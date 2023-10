Xiaomi Watch S3 nie jest może modelem rewolucyjnym, ale bez wątpienia ma w sobie coś, co może przyciągnąć użytkowników. Przede wszystkim tych, którzy cenią sobie styl i funkcjonalność.

Na pierwszy rzut oka rewolucji nie ma. Xiaomi Watch S3 przypomina po prostu swoich starszych braci. Ciekawostką – po raz pierwszy zastosowaną w tej serii – jest jednak system wymiennych ramek. Podobnie jak paski, użytkownicy mogą zmieniać także elementy otaczające ekran, aby zmieniać stylistykę swoich urządzeń.

Co ma w sobie Xiaomi Watch S3?

Skoro już wspomnieliśmy o wyświetlaczu, to czas na garść kluczowych informacji na jego temat. To:

wyświetlacz typu AMOLED,

o przekątnej 1,43 cala,

o rozdzielczości 466 x 466 px (co daje zagęszczenie na poziomie 326 PPI),

o częstotliwości odświeżania 60 Hz,

o jasności 600 nitów (co powinno przełożyć się na dobrą widoczność w słońcu).

Zegarek został też wyposażony w 12-kanałowy monitor tętna, czujnik natlenienia krwi, dwuzakresowy GPS umożliwiający precyzyjną lokalizację, chip NFC do płatności zbliżeniowych oraz akumulator o pojemności 486 mAh. Według zapewnień producenta ten ostatni zapewni nawet 15 dni działania bez ładowania, choć tę wartość należałoby raczej traktować z przymrużeniem oka.

Jak to na tego typu gadżet przystało, Xiaomi Watch S3 zaoferuje też parę trybów sportowych i pozwoli czuwać nad swoją aktywnością i zdrowiem (w tym monitor stresu i snu). Wypada też dodać, że całość bazować będzie na autorskim systemie HyperOS.

Ile kosztuje Xiaomi Watch S3?

Jeśli chodzi o ceny, to Xiaomi Watch S3 w wersji Wi-Fi kosztuje 799 juanów (czyli niespełna 500 zł), a wariant z eSIM został wyceniony na 999 juanów (czyli ok. 600 zł). Na razie potwierdzono tylko informacje o rynku chińskim, ale niewykluczona jest także premiera w innych częściach świata. Poprzednie modele też ostatecznie trafiały do USA czy Europy.

Źródło: Xiaomi, NotebookCheck