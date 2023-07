Zalman oferuje wiele ciekawych obudów dla graczy. Oprócz typowych konstrukcji nie brakuje również modeli w kolorze białym – i to z podświetleniem RGB. Ilustruje to model S5 White.

Obudowa komputerowa Zalman S5 White charakteryzuje się dziurkowanym przednim panelem z podświetleniem LED RGB. Z boku umieszczono szkło hartowane o grubości 4 mm, które ma zapewnić widok na podzespoły. Z kolei na górze znajdują się przyciski włączania/wyłączania, reset, gniazdo słuchawkowe i mikrofonowe, trzy porty USB (w tym jeden w standardzie 3.0), diody HDD i Power LED oraz przycisk podświetlenia LED RGB.

Co pomieści Zalman S5 White?

S5 White ma dwa wentylatory o średnicy 120 mm umieszczone z przodu i z tyłu. Tylny rotor wyposażono w dynamiczny efekt podświetlenia RGB. Model pomieści łącznie do ośmiu wentylatorów i dwóch radiatorów 240 mm. Ponadto zainstalujemy tu chłodzenie procesora o wysokości do 163 mm, kartę graficzną o długości do 340 mm, cztery dyski SSD 2,5" i dwa HDD 3,5". Miejsce dla zasilacza o długości 190 mm także się tu znajdzie. A jeśli chodzi o płytę główną, to pasują formaty ATX, mATX lub Mini-ITX.

S5 White wyposażono w zacisk chłodnicy wodnej dla pionowego montażu radiatora 240 mm i praktyczny panel wewnętrzny ułatwiający prowadzenie kabli i ukrycie większości z nich.

Całość ma wymiary 398 x 212 x 465 mm i waży 5,8 kg. Obudowa Zalman S5 White jest dostępna w sklepach. Jej cena wynosi około 370 złotych.

źródło: materiały prasowe