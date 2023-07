Po premierze Arx 700 polska firma Endorfy wypuszcza na rynek nieco mniejsze modele Arx 500 w wersji Air i ARGB.

O rodzimej firmie pisaliśmy niedawno przy okazji debiutu Arx 700. Wtedy też wspomnieliśmy, że już wkrótce do sklepów trafią bardziej kompaktowe wersje. I to właśnie ma miejsce. Obudowy z serii Arx 500 mierzą 486 × 228 × 429 mm. Producent zapewnia, że są one na tyle pojemne, by pomieścić wysoki system chłodzenia, 7 wentylatorów i większość dostępnych na rynku kart graficznych.

Dzięki dwóm panelom z drobno perforowanej blachy całość nie wymaga dodatkowych filtrów przeciwkurzowych, a do wnętrza trafia więcej chłodnego powietrza. Ma to – zdaniem producenta – zapewniać optymalną temperaturę komponentów nawet wtedy, gdy komputer pracuje pod dużym obciążeniem przez dłuższy czas.

Endorfy Arx 500 – wentylatory

Minimalistyczne obudowy z bokiem z hartowanego szkła eksponują preinstalowany zestaw wentylatorów Stratus 140 PWM (w Arx 500 Air) i Stratus 140 PWM ARGB (w wersji Arx 500 ARGB). To rezultat współpracy ENDORFY z Synergy Cooling.

W zestawie użytkownik otrzymuje 5 wentylatorów Stratus 140 PWM w wariancie Arx 500 Air i 4 podświetlone wentylatory Stratus 140 PWM ARGB w wersji Arx 500 ARGB. Każdy z nich pracuje na wytrzymałym łożysku FDB, co powinno zapewnić cichą i płynną pracę nawet w ekstremalnych warunkach.

Dołączony rozdzielacz umożliwia sterowanie prędkością obrotową wentylatorów za pomocą sygnału PWM z jednego złącza płyty głównej (w wersji ARGB istnieje również możliwość sterowania podświetleniem).

ENDORFY Arx 500 – specyfikacja techniczna

Kolor: czarny

Wymiary (wys. x szer. x gł.): 486 x 228 x 429 mm

Standard płyty głównej: ATX, microATX, ITX

Maksymalna długość karty graficznej (GPU): 350 mm

Maksymalna wysokość układu chłodzenia procesora (CPU): 179 mm

Maksymalna długość zasilacza (PSU): 300 mm

Miejsca na karty rozszerzeń: 7

źródło: materiały prasowe