Każdy z użytkowników, który chciał skorzystać z usługi Xbox Cloud Gaming na systemie Linux mógł zauważyć, że jakość obrazu odbiega od tego, co możemy zobaczyć na urządzeniach z iOS czy na komputerach z systemem Windows. Wyjaśniamy z czego to wynika i jak to naprawić.

Dla niewtajemniczonych – Xbox Cloud Gaming to usługa gier w chmurze, należąca do firmy Microsoft. Platforma streamingowa została wydana w wersji beta 14 listopada 2019 roku, by następnie zostać udostępniona dla subskrybentów Xbox Game Pass Ultimate 15 września 2020 roku. Dzięki niej można ogrywać tytuły wydane na komputery PC oraz Xbox, Xbox 360, czy nowsze konsole Microsoftu. Oferta jest naprawdę bogata i znaleźć w niej można gry Indie, jak również wysokobudżetowe produkcje. Największą zaletą tej usługi ma być to, że będzie z niej można korzystać praktycznie na każdym sprzęcie, który ma nowoczesną przeglądarkę internetową. Nikt nie wspominał jednak o tym, iż nie na każdej platformie doznamy tych samych wrażeń.

Grany uruchomione na Linuxie rozmazane

Jeden z użytkowników Reddita, niejaki Spiritual-Ad2806 zwrócił uwagę na fakt, iż korzystając z Xbox Cloud Gaming na systemie Ubuntu lub Manjaro, grane przez niego tytuły są dość rozmazane. Co ciekawe, usługa nie ma jakiś wygórowanych wymagań, jeżeli chodzi o prędkość i jakość łącza (zalecana przepustowość 9Mb/s przy opóźnieniu do 60ms). Użytkownik wykonał ten sam test na Windows 10 – na tym systemie obraz był płynniejszy i bardziej ostry.

Spiritual-Ad2806 założył, że wina może leżeć po stronie przeglądarki. W związku z tym zainstalował na Linuksie Microsoft Edge i przy pomocy rozszerzenia User-Agent Switcher and Manager, ustawił „agenta” przeglądarki na system Microsoftu. Efekt był oczekiwany do zamierzonego – nagle przeglądarka zaczęła przesyłać obraz w dokładnie tej samej jakości, jak na sprzęcie z Windowsem.

Rozwijając temat na Reddicie, inni użytkownicy również stwierdzili, że istnieje takie zjawisko i że w ten sposób można je łatwo rozwiązać. Do tematu dołączył nawet jeden z pracowników Microsoftu (CohenJordan - Verified Xbox Employee), który odniósł się do sprawy następującymi słowami:

Linux nie jest oficjalnie obsługiwaną platformą dla Xbox Cloud Gaming (przynajmniej na razie), dlatego usługa włącza się w bezpieczniej rozdzielczości, gwarantując kompatybilność dla znacznie szerszej puli urządzeń, zwłaszcza tych starszych i mniej wydajnych.

Pracownik również dodał:

"W tym celu weryfikacja agenta przeglądarki choć nieidealna, jest najprostszą techniką do sprawdzania komputera.

W związku z powyższym, nasz zespół pracuje nad poprawą wsparcia i kompatybilności dla szerszej gamy urządzeń i systemów operacyjnych. Bardzo chcemy aby każdy, niezależnie od systemu operacyjnego, doznawał jak najlepszych wrażeń podczas gry. Myślimy również zmianą ustawień domyślnych na bardziej inteligentne, ale nie mamy jeszcze nic konkretnego.

Jak tylko wprowadzimy odpowiednie ulepszenia, to z przyjemnością dam Ci znać.

Pozdrawiam!”

Miejmy nadzieję, że zespół pracujący nad Xbox Cloud Gaming poradzi sobie z tak „trudnym” zadaniem, jak poprawna weryfikacja urządzenia, na którym prowadzona jest rozgrywka. Do tego czasu, jeżeli ktoś chce grać przy pomocy tej usługi na Linuksie, niech skorzysta z odpowiedniej wtyczki do przeglądarki.

Źródło: The Verge, Reddit