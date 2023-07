Białe akcesoria komputerowe i podzespoły cieszą się coraz większą popularnością. Zalman prezentuje kolejną obudowę w tym kolorze. Oto szczegóły na temat i3 NEO TG White.

Zalman i3 NEO TG White to obudowa typu ATX Mid-Tower, w której można zainstalować płytę główną w formacie ATX, mATX i Mini-ITX. Front wykonano ze szkła hartowanego, natomiast z boku umieszczono szklany boczny panel o grubości 3 mm montowany na zawiasach.

Co mieści się wewnątrz i3 NEO TG White?

Produkt ma cztery wbudowane wentylatory ARGB Infinity Mirror o średnicy 120 mm. Trzy znajdują się z przodu, a czwarty z tyłu. Kontroler ARGB zapewnia efektowne podświetlenie.

W środku można zamontować nawet cztery dodatkowe wentylatory i trzy radiatory (do 360 mm na froncie). Mieszczą się tu: chłodzenie procesora o wysokości do 162 mm, karta graficzna o długości do 355 mm i zasilacz o długości do 210 mm.

Wymiary i cena

Warto również wspomnieć o panelu I/O z trzema gniazdami USB (dwa w standardzie 3.0). Całość ma wymiary 415 x 219 x 484 mm i waży 5,8 kg.

Obudowa Zalman i3 NEO TG White jest już dostępna w sklepach od około 270 zł. Dostępny jest również wariant czarny.

źródło: materiały prasowe