be quiet! Dark Base Pro 901 to obudowa, która została zaprojektowana z myślą o wymagających użytkowników. Ostrzegamy – tania nie jest, ale ma wszystko czego można sobie wymarzyć.

Płatna współpraca z marką be quiet!

Podczas targów Computex 2023 odwiedziliśmy stoisko firmy be quiet!, gdzie zobaczyliśmy sporo interesujących nowości. Największym zainteresowaniem zdecydowanie cieszyła się obudowa be quiet! Dark Base Pro 901 - to topowy model niemieckiej marki, a dla niektórych też najciekawsza obudowa jaką zaprezentowano podczas tegorocznych targów na Tajwanie.

Czy obudowa be quiet! Dark Base Pro 901 rzeczywiście jest taka super, jak przedstawiał to producent? Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie sprawdzili tego w praktyce.

be quiet! Dark Base Pro 901 – następca legendarnego Dark Base 900

Dark Base Pro 901 to właściwie następca legendarnego modelu Dark Base Pro 900, którego mieliśmy okazję przetestować w 2016 roku. Sprzęt już dawno został wycofany z produkcji, więc konieczne było wprowadzenie jego następcy. Przy okazji wprowadzono też sporo usprawnień. Zresztą, zobaczcie sami:

Model be quiet! Dark Base Pro 900 be quiet! Dark Base Pro 901 Typ Midi Tower Full Tower Materiały Stal, aluminium, tworzywa sztuczne, guma, szkło Stal, aluminium, tworzywa sztuczne, guma, szkło Wymiary i waga 586 x 243 x 577 mm – 14,4 kg 603 x 254 x 569 – 16,3 kg Standard płyt głównych mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX, XL-ATX mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX, XL-ATX Miejsca na napędy/panele » 2x 5,25 cala » 1x 5,25 cala Panel I/O » 2x audio

» 2x USB 3.0

» USB Quick Charge

» 1x USB 3.0 typ C

» regulator obrotów

» ładowarka bezprzewodowa Qi (5W) » 2x audio

» 4x USB 3.0

» 1x USB 3.0 typ C

» regulator obrotów

» kontroler ARGB

» ładowarka bezprzewodowa Qi (15W) Miejsca na dyski 2,5 i 3,5 cala » 1x 2,5 cala

» 14x 2,5 cala lub 7x 3,5 cala » 2x 2,5 cala

» 2x 3,5 cala lub 4x 2,5 cala Miejsca na karty rozszerzeń 8x 325/470 mm 8x 350/370/495 mm Miejsca na wentylatory » Przód: 3x 120/140 mm

» Góra: 4x 120 mm lub 3x 140 mm lub 1x 180 mm

» Bok: 2x 120 mm (po zamianie boków)

» Tył: 1x 120/140 mm

» Dół: 2x 120/140 mm » Przód: 3x 120/140 mm

» Góra: 3x 120/140 mm

» Panel boczny (opcjonalnie): 3x 120 mm

» Tył: 1x 120/140 mm

» Dół: 1x 120/140 mm Fabrycznie zainstalowane wentylatory » Przód: 2x be quiet! SilentWings 3 140 mm

» Tył: 1x be quiet! SilentWings 3 140 mm » Przód: 2x Silent Wings 4 PWM 140 mm

» Tył: 1x Silent Wings 4 PWM 140 mm Miejsca na chłodnice » Przód: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420

» Góra: 120 / 140 / 180 / 240 / 280 / 360 / 420

» Tył: 120 / 140

» Dół: 120 / 140 / 280 » Przód: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420

» Góra: 120 / 240 / 360

» Panel boczny (opcjonalnie): 120 / 240 / 360

» Tył: 120 / 140 Maksymalna wysokość chłodzenia CPU 185 mm 190 mm Filtry przeciwkurzowe » Przód: nylonowy w ramce

» Góra: nylonowy w ramce

» Dół: nylonowy w ramce » Przód: nylonowy w ramce + magnetyczny

» Dół: nylonowy w ramce Maty wyciszające » Przód

» Prawy bok » Przód (opcjonalnie)

» Góra (opcjonalnie)

» Prawy bok Maksymalna długość zasilacza 150 - 184 mm (ATX) 288 mm (ATX) Ścianki » Przód: drzwiczki

» Góra: pełny

» Lewy: hartowane szkło

» Prawy: pełny » Przód: szczotkowane aluminium/mesh + plastik

» Góra: plastik/mesh

» Lewy: hartowane szkło

» Prawy: pełny z siatką Dodatkowe » Listwy LED

» Kontroler obrotów (4x 4-pin i 4x 3-pin) » Listwy LED

» Wspornik dla karty graficznej

» Kontroler obrotów (6x 4-pin) Cena 1000 złotych 1420 złotych

Powiedzmy sobie wprost - nowa obudowa to propozycja dla wymagających użytkowników, którzy planują budowę nowoczesnego, wydajnego zestawu. Potwierdza to także cena sprzętu. Producent wycenił obudowę na nieco ponad 1400 złotych (!). Mówimy o wysokim segmencie dla wąskiego grona odbiorców, gdzie nie ma miejsca na niedoróbki i kompromisy. Czy tak jest w rzeczywistości?

Elegancki gigant dla wymagających

Obudowa be quiet! Dark Base Pro 901 jest ogromna! Warto jednak zaznaczyć, że skrzynka występuje tylko w jednej wersji kolorystycznej - producent postawił na tradycyjną, stonowaną stylistykę, która na pewno wpadnie w oko entuzjastom. Na uwagę zasługuje też świetna jakość wykonania (chociaż miejscami przydałoby się poprawić kilka detali, ale o tym dalej w tekście).



Obudowa Dark Base Pro 901 została utrzymana w stonowanej stylistyce, ale daje możliwość zbudowania efektownego zestawu

Przedni panel wykonano z tworzywa sztucznego. Projektanci wprowadzili możliwość instalacji dwóch różnych osłon - standardowo zamontowano pełny panel z wyciszeniem i wykończeniem ze szczotkowanego aluminium, ale w zestawie jest dodawany też przewiewny panel z siatki mesh.

Oryginalnie na obudowie zamontowano zabudowany, wygłuszony panel z wykończeniem ze szczotkowanego aluminium, ale w jego miejsce można zamontować przewiewny panel z siatki mesh. Nad drzwiczkami znalazła się podświetlana linia ARGB LED

Pod przednim panelem znalazł się nylonowy filtr powietrza w plastikowej ramce. Producent mógłby jednak dopracować jego sposób montażu (obecne mocowanie na malutkie zatrzaski jest trochę niewygodne).



Producent zadbał nawet o detale - magnetyczny filtr powietrza osłaniający otwór na zatokę 5,25 cala

W dolnej części umieszczono plastikową klapkę, pod którą schowano… zatokę 5,25 cala. Tak! To jedna z nielicznych nowych obudów, gdzie przewidziano możliwość montażu napędu optycznego lub panelu sterowania. Co ważne, zatoka została zabezpieczona niewielkim filtrem powietrza (plastikowy z magnetycznym mocowaniem). Nad klapką umieszczono podświetlenie ARGB LED.



Panel I/O jest podświetlany białymi LEDami - znajdziemy tutaj cztery porty USB 3.0, jeden USB 3.1 Gen2 typ C, a także dotykowy kontroler prędkości obrotowej wentylatorów i podświetlenia ARGB LED

Na górnej krawędzi umieszczono panel ze złączami. Taki na bogato! Do dyspozycji oddano cztery porty USB 3.0 (do ich podłączenia wymagane są dwa złącza pinowe na płycie głównej), jeden port USB 3.2 Gen2 typ C, dwa złącza audio, a także dotykowy panel do sterowania prędkością obrotową wentylatorów i podświetleniem ARGB LED.

Ale to nie wszystko! Na górze znalazła się bezprzewodowa ładowarka w standardzie Qi (o mocy 15 W, więc 3x mocniejsza niż w Dark Base Pro 900), dzięki której możemy podładować smartfona lub inne akcesoria. Do działania ładowarki wymagane jest podłączenie wtyczki zasilającej SATA.



Górny panel standardowo został zabudowany plastikowymi zaślepkami z wyciszeniem, ale można je zdemontować i poprawić wentylację



Standardowe zaślepki wyposażono w matę wygłuszającą

Na górze przewidziano miejsca montażowe dla wentylatorów (na blaszanym, wyjmowanym stelażu). Standardowo zostały one zabudowane plastikowymi zaślepkami z matami wygłuszającymi i dodatkowo przykryte panelem z siatki mesh. Zaślepki oczywiście można zdemontować (co będzie niezbędne, gdy właśnie zdecydujemy się na montaż wentylatorów u góry).



Z boku wstawiono duże okno z hartowanego szkła, przez które można wyeksponować wnętrze złożonego komputera

Standardowo po lewej stronie wstawiono panel z hartowanego, przyciemnianego szkła, przez który można wyeksponować wnętrze komputera. Istnieje jednak możliwość przełożenia podzespołów na lewą stronę (o czym w dalszej szczęści recenzji), aby szklany panel był po prawej stronie. Świetna sprawa dla osób, które usytuują komputer po swojej lewej stronie.

Drugi panel jest zabudowany, ale znajdziemy tutaj otwór wentylacyjny dla bocznych wentylatorów/chłodnicy



Boczny panel wyłożono matą wygłuszającą hałas

Po drugiej stronie umieszczono blaszany panel z dodatkowym wygłuszeniem. Konstrukcja obudowy przewiduje montaż dużej chłodnicy z boku obudowy, więc producent zastosował tutaj dodatkowy otwór zabezpieczony siatką mesh.



Obudowa Dark Base Pro 901 od tyłu - to naprawdę spora konstrukcja

Patrząc od tyłu widać wielkość obudowy - Dark Power Pro 901 jest wysoki i szeroki. Warto o tym pamiętać, bo skrzynka może się nie zmieścić do każdego stanowiska.



Na spodzie umieszczono długi filtr powietrza, który można łatwo zdjąć i oczyścić

Warto jeszcze zwrócić uwagę na spód obudowy, bo też został on dobrze zaprojektowany. Szkielet spoczywa na blaszanych wspornikach z grubymi, gumowymi podkładkami, więc nie musimy się obawiać o stabilność konstrukcji. Dodatkowo znajdziemy tutaj filtr w plastikowej ramce, który zabezpiecza zasilacz i dolne miejsce na wentylator. W razie potrzeby można go łatwo wyjąć i oczyścić (po zdjęciu przedniego panelu - to kolejne niedopatrzenie projektantów).

Przemyślana konstrukcja i dużo miejsca na podzespoły

W środku przewidziano sporo miejsca na podzespoły. Obudowa została podzielona na dwie komory, dzięki czemu można wyeksponować kluczowe, najładniejsze części, a pozostałe, mniej ciekawe po prostu schować. Takie rozwiązanie poprawia też wentylację kluczowych podzespołów.



Wnętrze obudowy podzielono na dwie komory, co poprawia estetykę i wentylację komputera. Na krawędzi "piwnicy" znajdziemy subtelne podświetlenie ARGB LED (ściankę można zdemontować).

W głównej komorze zmieści się nie tylko płyta główna formatu mini-ITX, mATX czy ATX, ale też większe modele w rozmiarze E-ATX i XL-ATX. Oznacza to, że można tu zamontować nawet lepsze gamingowe modele (jak np. Gigabyte Z790 Aorus Master) czy płyty dla stacji roboczych.

Obudowa oferuje osiem slotów na karty rozszerzeń. Standardowo przewidziano tutaj aż 495 mm miejsca, więc bez najmniejszego problemu zmieszczą się tutaj nawet największe karty graficzne pokroju GeForce RTX 4090 czy Radeon RX 7900 XTX.

Warto jednak zaznaczyć, że przy montażu dodatkowych zatok na dyski przestrzeń będzie odpowiednio mniejsza – 350 mm w przypadku płyt mATX/ATX lub 370 mm w przypadku płyt głównych E-ATX/XL-ATX i wtedy może być już problem ze zmieszczeniem najpotężniejszych konstrukcji.



W zestawie znajdziemy sporo dodatków m.in. wspornik dla karty graficznej

W zestawie z obudową znajdziemy wspornik, który przyda się przy większych i cięższych kartach graficznych. Producent przewidział też możliwość pionowego montażu (przez obrócenie kratki ze śledziami), ale odpowiedni adapter do podłączenia karty (tzw. riser) trzeba już dokupić we własnym zakresie. Szkoda, bo w tej cenie spodziewaliśmy się pełnego wyposażenia.

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, obudowa oferuje jedno miejsce montażowe 5,25 cala na napęd optyczny lub panel sterujący (w miejscu zatok na dyski). Taki dodatek na pewno wyróżnia Dark Base 901 na tle innych skrzynek. Warto jednak zauważyć, że zatoka została umieszczona na dole obudowy, więc będzie łatwo dostępna przy postawieniu komputera na biurku, ale niekoniecznie, gdy ten będzie położony np. na podłodze.



Resztę miejsc na podzespoły przeniesiono na drugą stronę obudowy

Dla dysków w standardzie udostępniono dwa miejsca montażowe dla nośników 2,5 cala i dwa miejsca dla nośników 3,5 cala z możliwością montażu czterech nośników 2,5 cala. Taki zestaw powinien wystarczyć większości użytkownikom (w końcu coraz bardziej upowszechniają się dyski SSD montowane w slocie M.2 na płycie głównej). W razie potrzeby można jednak dokupić dodatkowe koszyki na dyski 2,5 cala/3,5 cala (łącznie odpiowiednio do 16 i 7 zatok).



Za tacką przewidziano miejsce montażowe dla dwóch dysków 2,5 cala

Ta tacką na płytę główną znalazły się dwie blaszane ramki (montowane na szybkośrubce), do których można przykręcić dyski w rozmiarze 2,5 cala.



W piwnicy przewidziano koszyki do montazu dysków 2,5 i 3,5 cala

Kolejne miejsca na dyski zlokalizowano w tzw. piwnicy. Umieszczono tutaj klatkę na dyski, do której są przykręcane dwa blaszane koszyki – do każdego z nich można włożyć jeden dysk w rozmiarze 3,5 cala (z gumkami tłumiącymi drgania) lub dwa nośniki w rozmiarze 2,5 cala. Klatkę można też zdemontować, co pozwoli na montaż większej chłonicy z przodu.

W piwnicy przewidziano też miejsce na standardowy zasilacz typu ATX – specyfikacja pozwala na montaż jednostek o długości do 288 mm (realnie miejsca jest jeszcze więcej – około 325 mm), więc bez problemu zmieszczą się tutaj nawet największe konstrukcje.

Ciekawą opcją jest możliwość przełożenia podzespołów na lewą stronę. Cała procedura jest dosyć skomplikowana (całe szczęście producent przygotował dokładny poradnik wideo – możecie go zobaczyć powyżej), ale takie rozwiązanie powinny docenić osoby z miejscem na komputer po lewej stronie biurka lub po prostu zwolennicy nietuzinkowych konfiguracji.

Obudowa z dobrze rozplanowanym chłodzeniem

Producent zadbał też o dobre chłodzenie podzespołów – w środku zmieści się zarówno standardowe chłodzenie powietrzne, ale nie będzie też problemów ze zmieszczeniem rozbudowanego chłodzenia cieczą.



Z przodu i na górze przewidziano hub do podłączenia wentylatorów

W środku przewidziano miejsce na cooler CPU o wysokości do 190 mm, więc bez problemu zmieszczą się tutaj nawet największe, wieżowe konstrukcje. Oprócz tego 11 miejsc na wentylatory:

przód: 3x 120 mm lub 3x 140 mm

góra: 3x 120 mm lub 3x 140 mm

bok: 3x 120 mm

tył: 1x 120 lub 1x 140 mm

dół: 1x 120 lub 1x 140 mm

Standardowe wyposażenie obejmuje trzy wentylatory be quiet! Silent Wings 4 PWM 140 mm – dwa wtłaczają chłodne powietrze od frontu, a jeden wydmuchuje nagrzane do tyłu.



Z przodu zamontowano dwa wentylatory Silent Wings 4 PWM 140 mm



Z tyłu zamontowano jeden wentylator Silent Wings 4 PWM 140 mm

Co ważne, do dyspozycji oddano kontroler do obsługi wentylatorów, który pozwala na podłączenie sześciu wentylatorów typu 4-pin (trzech u góry i trzech z przodu - akurat, gdybyśmy się zdecydowali na montaż wentylatorów lub chłodzenia cieczą). Kontroler pozwala na sterowanie obrotami w pięciu krokach: (dla modeli Silent Wings 4 Pro to: 400/800/1200/1500/1900 RPM). Zasilanie doprowadza wtyczka SATA.

Dark Base Pro 901 pozwala na montaż rozbudowanego chłodzenia cieczą – w środku przewidziano miejsce na cztery chłodnice.

przód: 120/140/240/280/360/420

góra: 120/240/360

bok: 120/240/360

tył: 120/140

Uwagę zwraca miejsce na radiator w rozmiarze 420 mm, co nie jest często spotykane nawet w największych skrzynkach (można tutaj zamontować np. chłodzenie Arctic Liquid Freezer II 420).

Jak standardowe wyposażenie sprawdza się w praktyce? Oczywiście sprawdziliśmy to podczas testów.

Składamy komputer w obudowie be quiet! Dark Base Pro 901

Jak obudowa sprawdza się w praktyce? Sprawdziliśmy no naszej standardowej platformie, która może służyć jako przykład wydajnej (i gorącej) konfiguracji.

Składanie komputera w obudowie be quiet! Dark Base Pro 901 przebiegało bez większych problemów. Producent dorzuca w zestawie wszystkie części montażowe (w tym bogaty zestaw dodatków: śrubki, opaski rzepowe, stelaż dla bocznych wentylatorów/chłodnicy, przewiewna zaślepka przodu piwnicy, osłona panelu z miejscami na koszyki HDD), a do tego przygotował szczegółową instrukcję obsługi. Osoby chcące zbudować obróconą konfigurację mogą posiłkować się dokładnym filmikiem instruktażowym.

Obudowa jest sporych rozmiarów, konstrukcja została dobrze przemyślana, więc instalacja poszczególnych podzespołów jest całkiem prosta. Obydwa boki są montowane na szybkośrubkach, więc można je zdjąć bez użycia narzędzi. Przydatnym dodatkiem jest wspornik do karty graficznej, który przyda się przy większych (i cięższych) konstrukcjach.

Producent przewidział możliwość odkręcenia stelaży dla przednich i górnych wentylatorów, co ułatwi proces montażu wentylatorów i/lub chłodnicy. Co więcej wentylatory z przodu/góry można podłączyć bezpośrednio do płytki przykręconej do stelaża.

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku większych płyt głównych (formatu E-ATX lub XL-ATX) konieczne będzie zdemontowanie osłony na przewody i obrócenie stelaża na dodatkowe koszyki na dyski (o ile w ogóle zdecydujemy się go zamontować). W miejsce stelaża można też zamontować alternatywną ramkę do przykręcenia wentylatorów lub chłodnicy.

Producent przemyślał także kwestię aranżacji okablowania. Za tacką na płytę główną znajdziemy sporo miejsca do poprowadzenia przewodów (na dodatek wydzielono tutaj dodatkowe korytka montażowe), a wtyczki podłączane do płyty głównej można schować pod blaszaną osłoną. Mało tego! Przewody do podłączenia zasilania karty graficznej można ukryć we wsporniku. Warto jednak pamiętać, że 901 jest słusznych rozmiarów, więc sam zasilacz powinien mieć długie okablowanie EPS12V (szczególnie jeśli będziemy chcieli poprowadzić je w korytku – w naszym Dark Power 13 850 W długość 70 cm była już praktycznie „na styk”).

be quiet! Dark Base Pro 901 - wentylacja podzespołów

Testy wentylacji podzespołów przeprowadziliśmy przy fabrycznej wentylacji z trzema wentylatorami be quiet! Silent Wings 4 PWM 140 mmm (dwa wtłaczały chłodne powietrze od przodu, a jeden wydmuchiwał ciepłe do tyłu). Pomiary przeprowadziliśmy dla dwóch skrajnych scenariuszy: minimalnych obrotów z zabudowanym frontem i topem oraz maksymalnych obrotów z przewiewnym frontem i topem. Za obroty wentylatorów odpowiadał wbudowany kontroler.

Obroty wentylatora na coolerze ograniczyliśmy do 50%, a wentylatorów na karcie graficznej do 40%. W pomieszczeniu testowym panowała temperatura około 25 stopni Celsjusza. Do odczytu temperatur wykorzystaliśmy moduł diagnostyczny z aplikacji OCCT (podaliśmy przyrost względem temperatury otoczenia).

Temperatury podzespołów - minimalne obroty

[Δ°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Temperatura procesora

AMD Ryzen 9 3900XT 61

12 Temperatura płyty głównej (chipset)

ASUS ROG Crosshair VIII Hero 45

33 Temperatura płyty głównej (VRM)

ASUS ROG Crosshair VIII Hero 14

4 Temperatura karty graficznej

ASUS ROG Strix Radeon RX Vega 64 @ 40% RPM 46

8 Temperatura dysku SSD SATA

ADATA SP580 120 GB 23

11 Temperatura dysku SSD M.2

ADATA XPG SX8200 512 GB 30

17

Temperatury podzespołów - maksymalne obroty

[Δ°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Temperatura procesora

AMD Ryzen 9 3900XT 51

10 Temperatura płyty głównej (chipset)

ASUS ROG Crosshair VIII Hero 35

29 Temperatura płyty głównej (VRM)

ASUS ROG Crosshair VIII Hero 7

1 Temperatura karty graficznej

ASUS ROG Strix Radeon RX Vega 64 @ 40% RPM 37

4 Temperatura dysku SSD SATA

ADATA SP580 120 GB 13

9 Temperatura dysku SSD M.2

ADATA XPG SX8200 512 GB 20

9

Obudowa Dark Base Pro 901 całkiem nieźle poradziła sobie z wentylacją podzespołów, aczkolwiek widać spore różnice między obydwoma scenariuszami (często to nawet 10 stopni Celsjusza, co może mieć znaczenie np. przy podkręcaniu sprzętu). Warto jednak zauważyć, że fabryczne wentylatory przy maksymalnej prędkości obrotowej są już dosyć słyszalne (wystarczy obniżyć prędkość o jeden poziom, by oferowały już akceptowalny poziom głośności).

be quiet! Dark Base Pro 901 to limuzyna wśród obudów

Obudowa Dark Base Pro 901 była zapowiadana jako topowy produkt dla najbardziej wymagających klientów. I wiecie co? Też tak jest! To przemyślana konstrukcja, która oferuje świetne możliwości budowy komputera. Trzeba jednak liczyć się ze sporą ceną, więc to sprzęt raczej dla wąskiego grona klientów (szczególnie w polskich warunkach).

Skrzynka została utrzymana w eleganckiej stylistyce, ale nie będzie problemu, by posłużyła do budowy efektownego zestawu. Z boku znalazł się przeszklony panel boczny, przez który można wyeksponować wnętrze komputera, a całość przyozdobiono subtelnym podświetleniem ARGB LED. Co więcej, producent przewidział możliwość budowy odwróconej konfiguracji - to dobra opcja przy usytuowaniu komputera po lewej stronie stanowiska pracy, ale taka funkcja pozwoli też na budowę ciekawszego, nietuzinkowego zestawu.

Warto jednak zaznaczyć, że nowy model jest ogromny! Dark Base Pro 901 zalicza się do konstrukcji typu Full Tower i pomieści topowe konfiguracje sprzętowe – nie będzie problemu z płytą główną formatu E-ATX czy XL-ATX i największymi kartami graficznymi. Standardowe wyposażenie obejmuje po dwie zatoki na dyski 2,5 i 3,5 cala, ale w razie potrzeby można dokupić kolejne koszyki. Na uwagę zasługuje też zatoka 5,25 cala na napęd optyczny lub panel sterujący.

Producent zadbał też o chłodzenie komponentów. Fabryczna konfiguracja obejmuje trzy duże wentylatory Silent Wings 4 PWM 140 mm, które dobrze wypadają przy wentylacji podzespołów. Na maksymalnych obrotach są słyszalne, ale wystarczy je lekko „skręcić” (a to banalna opcja, bo śmigiełka są podłączane pod wbudowany kontroler). Nie będzie też problemów z zainstalowaniem chłodzenia cieczą (i to nawet z ogromną chłodnicą typu 420 mm).

Składanie komputera w obudowie nie powinnno sprawiać większych problemów. Producent przemyślał konstrukcję pod kątem montażu podzespołów, a na dodatek zastosował sporo przydatnych rozwiązań do aranżacji okablowania. Co więcej, newralgiczne miejsca zabezpieczono filtrami powietrza (mimo wszystko ten z przodu mógłby być wygodniejszy).

be quiet! Dark Base Pro 901 to obudowa, którą można polecić wymagającym użytkownikom do budowy nowoczesnego, wydajnego PC-ta. Sprzęt nie jest tani, bo jego cena to nieco ponad 1400 zł. W podobnej cenie znajdziemy high-endowe modele innych producentów np. Corsair 7000D, Fractal Design Define 7 XL czy ASUS ROG STRIX HELIOS GX601.

Opinia o be quiet! Dark Base Pro 901 Plusy Eleganckie wzornictwo (z subtelnym podświetleniem ARGB LED),

Przeszklony panel boczny,

Możliwość zastosowania paneli wyciszanych lub przewiewnych,

Bardzo dobra jakość wykonania,

Bogaty zestaw portów na panelu I/O,

Bezprzewodowa ładowarka Qi,

Obsługa płyt głównych E-ATX i XL-ATX,

Dużo miejsca na karty graficzne,

Wspornik dla karty graficznej,

11 miejsc na wentylatory,

Miejsce na trzy duże chłodnice,

Sprawna fabryczna wentylacja,

Kontroler obrotów dla wentylatorów,

Kontroler sterowania podświetleniem ARGB LED,

Zatoka 5,25 cala,

Opcja dokupienia dodatkowych stelaży dla dysków 2,5 i 3,5 cala,

Przemyślany montaż podzespołów i aranżacja okablowania,

Opcja montażu podzespołów po lewej stronie. Minusy Montaż przedniego filtra mógłby być lepszy,

Brak risera PCIe w zestawie,

Fabryczne wentylatory przy maksymalnych obrotach są słyszalne,

Zaporowa cena.









Nasza ocena obudowy be quiet! Dark Base Pro 901 96% 4.8/5

