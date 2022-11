YouTube Shorts to format stworzony z myślą o smartfonach. Czy uda się go dobrze przenieść na duże, poziome ekrany telewizorów? Google wierzy w to, że tak.

Pionowe wideo na poziomym ekranie

Coraz więcej treści wideo powstaje w formacie pionowym, a wiodące w tej kategorii prym serwisy TikTok czy YouTube Shorts (czyli google’owska odpowiedź na ten pierwszy) wydają się idealnie dostosowane do ekranów naszych telefonów. Zdecydowanie gorzej wygląda to w przypadku telewizorów, których wyświetlacze mają przecież orientację poziomą i trudno byłoby to zmienić. Coś jednak da się zrobić i ekipa rozwijająca YouTube’a właśnie to zrobiła.

YouTube Shorts na TV – oto jak to działa

Krótkie, pionowe filmiki YouTube Shorts oficjalnie wskakują na ekrany telewizorów. Zadbano oczywiście o to, by ich oglądanie i przeglądanie działało jak należy. Stąd między innymi stworzony zupełnie od zera interfejs. Temu, jak wygląda, a także jak się w nim poruszać, poświęcony został 1,5-minutowy materiał wideo. Już teraz możesz go obejrzeć na odtwarzaczu poniżej:

A kiedy YouTube Shorts pojawi się na twoim urządzeniu? Aktualizacja jest udostępniana falami i powinna do ciebie dotrzeć w ciągu kilku najbliższych tygodni. Stanie się tak na pewno, jeśli masz telewizor Smart TV z rocznika 2019 lub nowszy albo jedną z aktualnych konsol do gier, to znaczy PlayStation 5, Xbox Series X lub Xbox Series S.

„To było wyzwanie”

„Udostępnienie naszej społeczności formatu krótkometrażowego zmieniło sposób, w jaki ludzie tworzą i oglądają filmy na YouTubie. Zoptymalizowaliśmy wrażenia dla twórców i widzów korzystających z urządzeń mobilnych, a dziś rozszerzamy dostęp do tego formatu o telewizory. Wydaje się to naturalnym krokiem naprzód, lecz to przeniesienie wymagało ogromnej uwagi i staranności” – powiedział Neal Mohan, dyrektor produktu.



Tak to wyglądało (po lewej), a tak będzie wyglądać (po prawej).

Czy ekipie odpowiedzialnej za rozwój YouTube’a udało się zrealizować to zadanie jak należy? Cóż, czas pokaże. Bez wątpienia jednak było to nie lada wyzwanie.

