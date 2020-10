Xiaomi Mi Watch Color Sports Edition zadowoli miłośników aktywnego spędzania czasu, którzy nie chcą wydawać fortuny na gadżet do monitorowania wyników.

Xiaomi Mi Watch Color Sports Edition – podobny, ale bardziej sportowy

Kojarzysz Mi Watch Color (być może pod globalną nazwą: Mi Watch Revolve)? Już wkrótce na rynku pojawi się jego nowa wersja, kierowana do ciebie, jeśli najbardziej zależy ci na funkcjach dla aktywnych. Gadżet będzie nosił nazwę Xiaomi Mi Watch Color Sports Edition.

Pod tą nieco przydługawą nazwą kryć się będzie ważący zaledwie 32,5 grama zegarek z wieloma trybami sportowymi i ustawieniami dla 117 różnych dyscyplin i rodzajów aktywności. Nowością, o której zdecydowanie nie można nie wspomnieć, jest też czujnik SpO2, a więc moduł odpowiedzialny za monitorowanie poziomu wysycenia tlenem krwi w naszym organizmie. To pomiar, który jest szczególnie istotny dla sportowców trenujących wydolnościowo.

Poza niższą (o około 8 gramów) wagą, szerszym katalogiem obsługiwanych aktywności i pomiarem SpO2 jest to właściwie kopia zegarka Mi Watch Color bez dopisku Sports Edition. Mówimy więc o smartwatchu z kolorowym wyświetlaczem AMOLED o przekątnej 1,39 cala i rozdzielczości 454 x 454 px, wodoszczelną konstrukcją (do 50 m), akumulatorem 420 mAh zapewniającym do 16 dni pracy między ładowaniami oraz pulsometrem i GPS-em na pokładzie.

Ile kosztuje Xiaomi Mi Watch Color Sports Edition?

Na razie Xiaomi Mi Watch Color Sports Edition jest dostępny tylko w Chinach, gdzie kosztuje 699 juanów, czyli około 400 złotych (przy najprostszym przeliczeniu walut). Do reszty świata dotrze pewnie w niedalekiej przyszłości, tyle tylko, że pod zmienioną nazwą – jak zwykle.

