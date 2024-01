Ministerstwo cyfryzacji pochwaliło się wynikami swojej wyszukiwarki. Okazuje się, że szybkiego łącza internetowego Polacy poszukiwali miliony razy.

Rządowy serwis internet.gov.pl miał właśnie pierwsze urodziny Z jego zasobów swobodnie można korzystać od 1 stycznia 2023, a warto. Witryna jest w stanie podpowiedzieć jakie mamy szanse na dobre łącze internetowe.

Szerokopasmowy internet w Polsce

Odwiedzając internet.gov.pl zyskujemy wgląd do Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego. O dokładniejszą bazę danych o dostępności łącz internetowych byłoby trudno. Każdy duży (mogący obsługiwać powyżej 50 000 punktów adresowych) operator, musi zaktualizować swój zasięg raz w tygodniu. Chociaż ofert tam nie znajdziemy, to dowiemy się kto i jakiej jakości internet jest nam w stanie dostarczyć pod wskazynym adresem.

Rządowa witryna dostarcza też atualnych informacji o planach rozbudowy sieci telekomunikacyjnych. Za jej pośrednictwem możemy też zgłosić niekorzystny obraz naszej sytuacji. Wymaga to zalogowania lub weryfikacji Profilem Zaufanym, ale możemy w ten sposób poinformować o niezgodnych z rzeczywistością danych oraz wyrazić swoje zapotrzebowanie na szybkie łącze internetowe.

Ilu Polaków szuka szerokopasmowego internetu?

Według ministerialnych danych wyszukiwarka odnotowała w zeszłym roku ponad 20,5 miliona odwiedzin, a jej popularność ogromnie wzrosła w grudniu. Tylko w tym jednym miesiącu uruchomiono ją około 5 mionów razy.

Mniej budujące są dane dotyczą zgłoszeń. Zapotrzebowanie na łącze szerokopasmowe za pośrednictwem internet.gov.pl złoszono aż 55 tysięcy razy. Unikalnych użytkowników strona miała 487 tysięcy. Mniej więcej dwoje na dziesięcioro odwiedzających serwis internet.gov.pl, nie znalazło tam nadziei na wystarczająco szybki i stabilny internet.

Źróło: Ministerstwo cyfryzacji