Xiaomi przeceniło dwa smartfony mające dobrze sprawdzać się w rękach najmłodszych użytkowników. Redmi Note 8T i Redmi Note 8 Pro kupicie obecnie w niższych cenach.

Xiaomi z promocją Back to school, dwa smartfony w niższych cenach

Chociaż wątpliwości pozostaje sporo, rząd ogłosił, iż w planach jest normalny start roku szkolnego, w którym zajęcia będą obywały się w szkołach, a nie w formie nauczania zdalnego. Jeśli ktoś będzie szukał nowego telefonu dla dziecka (czy też dla siebie, bo nikt nie będzie o to pytał), to Xiaomi zaprasza po swoje propozycje. W ramach promocji Back to school przecenione zostały dwa modele z niższej półki cenowej i z pogranicza niższej i średniej półki cenowej.

Redmi Note 8T 64GB dostępny jest w cenie 749 złotych. Zainteresowani mogą przy tym wybierać z trzech wariantów kolorystycznych - szarego, niebieskiego oraz białego. Co warto o nim wiedzieć? Oferuje 6,3-calowy ekran Full HD+, solidny procesor Qualcomm Snapdragon 665, 4 GB RAM i poczwórny tylny aparat fotograficzny. Jednocześnie dysponuje też dobrą baterią 4000 mAh.

Mający do wydania nieco więcej mogą sięgnąć po Redmi Note 8 Pro 64GB za 949 złotych lub Redmi Note 8 Pro 128GB za 1049 złotych. Tutaj do wyboru są kolory szary, biały oraz zielony, ale ważniejsza jest lepsza specyfikacja. Obejmuje ona 6,53-calowy ekran Full HD+, procesor Mediatek Helio G90T, 6 GB RAM i też poczwórny, ale bardziej zaawansowany aparat fotograficzny. Na dodatek Redmi Note 8 Pro ma też większą baterię 4500 mAh.



Redmi Note 8T i Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8T czy Redmi Note 8 Pro? Którego kupić?

Tyle w teorii. Jak obydwa modele wypadają w praktyce i którego lepiej kupić? Na to pytanie odpowiadaliśmy już jakiś czas temu, jeśli jesteście ciekawi to zajrzyjcie do naszego artykułu, w którym porównywaliśmy Redmi Note 8T i Redmi Note 8 Pro.

Omawiana promocja obowiązuje do 30 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Można skorzystać z niej w salonach Mi Store, na mi-home.pl, mi-store.pl i mi-markt.pl oraz u autoryzowanych partnerów handlowych producenta. To między innymi sklepy Komputronik, Media Expert, Media Markt czy RTV EURO AGD.

Źródło: Xiaomi

