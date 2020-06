Chyba nikt nie będzie zaskoczony. EA nigdy nie zawodzi fanów serii FIFA i niezwykle systematycznie raczy ich nowymi odsłonami. Kolejna, FIFA 21, została właśnie potwierdzona.

Data premiery FIFA 21 ujawniona

I można zacząć od chyba najważniejszego, a mianowicie od daty premiery gry. Tak, chociaż nie ujawniono szczegółów dotyczących rozgrywki to tę informację poznaliśmy. Światowa premiera FIFA 21 została zaplanowana na 9 października 2020 roku. Tego dnia gra trafi na PC (Steam i Origin) oraz konsole PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Członkowie programów EA Access i Origin Access Basic będą mogli wypróbować grę nieco wcześniej, bo już 1 października. Członkowie Origin Access Premier otrzymają natomiast pełen dostęp do gry.

Co więcej, już teraz startuje przedsprzedaż. Dostępne są trzy edycje - standardowa, Ultimate i Mistrzowska. Zainteresowani znajdą wszelkie szczegóły na oficjalnej stronie gry.

Później FIFA 21 zadebiutuje na PlayStation 5 i Xbox Series X

To jednak nie wszystkie informacje warte odnotowania. Potwierdzono też, co nie jest zaskoczeniem, iż FIFA 21 zadebiutuje na PlayStation 5 i Xbox Series X. Z oczywistych powodów w przypadku tych platform daty premiery nie podano. Właściciele konsol nowej generacji otrzymają bardziej zaawansowaną wersję gry. Będzie ona oferować m. in. lepszą oprawę graficzną, dodatkowe animacje, krótsze czasy ładowania, a także wykorzystywać możliwości kontrolerów, w tym funkcje haptyczne DualSense na PlayStation 5.

Gameplay z FIFA 21 w sierpniu

Osoby kupujące grę w wersji na PlayStation 4 i Xbox One otrzymają możliwość darmowego uaktualnienia jej później do wersji na PlayStation 5 i Xbox Series X. Z zachowaniem postępów osiągniętych w trybie Ultimate Team.

W sierpniu EA ujawni więcej szczegółów technicznych, zaprezentuje również wybrane tryby rozgrywki. Póki co nie zostało sprecyzowane, jak wyglądać będzie wersja na PC. W przeszłości bywało z tym różnie, ale wypada mieć nadzieję, że będzie ona odpowiadała temu, co EA szykuje z myślą o konsolach nowej generacji.

