Polar Vantage V2 to drobna aktualizacja, ale możesz na niej sporo zyskać. Bo nie od dziś wiadomo, że na drodze do efektów regeneracja jest równie ważna, co sam trening.

Niespodziewanie zaprezentowany Polar Vantage V2 zapewniać ma – jak poprzednik – dokładny i szczegółowy monitoring treningów różnego rodzaju (na czele z bieganiem i jazdą na rowerze), bazując na precyzyjnych czujnikach, pulsometrze i GPS-ie. Działać będzie do 40 lub 100 (bez GPS-a) godzin na jednym ładowaniu. Ale to nie tylko zegarek sportowy, lecz też pełnoprawny smartwatch – pozwala ci trzymać rękę na pulsie, wyświetlając powiadomienia z telefonu na okrągłym ekranie dotykowym o rozdzielczości 240 x 240 pikseli.

Jeśli chcesz ćwiczyć efektywnie, to nie możesz zaniedbać odpoczynku – Polar Vantage V2 ci w tym pomoże

Radzi sobie równie dobrze, co poprzednik, z monitorowaniem i analizą twojej aktywności. Równocześnie kładzie większy nacisk na odpoczynek i regenerację. Pomaga ci zrozumieć, jak treningi obciążają twój organizm i czy jest on już gotowy na podjęcie kolejnych działań. Podpowiada też, czy najbliższy trening powinien być bardzo intensywny, czy jednak lepiej zrobisz, nieco zwalniając tempo. Monitorując sen, wskazuje także, czy nocny odpoczynek był wystarczająco dobry, by w pełni odzyskać energię.

To byłoby jednak za mało, żeby wypuszczać nową wersję gadżetu na rynek. Dlatego Polar dorzuca do tego jeszcze wygodniejsze sterowanie odtwarzaczem muzyki oraz długoterminowe plany treningowe, a wisienką na torcie jest lżejsza konstrukcja: V2 waży tylko 52 gramy, czyli o 14 gramów mniej niż pierwszy V.

Ile kosztuje Polar Vantage V2? Cena nie jest niska, ale nie jest też zaskakująca

W przedsprzedaży Polar Vantage V2 kosztuje 2249 złotych. Możesz go kupić w rozmiarze M/L lub S oraz w swoim ulubionym kolorze, tak długo, jak jest to czarny, szaro-limonkowy lub zielony.

