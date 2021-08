Póki co Ubisoft nie zasypuje nas nadmiarem materiałów promujących Far Cry 6. Co jakiś czas decyduje się jednak na uchylenie rąbka tajemnicy co do tego tytułu. Tym razem padło na przedstawianą historię.

Czarny charakter bardzo ważny również w Far Cry 6

Na pierwszy rzut oka trudno mówić tutaj o szczególnie wyszukanym schemacie. W Far Cry 6 gracze wcielą się w partyzanta (lub partyzantkę, bo można będzie grać postacią męską lub kobiecą) i otrzymają zadanie obalenia lokalnego dyktatora. Tyle tylko, że Far Cry to jedna z tych serii, w której czarne charaktery wyjątkowo mocno zapadają w pamięć (chyba najbardziej Vaas Montenegro i Pagan Min), nie są bezbarwnym dodatkiem i tym samym podnoszą atrakcyjność opowiadanych historii.

Czy Far Cry 6 podtrzyma ten trend? Pełnej odpowiedzi można będzie udzielić dopiero po premierze. Nie jest jednak tak, że aktualnie nie wiemy nic. Również najnowszy zwiastun stara się przybliżyć postać Antóna Castillo. To właśnie z nim i jego ludźmi trzeba będzie zmierzyć się w Far Cry 6. Co więcej, nie bez znaczenia dla całej historii powinien okazać się wątek Diego, syna dyktatora.

Zwiastun fabularny Far Cry 6

Kiedy premiera Far Cry 6?

Wedle pierwotnych planów twórców, Far Cry 6 miał zadebiutować 18 lutego. Okazało się jednak, że potrzeba więcej czasu na prace i w efekcie zdecydowano się wyznaczyć nowy termin. Padło na 7 października i wypada mieć nadzieję, że tak już zostanie.

Jeśli chodzi o platformy docelowe to tutaj trudno narzekać. Far Cry 6 zmierza bowiem na wszystkie najpopularniejsze sprzęty, czyli PC oraz konsole Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5 i PlayStation 4, a także na Google Stadia.

Póki co można skorzystać z przedsprzedaży. Dla decydujących się na taki krok przygotowano drobne upominki w postaci broni Discos Locos i skórki Libertad dla Chorizo. Ten ostatni to jeden ze zwierzęcych sprzymierzeńców bohatera/bohaterki.

Źródło: Ubisoft Polska