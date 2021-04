Microsoft ponownie udowadnia, że do czego jak do czego, ale do Xbox Game Pass przykłada się naprawdę mocno. Tym razem skorzystają sympatycy grania w chmurze.

Xbox Cloud Gaming trafia na Windows 10 i urządzenia Apple

Zacznijmy od krótkiego wyjaśnienia dla tych, którzy być może nie są szczególnie mocno zagłębieni w temat. O usłudze Xbox Game Pass słyszał chyba każdy gracz. Podobnie jak o tym, iż dostępny jest rozszerzony wariant Xbox Game Pass Ultimate. To właśnie w jego ramach dostępna jest funkcja Xbox Cloud Gaming, która umożliwia granie w chmurze. Do tej pory było to możliwe przy wykorzystaniu smartfona lub tabletu z systemem Android. Teraz dostępność będzie zdecydowanie szersza.

Microsoft, zgodnie z tym, o czym wspominał pod koniec zeszłego roku, zdecydował się udostępnić funkcję Xbox Cloud Gaming na kolejnych platformach. Mowa o tych, które obok wspomnianego Androida cieszą się największą popularnością, a mianowicie Windows 10 oraz iOS.

Czekaliście na możliwość grania w chmurze na Windows 10 PC i urządzeniach iOS przy pomocy usługi Cloud gaming (beta)? No to mamy dobrą wiadomość - już jutro losowo wybrani abonenci Xbox Game Pass Ultimate otrzymają zaproszenie do testów tej funkcji! pic.twitter.com/8r7H44v9NU — Xbox Polska (@XboxPL) April 19, 2021

Póki co mowa o wersji beta

Zaskoczeniem nie jest też fakt, iż na początek zdecydowano się na testy beta. Zaproszenia są rozsyłane losowo do aktualnych użytkowników Xbox Game Pass Ultimate. Do skorzystania z omawianej funkcji potrzeba nie tylko szczęścia, urządzenia z Windows 10 lub iOS (iOS 14+), ale też konkretnej przeglądarki internetowej - Google Chrome i Edge lub Safari. Przyda się również szybki Internet.

„Ograniczona wersja beta to dla nas czas na testowanie i naukę. Będziemy systematycznie wysyłać więcej zaproszeń do graczy ze wszystkich 22 obsługiwanych krajów, analizować opinie, wprowadzać ulepszenia i dodawać obsługę większej liczby urządzeń. Naszym celem jest szybkie otwarcie się na wszystkich członków Xbox Game Pass Ultimate w nadchodzących miesiącach tak, aby więcej osób miało możliwość grania na zupełnie nowe sposoby.” - Catherine Gluckstein, Project xCloud

Mieliście już okazję spróbować Xbox Cloud Gaming? Jak wrażenia?

Źródło: xbox

