Południowokoreański producent motoryzacyjny zaprezentował swoje nowe auto koncepcyjne, które łączy w sobie dwa wcielenia - klasycznego ducha motoryzacji z technologią jutra.

Hyundai Motor Company, produkujący samochody już od 1967 roku, nie raz wyznaczał trendy w dziedzinie motoryzacji. Choć przez kilka lat producent nie miał dobrej passy (produkował bardzo zachowawcze i nudne wizualnie samochody), to po pozyskaniu do zespołu Pana Luca Donckerwolke, gigant z Seulu ponownie zaczął pokazywać pazur.

Sportowy prototyp N Vision 74 został zaprezentowany jakiś czas po prezentacji modelu Ioniq 6, który skradł serca wielu fanów motoryzacji na świecie. Z czego to wynika?

Hybrydowy napęd i 680 koni mechanicznych pod retro obudową

N Vision 74 jest wzorowany na prototypowym modelu Hyundaia, który został opracowany przez legendarnego projektanta Giorgetto Giugiaro w 1974 roku. Mówimy tutaj o intrygującym Pony Coupe, którego gigant z Seulu nigdy nie skierował do produkcji. Co ciekawe, Pan Giugiaro przerobił ten projekt i poszedł z nim do Johna DeLoreana, dając życie kultowemu DMC-12. Efekt tych prac możecie porównać poniżej:

Jeżeli chodzi natomiast o parametry techniczne, to nowy Hyundai został zaprojektowany z napędem hybrydowym, składającym się wodorowych ogniw paliwowych i zasilania elektrycznego. Ten pierwszy ma pojemność 4,2kg wodoru, a ten drugi posiada akumulatory o pojemności 62,4 kWh. Ich wspólna praca pozwala uzyskać zasięg do 600km. Czas tankowania wynosi 5 minut, a ładowania natomiast 18 minut (z 10% do 80%).

Same silniki dają łącznie 670 KM mocy i 900 Nm momentu obrotowego, pozwalając (na razie) uzyskać prędkość maksymalną wynoszącą 250km/h, przy możliwości rozpędzenia auta do „setki” w czasie nieco ponad 4 sekund. Jednocześnie Hyundai zapewnia, że pracuje nad wersją z napędem na cztery koła, która ma pozwolić poprawić te wyniki.

Jaka szansa na seryjną produkcję? Na razie niewielka…

Choć auto zapowiada się naprawdę intrygująco, to na razie gigant z Seulu skupia się na swoim topowym modelu elektrycznym - Ioniq 6, który niebawem ma trafić do sprzedaży. Jak myślicie, jaka jest szansa, by takie auto pojawiło się na światowym rynku? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: NotebookCheck, Hyundai