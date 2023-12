Na obszarze Polski urządzenia nawigacyjne nie są ostatnio godne zaufania. Zmagamy się bowiem z zakłóceniami sygnału GPS. Problemy nie są przypadkowe i należało się ich spodziewać.

Korzystający z nawigacji Polacy mają ostatnio pod górkę. Jak donoszą internauci rejestrowane obecnie zakłócenia sygnału GPS są wyjątkowo duże. Nie jest to jednak skutek pogody słonecznej ani żadnego ataku. Z przeznaczonych dla personelu lotniczego komunikatów wynika, że jest to zdarzenie planowane.

Zakłócenia sygnału GPS w Polsce

Zakłócenia sygnału GPS na obszarze Polski potwierdza serwis GPSjam. Zgodnie z jego danymi problemy odczuwalne są w całym kraju.

To nietypowe, ponieważ ich przyczyną nie może być pogoda słoneczna. Rozbłyski sloneczne i burze geomagnetyczne są do tego zdolne, ale ich zasięg nie ograniczyłby się do obszaru Polski. Nie wygląda to też na atak.

W nowym obszarze zakłóceń nie ma oczywistego fałszowania sygnału GPS (zaznaczonego czerwonymi liniami). Krajobraz fałszowania wygląda podobnie jak przez ostatnie kilka tygodni.

Zakłocenia sygnału GPS w Polsce były planowane

Wiele wyjaśnia jednak pewien komunikat NOTAM. Notatki te uprzedzają załogi lotnicze o zdarzeniach, które mogą mieć niekorzystny wpływ na poruszanie się w przestrzeni powietrznej. Zgodnie ze zgłoszeniem C1142/23 od 25 do 27 grudnia nad Polską występować mogą anomalie w zakresie sygnału GNSS (Global Navigation Satellite System).

Planowane zakłócenia sygnału GPS dotyczą obszaru na północ od wskazanej na mapie linii. Korelacja pomiędzy ich zasięgiem, a anomalią, o której wspomina komunikat NOTAM jest jednoznaczna. Nie jest jednak jasne co było przyczyną tego zdarzenia.

Komunikat lotniczy tego nie określa, ale w mediach społecznościowych pojawiają się sugestie, że odpowiedzialne za problemy mogły być działania wojska. To niewykluczone, ale niekoniecznie groźne. Zdarzało się już, że zakłóceń sygnału GNSS/GPS wymagały ćwiczenia NATO. Tym razem nie zostało to jednak potwierdzone.

Źróła: GPSjam, NOTAM, serwis X @lemonodor