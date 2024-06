YouTube wprowadza eksperymentalną funkcję „Notes”, która pozwala widzom dodawać kontekst i informacje pod filmami. Jak informuje Tech Crunch, funkcja ta jest podobna do Community Notes na platformie X (dawniej Twitter).

Nowa funkcja ma na celu między innymi wyjaśnienie, czy dana piosenka jest parodią, czy starsze nagrania są prezentowane jako aktualne wydarzenia. Wprowadzenie tej funkcji ma miejsce w kluczowym roku wyborczym w USA, co może pomóc w walce z dezinformacją, szczególnie w dobie rosnącej popularności generatywnej AI.

Początkowo funkcja będzie dostępna na urządzeniach mobilnych w USA w języku angielskim. YouTube przyznaje, że mogą pojawić się błędy, ale firma planuje uczyć się na podstawie testów i zbierać opinie od widzów i twórców na temat jakości notatek.

W ramach testu, ograniczona liczba użytkowników z aktywnymi i dobrze ocenianymi kanałami na YouTube zostanie zaproszona do pisania notatek. Widzowie w USA zaczną widzieć notatki w ciągu kilku tygodni. Niezależni oceniający będą oceniać przydatność i dokładność notatek, a te uznane za pomocne będą wyświetlane pod filmami.

Jak działają uwagi kontekstowe na X?

Uwagi kontekstowe na X (dawniej Twitter) działają jako narzędzie pozwalające społeczności na dodawanie informacji kontekstowych do tweetów, co pomaga w poprawie zrozumienia i przejrzystości treści. Gdy użytkownicy zobaczą tweet, który może wymagać dodatkowego wyjaśnienia lub weryfikacji, mogą zgłosić swoje uwagi. Te uwagi są następnie oceniane przez innych użytkowników, a jeśli uzyskają one wystarczające poparcie, stają się widoczne publicznie. Proces ten ma na celu zwiększenie transparentności i jakości informacji dostępnych na platformie. Więcej informacji można znaleźć tutaj.