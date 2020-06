FIFA 21 ma przynieść kilka istotnych zmian, a pod względem oprawy wizualnej stanowić zauważalny krok naprzód. Może i tak będzie, ale wyłącznie na PlayStation 5 i Xbox Series X.

FIFA 21 na PC jak na starych, a nie nowych konsolach

Chyba nikt nie był zaskoczony oficjalną zapowiedzią gry FIFA 21. Podobnie jak tym, iż będzie ona dostępna na PC oraz konsolach obecnej i nowej generacji. EA od razu potwierdziło, że na PlayStation 5 i Xbox Series X gra będzie wyglądała zdecydowanie lepiej, co z racji wzrostu wydajności względem PlayStation 4 i Xbox One jest naturalnym rozwojem sytuacji. Wątpliwości pozostawały co do wersji PC. Już je rozwiano, ale nie wszystkim spodoba się decyzja, jaką tu podjęto.

Na oficjalnej stronie gry stwierdzono wprost - FIFA 21 na PC zaoferuje to co wersje na PlayStation 4 i Xbox One. Co więcej, kupując grę na jedną z tych konsol można będzie później za darmo zaktualizować ją do wersji na nową konsolę. Nic nie wskazuje póki co na to, aby posiadacze PC mieli otrzymać jakąkolwiek aktualizację podciągającą oprawę wizualną. Biorąc pod uwagę politykę EA sprzed lat, raczej się to nie zmieni i next-genowa FIFA na PC to dopiero FIFA 22. A i za to nie wypada dawać uciąć sobie ręki.

Wymagania sprzętowe FIFA 21

Jeśli szukać pozytywów, na te wskazywać mogą posiadacze starszych i słabszych komputerów. Wersja PC będzie dostępna, a w zasadzie już jest, nie tylko na Origin, ale również na Steam. W obydwu sklepach pojawiły się już wymagania sprzętowe gry.

Są niskie, niemal pokrywają się z tymi przy FIFA 20. Potwierdza to powyższe wyjaśnienia, a zarazem daje pewność korzystającym ze słabszych sprzętów, iż będą mogli bawić się także przy nowej odsłonie serii.

FIFA 21 minimalne wymagania sprzętowe

system operacyjny: Windows 7/8.1/10 (64-bitowy)

procesor: AMD Phenom II X4 965 / Intel i3-2100

8 GB RAM

karta graficzna: AMD Radeon HD 7850 / NVIDIA GeForce GTX 660

wolne miejsce na dysku twardym: 50 GB

FIFA 21 zalecane wymagania sprzętowe

system operacyjny: Windows 10 (64-bitowy)

procesor: AMD FX 8150 / Intel i5-3550

8 GB RAM

karta graficzna: AMD Radeon R9 270X / NVIDIA GeForce GTX 670

wolne miejsce na dysku twardym: 50 GB

FIFA 21 zadebiutuje 9 października. Data dotyczy wersji na PC oraz konsole PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.

Źródło: EA

