Premiera telefonów Xiaomi 13T i 13T Pro to dobra okazja, by wprowadzić na rynek dwa inne produkty im towarzyszące. To Xiaomi Smart Band 8, który tym razem da się nosić także na nodze, oraz Xiaomi Watch S2 Pro, w którym zdecydowano się zastosować kontrowersyjny system Wear OS.

Nie tylko telefonami Xiaomi stoi, choć to one są najbardziej eksponowane przez firmę. Inne produkty ekosystemowe, jak opaski sportowe czy inteligentne zegarki można rzec, zarabiają same na siebie. Jednak i o nich trzeba rzec parę słów, by zakiełkowała w naszych głowach potencjalna chęć ich nabycia.

Xiaomi Smart Band 8, którą założymy nawet na nogę

Opaski Xiaomi to popularne produkty, ze względu na niską cenę przy sporej ich funkcjonalności. Nie są to oczywiście ubieralne akcesoria z najwyższej półki, ale i tak widząc na ulicy osobę z opaską sportową, z dużym prawdopodobieństwem będzie to Xiaomi Band.

W przyszłości jeśli zobaczycie osobę z opaską, a raczej jej kapsułką zamocowaną do buta, to ponownie będzie to prawdopodobnie Xiaomi Smart Band w wersji 8. Taką funkcjonalność Xiaomi wprowadziło w nowej opasce, jako ukłon dla biegaczy, który nie chcą czuć się niekomfortowo trenując z opaską na nadgarstku. Na nowo rozwiązano także mocowanie paska to kapsułki, teraz opaskę się wysuwa z obu stron kapsułki, a nie wyciska tej z paska co dotychczas miało miejsce (zobacz recenzję Xiaomi Band 7).

Dzięki temu Xiaomi mogło pozwolić sobie na większa personalizację tego elementu opaski, czyli paska. Teraz mamy do wyboru oprócz paska z TPU, pasek skórzany pleciony, pasek w kratkę, podwójny oraz łańcuszek ze stali nierdzewnej. W tym ostatnim przypadku opaskę można założyć na szyję.

Choć Xiaomi Smart Band 8 jest prostym akcesorium, pozwala już na wiele różnego typu pomiarów funkcji organizmu. Oprócz natlenienia krwi i tętna, zmierzymy jakość snu, a nawet ciśnienie krwi. Nie jest to oczywiście taki sam pomiar jak w przypadku opasek uciskowych, ale dla celów poglądowych wystarczy. Opaska jest też przystosowana dla potrzeb kobiet (kontrolowanie cyklu menstruacyjnego). W jej pamięci mamy 150 trybów sportowych, a także 200 gotowych tarcz.

Specyfikacja Xiaomi Smart Band 8

wymiary i waga: 48 x 22,5 x 10,99 mm i 27 gramów (bez paska)

długość paska w zestawie: 135 do 210 mm

ekran: 1,62 cala AMOLED / 192 x 490 pikseli / jasność do 600 nitów / 60 Hz

sensory: sześcioosiowy, czujnik PPG tętna, czujnik oświetlenia otoczenia

wodoszczelność klasy 5 ATM

akumulator 190 mAh wytrzymujący do 16 dni pracy / ładowanie 1 godzina

Xiaomi Smart Band 8 Active to z kolei wariant opaski, który kierowany jest do biegaczy, ale nie ze względu na możliwość założenia jej na but, bo tu wciąż mamy kapsułkę, którą należy wcisnąć w pasek, a dodatkowe 10 trybów sportowych, by zarówno początkujący jak i zaawansowani biegacze byli zadowoleni.

Xiaomi Watch S2 Pro, czyli związek z Google

Xiaomi zdecydowało się zawierzyć platformie Wear OS Google i takie oprogramowanie dostanie właśnie Watch S2 Pro. Ta informacja od razu wzbudziła dyskusje wśród recenzentów, którzy doskonale wiedzą jak wymagającym dla akumulatora jest ten system zegarkowy. Ale nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, może Xiaomi Watch S2 Pro da radę pracować znacznie dłużej niż przeciętnie dają radę zegarki z Wear OS.

Specyfikacja Xiaomi Watch S2 Pro

wymiary i waga: 47,6 x 45,9 x 11,8 mm i 54,5 gramów (bez paska)

długość paska w zestawie: 135 do 205 mm

ekran: 1,43 cala AMOLED z funkcją zawsze włączony/ 466 x 466 pikseli / jasność do 600 nitów

koperta ze stali nierdzewnej

chipset: Snapdragon W5+ Gen 1

pamięć: 2 GB RAM i 32 GB wbudowanej

komunikacja: Wi-Fi dwuzakresowe / Bluetooth 5.2 / dwuzakresowy GPS

sensory: akcelerometr, żyroskop, oświetlenia, elektroniczny kompas, barometr, czujnik tętna, sensor do analizy impedancji bioelektrycznej (BIA)

wodoszczelność klasy 5 ATM

akumulator: 495 mAh / czas pracy do 65 godzin

Zastosowanie Wear OS pozwolić ma na wygodniejsza implementację funkcji współpracy z narzędziami Google, w tym Mapom Google czy YouTube Music. Zastosowanie sensora BIA pozwoli wykorzystać zegarek podobnie jak wagę, która ma elektrody do analizy kompozycji naszego organizmu. Z tą różnica, że zegarek nie zmierzy naszej wagi. Oprócz tego w pamięci zegarka zapisano 20 wzorów tarcz i 150 trybów sportowych.

Czy będzie cenowe szaleństwo? Ceny Xiaomi Band 8

Nowy Xiaomi Band 8 kupimy w regularnej cenie 199 złotych, ale od 26 września do 3 października można będzie ją dostać za 179 złotych. Do wyboru dostaniemy dwie wersje kolorystyczne, Graphite Black lub Champagne Gold. Wersja Active opaski Xiaomi Smart Band 8 pojawi się z kolei w dwóch wariantach kolorystycznych, różowym i czarnym, każdy w cenie 119 złotych.

Ceny Xiaomi Watch 2 Pro

Za zegarek będzie trzeba zapłacić więcej, ale wciąż są to te niższe ceny. Xiaomi Watch 2 Pro wyposażony w Bluetooth wyceniono na 1099 złotych. Możliwość korzystania z dostępu do sieci 4G/LTE zaowocuje zakupem zegarka w cenie 1299 złotych.

