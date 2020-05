Konsole do gier

Cyberpunk 2077 trafi do sprzedaży w towarzystwie szeregu gadżetów z nim związanych. Jednym z ciekawszych wydaje się konsola Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition, którą po raz pierwszy przybliżono nieco dokładniej.

Microsoft przybliża konsolę Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition

Z oficjalną zapowiedzią Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition mieliśmy do czynienia w połowie zeszłego miesiąca, chwilę po pojawieniu się przecieków na jej temat. Chociaż ujawniono wtedy wygląd tej konsoli, tak naprawdę dopiero teraz można obejrzeć ją w pełnej krasie.

Microsoft przygotował dość obszerny materiał wideo. Przybliża on kulisy prac nad konsolą, które jak się okazuje trwały wiele miesięcy. Projektowanie nie było łatwe. Nie dlatego, że brakowało pomysłów. Było ich bardzo dużo, bo gra jest tak rozbudowana, że trudno wybrać jeden motyw. W konsekwencji zdecydowano się połączyć cztery różne style wizualne. Efekty? Każdy musi wystawić tutaj indywidualną ocenę, bo jak powszechnie wiadomo, o gustach się nie dyskutuje.

Zakup Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition będzie trudny

Nazwa konsoli jest bardzo trafna nie tylko z powodu odniesienia do gry Cyberpunk 2077. Faktycznie będzie to limitowana propozycja, przygotowanych zostanie 45 tysięcy egzemplarzy. Wydaje się, że z racji ogromnego szumu wokół Cyberpunk 2077 jest to dość skromna liczba. Pojawiają się też sugestie, iż niektórzy będą próbowali dokonać zakupu z myślą o późniejszej odsprzedaży i zyskiem.

Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition ma zadebiutować w czerwcu. Już teraz w sklepach można znaleźć sam kontroler bezprzewodowy Xbox w limitowanej edycji Cyberpunk 2077. Kosztuje 259 złotych.

Jak podoba Wam się ta konsola?

Źródło: Xbox

