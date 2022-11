YouTube Shorts otrzymał nową funkcję - użytkownicy mogą kupować produkty podczas przeglądania krótkich filmów. Na ten moment usługa jest testowana w USA, jednak z biegiem czasu pojawi się także w innych krajach.

Zakupy w Youtube Shorts

YouTube Shorts to krótkie filmiki, wzorowane na tych znanych chociażby z TikToka. Od niedawna klipy można oglądać nie tylko na smartfonach czy komputerach, ale także na telewizorach. Google ewidentnie widzi potencjał w krótkich materiałach, dlatego też wprowadza do Shorts nową funkcję, czyli zakupy. Na ten moment dotyczy to jedynie kwalifikujących się twórców w Stanach Zjednoczonych. Mają oni możliwość oznaczania produktów z własnych sklepów w filmikach. Z kolei widzowie z USA, Indii, Brazylii, Kanady oraz Australii mogą te tagi zobaczyć i wchodzić z nimi w interakcje.

Zgodnie z informacjami podanymi przez portal Financial Times, Google planuje wprowadzać tagowanie dalej, dla większej liczby regionów oraz partnerów. Dodatkowo na YouTube testowane są nowe systemy prowizji dla osób, które sprzedają produkty za pośrednictwem linków w filmach. Jak twierdzi Michael Martin, dyrektor generalny YouTube Shopping:

Naszym celem jest skupienie się na najlepszych możliwościach zarabiania dla twórców na rynku. Planujemy wprowadzić dwa pilotażowe programy zakupowe w 2023 roku.

Nowy program partnerski na YouTube

Program partnerski umożliwi twórcom otrzymanie prowizji, jeśli ich produkt, polecany w krótkich filmach lub w tych normalnej długości, zostanie kupiony. YouTube ma ponadto wypłacać twórcom 45% przychodów uzyskanych z wyświetlania reklam między filmami od początku przyszłego roku. Na ten moment program partnerski dostępny jest tylko dla wybranych użytkowników z USA.

Platforma, poprzez swoje działania, chce przyciągnąć nowe osoby, a co za tym idzie, zawalczyć ze swoją największą konkurencją, czyli TikTokiem.

Platformy mediów społecznościowych coraz bardziej rywalizują o przyciągnięcie talentów online z tej samej puli twórców, mając nadzieję na zwiększenie liczby użytkowników i zaangażowania w obliczu rosnącej konkurencji ze strony TikToka.

Co myślicie o robieniu zakupów w YouTube Shorts? Jesteście zainteresowani taką opcją? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Financial Time