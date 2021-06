Nie mogło być inaczej. Jednym z najważniejszych punktów Ubisoft Forward okazała się prezentacja Far Cry 6. I trzeba przyznać, że postarano się o intrygujące zapowiedzi i materiały.

Nowy zwiastun Far Cry 6 z Antónem Castillo

Chyba nikogo nie zaskoczyło lub nie zaskoczy, iż twórcy zdecydowali się zaprezentować nowy zwiastun. Podobnie jak fakt, iż najważniejsze role odgrywa tu główna bohaterka, a także Antón Castillo, czyli czarny charakter najnowszej odsłony tej doskonale znanej serii. Ostatecznie trzeba mówić tu o jeszcze jednej bardzo ważnej postaci, 13-letnim synu dyktatora. Jak zawiązuje się fabuła Far Cry 6 i czy również tym razem czeka nas spotkanie z barwnymi postaciami? Poniżej 4-minutowa odpowiedź.

Przepustka sezonowa pozwoli zostać złoczyńcą

A skoro o czarnych charakterach serii Far Cry mowa, macie swojego ulubionego? Na przestrzeni lat pojawiło się kilka niebanalnych postaci, które potrafiły napsuć sporo nerwów głównym bohaterom. Poza powyższym zwiastunem na Ubisoft Forward potwierdzono pojawiające się w ostatnich dniach przecieki. Okazuje się, że Far Cry 6 pozwoli stanąć także po złej stronie mocy.

Trzeba przyznać, że tym razem producentowi może udać się zachęcenie graczy do sięgnięcie po przepustkę sezonową. To właśnie dzięki niej możliwe będzie wcielenie się w Vaasa Montenegro, Pagana Mina oraz Josepha Seeda. Dodajmy tu, że przepustka sezonowa jest częścią gry w edycji złotej, ultimate i kolekcjonerskiej. W przypadku edycji standardowej nie można już na nią liczyć.

„Po raz pierwszy w historii serii Far Cry, to ty jesteś złoczyńcą. Poznaj akcję na własnej skórze kontrolując legendy: Vaasa Montenegro, Pagana Mina i Josepha Seeda. W dodatkach pojawi się oryginalna obsada. Zanurz się w pokręconych umysłach tych kultowych złoczyńców, ujawnij ich pochodzenie, walcz z wewnętrznymi demonami i spotkaj znane postacie. A to wszystko w zupełnie nowej rozgrywce Far Cry, w której musisz umierać... i grać ponownie. Czy zdołasz uciec z umysłu złoczyńcy?”

Kiedy premiera Far Cry 6?

Na szczęście jednocześnie obyło się bez niemiłej niespodzianki pod postacią kolejnego przesuniecia premiery. Utrzymywany jest termin 7 października, o którym usłyszeliśmy pod koniec maja. Far Cry 6 zmierza na PC oraz konsole Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5 i PlayStation 4.

Źródło: Ubisoft