce RTX 2080 FE 11082 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 9610 GeForce GTX 1080 Ti 9540 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 9425 Radeon VII 9089

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

[OC] NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 18439 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 16784 GeForce RTX 2080 Ti FE 14098 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 11800 GeForce RTX 2080 Super FE 11596 GeForce RTX 2080 FE 11099 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 9419 GeForce GTX 1080 Ti 9323 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 9224 Radeon VII 8803

3D Mark - Fire Strike (DX11)

[punkty] wynik ogólny

[OC] NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 31765 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 30029 GeForce RTX 2080 Ti FE 27632 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 24222 GeForce RTX 2080 Super FE 24205 GeForce RTX 2080 FE 24037 GeForce GTX 1080 Ti 23754 Radeon VII 23233

3D Mark - Fire Strike (DX11)

[punkty] wynik układu graficznego

[OC] NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 43648 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 42367 GeForce RTX 2080 Ti FE 35023 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 29102 GeForce RTX 2080 Super FE 28520 GeForce RTX 2080 FE 27822 GeForce GTX 1080 Ti 27547 Radeon VII 27450

Shadow Of The Tomb Raider – 3840 x 2160, ustawienia najwyższe

[kl./s.] DirectX 12, TAA

[OC] NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 87

73 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 83

69 GeForce RTX 2080 Ti FE 63

52 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 53

43 GeForce RTX 2080 Super FE 51

41 GeForce RTX 2080 FE 49

40 Radeon VII 46

37 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 44

36 GeForce GTX 1080 Ti 42

35 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 41

32 MSI GeForce RTX 2070 Armor 40

32 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Shadow Of The Tomb Raider – 2560 x 1440, ustawienia najwyższe

[kl./s.] DirectX 12, TAA

[OC] NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 158

126 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 150

117 GeForce RTX 2080 Ti FE 114

89 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 99

79 GeForce RTX 2080 Super FE 96

76 GeForce RTX 2080 FE 92

73 Radeon VII 85

65 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 83

66 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 81

63 GeForce GTX 1080 Ti 79

62 MSI GeForce RTX 2070 Armor 76

59 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Shadow Of The Tomb Raider – 1920 x 1080, ustawienia najwyższe

[kl./s.] DirectX 12, TAA

[OC] NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 223

168 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 214

162 GeForce RTX 2080 Ti FE 165

121 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 146

112 GeForce RTX 2080 Super FE 141

105 GeForce RTX 2080 FE 135

102 Radeon VII 122

89 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 122

92 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 122

94 GeForce GTX 1080 Ti 116

87 MSI GeForce RTX 2070 Armor 112

84 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

World War Z – 3840 x 2160, ultra/ultra, Fidelity FX CAS

[kl./s.] Vulkan

[OC] NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 126

108 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 119

103 GeForce RTX 2080 Ti FE 85

72 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 73

63 GeForce RTX 2080 FE 69

59 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 62

56 GeForce RTX 2070 Super FE 62

54 Radeon RX Vega 64 56

50 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

World War Z – 2560 x 1440, ultra/ultra, Fidelity FX CAS

[kl./s.] Vulkan

[OC] NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 188

155 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 183

149 GeForce RTX 2080 Ti FE 156

131 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 134

115 GeForce RTX 2080 FE 128

108 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 122

105 GeForce RTX 2070 Super FE 118

101 Radeon RX Vega 64 109

96 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

World War Z – 1920 x 1080, ultra/ultra, Fidelity FX CAS

[kl./s.] Vulkan

[OC] NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 234

182 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 231

180 GeForce RTX 2080 Ti FE 223

171 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 193

158 GeForce RTX 2080 FE 184

152 GeForce RTX 2070 Super FE 172

140 Radeon RX Vega 64 166

146 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 165

129 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Far Cry 5 – 3840 x 2160, ustawienia ultra

[kl./s.] DirectX 11, TAA

[OC] NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 102

93 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 98

85 GeForce RTX 2080 Ti FE 77

69 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 64

57 GeForce RTX 2080 Super FE 62

57 GeForce RTX 2080 FE 60

52 Radeon VII 60

50 GeForce GTX 1080 Ti 55

49 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 54

48 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 53

45 MSI GeForce RTX 2070 Armor 46

41 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Far Cry 5 – 2560 x 1440, ustawienia ultra

[kl./s.] DirectX 11, TAA

[OC] NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 149

119 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 144

115 GeForce RTX 2080 Ti FE 130

109 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 115

103 GeForce RTX 2080 Super FE 112

102 GeForce RTX 2080 FE 108

98 Radeon VII 107

94 GeForce GTX 1080 Ti 104

93 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 101

89 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 100

89 MSI GeForce RTX 2070 Armor 88

79 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Far Cry 5 – 1920 x 1080, ustawienia ultra

[kl./s.] DirectX 11, TAA

[OC] NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 158

124 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 155

122 GeForce RTX 2080 Ti FE 150

119 ASUS ROG STRIX RTX 2080 Super OC GAMING 140

111 GeForce RTX 2080 Super FE 139

110 GeForce RTX 2080 FE 130

105 GeForce GTX 1080 Ti 129

102 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 127

105 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 124

104 Radeon VII 122

96 MSI GeForce RTX 2070 Armor 119

103 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Jeśli ktoś nie doczytał powyżej, powtarzamy - im niższa rozdzielczość tym większy bottleneck procesora. W przypadku rozdzielczości Full HD obciążenie karty graficznej może spaść nawet do 60%! Stąd też niewielka przewaga RTX 3080 nad 2080 Ti w niższych rozdzielczościach.

Porównanie wydajności z ray-tracingiem i DLSS do karty RTX 2080 Ti

Wypada również sprawdzić "znacznie" wydajniejsze rdzenie RT (ray-tracing) oraz Tensor (DLSS). Znacznie wydajniejsze, to znaczy ile? Ano tyle.

Wolfenstein: Youngblood (Riverside) - 3840 x 2160, uber

[kl./s.] raytracing + DLSS

GeForce RTX 3080 FE 153

105 GeForce RTX 2080 Ti 87

62 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Wolfenstein: Youngblood (Riverside) - 3840 x 2160, uber

[kl./s.] raytracing bez DLSS

GeForce RTX 3080 FE 108

87 GeForce RTX 2080 Ti 58

40 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Wolfenstein: Youngblood (Lab X) - 3840 x 2160, uber

[kl./s.] ray-tracing + DLSS

GeForce RTX 3080 FE 140

80 GeForce RTX 2080 Ti 91

57 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Wolfenstein: Youngblood (Lab X) - 3840 x 2160, uber

[kl./s.] ray-tracing bez DLSS

GeForce RTX 3080 FE 113

69 GeForce RTX 2080 Ti 60

37 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Wypada zaznaczyć, że w przypadku RTX 3080 użyliśmy buildu beta zoptymalizowanego pod Ampere (wktótce powinien być dostępny publicznie). Silnik Wolfa (oparty na Vulkanie) dostaje również od czasu do czasu "czkawki", co nieco odbija się na minimalnych klatkach na sekundę (jak zwykle testy przeprowadziliśmy trzykrotnie, a wyniki uśredniliśmy)

Testy przy użyciu szybszej pamięci RAM

Umówmy się, że pamięć RAM taktowana 3200 MHz w naszej platformie testowej nie robi już na nikim wrażenia, a już na pewno nie robi wrażenia na karcie NVIDIA Ampere. Postanowiliśmy więc sprawdzić, na jaki przyrost wydajności można liczyć stosując szybsze pamięci. Akurat pod ręką mieliśmy zestaw G.Skill Trident Z Neo (F4-3600C16D-32GTZN) taktowany 3600 MHz. Na potrzeby testu podkręciliśmy ją do 3733 MHz i zeszliśmy nieco z opóźnieniami.

Shadow Of The Tomb Raider – 3840 x 2160, ustawienia najwyższe

[kl./s.] DirectX 12, TAA (RTX 3080 FE)

RAM 3733 MHz CL15 84

70 RAM 3200 MHz CL16 83

69 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Shadow Of The Tomb Raider – 2560 x 1440, ustawienia najwyższe

[kl./s.] DirectX 12, TAA (RTX 3080 FE)

RAM 3733 MHz CL15 152

118 RAM 3200 MHz CL16 150

117 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Shadow Of The Tomb Raider – 1920 x 1080, ustawienia najwyższe

[kl./s.] DirectX 12, TAA (RTX 3080 FE)

RAM 3733 MHz CL15 217

166 RAM 3200 MHz CL16 214

162 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Warto kręcić, każdy megaherc na pamięciach RAM (i procesorze) z pewnością dobrze wpłynie na wydajność karty.

Pobór energii i temperatury



Karta GeForce RTX 3080 FE wyposażona jest w jedno, 12-pinowe gniazdko zasilające

Pobór energii platformy z procesorem Core i9 9900K

[W]

[OC] NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 560 NVIDIA GeForce RTX 3080 FE 478 Radeon RX Vega 64 395 GeForce RTX 2080 Ti FE 382 Inno3D GeForce RTX 2080 Super iChill X3 Ultra 366 Radeon VII 349 GeForce GTX 1080 Ti 347 GeForce RTX 2080 Super FE 346 GeForce RTX 2080 FE 343 Gigabyte Radeon RX 5700 XT GAMING OC 8G 317 GAINWARD GeForce RTX 2060 SUPER Phantom GS 315 NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 293 PowerColor Radeon RX 590 Red Devil 288 GeForce RTX 2070 FE 281 MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 268 NVIDIA GeForce RTX 2060 Super 261

Z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzia... to znaczy wielki pobór mocy. Wiele tu nie można powiedzieć - karta jest bardzo wydajna i nagle pobór energii Vegi 64 wcale nie wydaje się taki duży. Ale uwaga - system chłodzenia sprawuje się znakomicie. Jest cichy, a temperatury na rdzeniu podczas rozgrywki w wymagające gry wynoszą około 75 stopni (zaznaczamy, że płyta główna z kartą była zainstalowana na benchu testowym, a nie w obudowie - tam może być cieplej). Po podkręceniu temperatury na GPU sięgnęły nieco ponad 80 stopni. Nowy system chłodzenia NVIDII sprawuje się więc znakomicie, chociaż jest tu jeden feler. Drugi z wentylatorów wydmuchuje gorące powietrze prosto przed cooler CPU. Generalnie nie powinien być to jakiś większy problem, ale warto o tym wspomnieć.

Obudowa karty, która praktycznie jest teraz jednym systemem chłodzącym oczywiście się mocno się grzeje - podobnie jednak było z modelami Turing FE. Jest tu również coś, czego zabrakło w poprzednich wersjach RTX FE, czyli tryb 0db (przy niskim obciążeniu wentylatory wyłączają się całkowicie).



Do karty FE dołączona jest przejściówka z 2x6+2-pin na 1x12-pin

Jaki zasilacz do karty NVIDIA GeForce RTX 3080? Jeśli jesteś posiadaczem modelu o mocy 550/600 watów lub mniej, trzeba się zastanowić nad wymianą. Patrząc realnie wystarczające powinny być markowe modele o mocy zaczynającej się od 650/700 watów.

Dodatkowe technologie - wydajność to nie wszystko

Może uściślijmy - sama, czysta wydajność w grach to nie wszystko. Można usprawnić jeszcze inne rzeczy. Jak na przykład szybkość ładowania gier (RTX IO), jak i lag podczas rozgrywki (NVIDIA Reflex), który przekłada się przecież na komfort. Karta graficzna przyśpieszy nam ładowanie gier? Zastosowano tu ten podobny mechanizm jak w przypadku Playstation 5 - dane graficzne ładowane są bezpośrednio z dysku do pamięci VRAM z pominięciem udziału procesora.

Kiedy opisując mechanizm z PS5 napomknąłem, że wkrótce należy spodziewać się optymalizacji ładowania gier za pomocą szybkich SSD PCIe na PC, trafiłem więc w dziesiątkę. Nie spodziewałem się jednak, że pierwsze takie rozwiązanie przyjdzie od NVIDII.

Co do zmniejszenia input-laga w grach, to takie rozwiązanie widzieliśmy już w akcji przy okazji premiery kart AMD Navi, a mowa konkretnie o Radeon Anti-Lag. NVIDIA nieco obśmiała te rozwiązanie, ale... teraz wprowadziła własne o nazwie NVIDIA Reflex. W tej chwili nie znamy jeszcze szczegółów na temat tego, jak dokładnie działa rozwiązanie "Zielonych".

NVIDIA GeForce RTX 3080 FE - czy warto kupić?

Tak. NVIDIA poszła po całości - znacznie ulepszyła każdy element swoich poprzednich kart, czyli RTX serii 2xxx (Turing) i dodatkowo bardzo atrakcyjnie wyceniła model RTX 3080. W cenie startowej modeli RTX 2080/2080 Super otrzymujemy więc kartę, która bez problemu pokonuje RTX 2080 Ti. Jedyne z czym sobie nie poradzono to widocznie wyższy pobór energii, ale na tle innych osiągnięć Ampere jest to rzecz na którą można przymknąć oko.

Zwracamy uwagę, że nowe karty obsługują już PCI Express 4.0, podczas gdy platforma oparta na Coffee Lake udostępnia jedynie PCIe 3.0 - różnice w wydajności sprawdzimy przy najbliższej okazji (i raczej przy wykorzystaniu RTX 3090). Z wymianą całej platformy testowej do testów kart graficznych poczekamy jednak do Zen 3 i Rocket Lake.

Efekt nowej premiery NVIDII był widoczny od razu - (bardzo wysokie) ceny modelu RTX 2080 Ti poleciały od razu w dół. Jeśli szykujecie się na Cyberpunka 2077 z ray-tracingiem, to wybór RTX 3080 wydaje się być oczywisty.

Nowa karta NVIDIA Ampere zaorała rynek kart graficznych. Oczywiście trudno czegokolowiek być pewnym przed premierą kart AMD Radeon opartych na architekturze RDNA2 w tym osławione Big Navi, ale już pierwszy model, czyli testowany RTX 3080 najprawdopodobniej przyprawił szefostwo AMD o solidny ból głowy.

Tak jak jednak wspominaliśmy na początku, AMD nie jest tu głównym celem, ale Sony, Microsoft oraz... użytkownicy którzy do tej pory zwlekali z wymianą sprzętu na nowszy.

Premiera NVIDIA Ampere to bardzo mocny i precyzyjny kopniak w czułe miejsce konkurencji. Król jest jeden i jest ubrany na zielono.

Wszyscy spodziewali się po kartach Ampere samych dobrych rzeczy, ale chyba nie w tak atrakcyjnych cenach. Oczywiście GeForce RTX 3080 wciąż kosztuje dużo - to opcja dla hardcorowych graczy, a nie osób zastanawiających się nad optymalnym wyborem karty graficznej do 1500 złotych. A przecież to dopiero początek - za chwilę spodziewajcie się mocarnej RTX 3090 i tańszej RTX 3070 (nie mówiąc już o wersjach niereferencyjnych).

To karta do wysokich rozdzielczości - jeśli nie macie topowego (podkręconego) procesora i bardzo szybkich pamięci RAM, zysk w rozdzielczości FHD, a nawet QHD może nie być imponujący. To było do przewidzenia, bowiem zjawisko bottlenecku było już dobrze widoczne w przypadku karty RTX 2080 Ti.

Wygląda na to, że OC znów wraca do łask, bowiem jeśli zainwestujecie w Ampere, po prostu trzeba wycisnąć z CPU i RAM maksimum możliwości - inaczej możliwości karty będą ograniczane. Przy użyciu ray-tracingu i DLSS, RTX 3080 po prostu deklasuje swojego poprzednika.

Takiego skoku wydajności na rynku kart graficznych (w danym pułapie cenowym) nie mieliśmy od kilkunastu lat. Co z dostępnością kart i wersjami niereferencyjnymi? Powinniśmy się przekonać już za chwilę...

Oczywiście to dopiero pierwsze testy Ampere na naszych łamach. Pozostało do sprawdzenia jeszcze sporo rzeczy, jak choćby przyśpieszenie ładowania gier za pomocą szybkich SSD, czy różnica w wydajności przy zastosowaniu PCI Express 4.0. A to... już wkróce. Na łamach benchmark.pl.

Jeszcze tu jesteście? Pewnie czekacie na promki? No to łapcie: w momencie rozpoczęcia sprzedaży kart z serii 30 uruchomiona zostanie promocja w ramach której otrzymacię grę Watch Dogs: Legion oraz roczny dostęp do usługi GeForce NOW w abonamencie Founders. Promocja dotyczy sklepu internetowego NVIDIA oraz partnerów (również sklepu Komputronik).

NVIDIA GeForce RTX 3080 FE - ocena

wydajność znacznie wyższa od 2080 Ti w cenie 2080 Super

znacznie wyższa wydajność w ray-tracingu i DLSS w porównaniu do modeli Turing

8-nanometrowa litografia GPU i PCI Express 4.0

10 gigabajtów pamięci VRAM GDDR6X

bardzo dobry system chłodzący i kultura pracy (tryb 0db)

HDMI 2.1 i DP 1.4a

technologia RTX IO i NVIDIA Reflex

wysoki pobór energii - prawdopodobna konieczność wymiany zasilacza na mocniejszy

98% 4,9/5

