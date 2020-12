No dobra, roboty chyba nie bardzo mogą być sympatyczne, ale zespół Boston Dynamics przez lata dbał o to, by jego zwierzyniec wzbudzał wyłącznie pozytywne emocje. Właśnie znalazł nowy dom – pod banderą Hyundaia.

Hyundai kupuje Boston Dynamics

Pozytywne emocje wywoływane kolejnymi filmikami na YouTubie nie przekładają się niestety na komercyjny sukces robotów Boston Dynamics. Choć cechują się nieprzeciętną zwinnością i stabilnością, wciąż nie przynoszą zysków. Dlatego też istniejąca od niemal trzech dekad firma przechodzi z rąk do rąk: w 2013 roku kupiło ją Google, a cztery lata później – przejął ją Softbank. Minęły trzy lata i znów następuje zmiana właściciela. Nowym nabywcą jest Hyundai.

Południowokoreański producent samochodów, działający też w kilku innych branżach, wykupił od Softbanku 80% udziałów w Boston Dynamics, stając się tym samym nowym właścicielem firmy (pozostałe 20% pozostanie w rękach Japończyków). Zapłaci za to 1,1 miliarda dolarów, a finalizacji transakcji spodziewamy się w czerwcu przyszłego roku.

Po co Hyundaiowi Boston Dynamics? Drugi co do wielkości gigant (po grupie Samsung) z Korei Południowej wymienia kilka powodów. Po pierwsze: dostęp do technologii kluczowych dla „inteligentnych” robotów, związanych choćby z nawigacją, a producent ma w swojej ofercie roboty logistyczne. Po drugie: dzielona wizja automatyzacji miejsc pracy. Wreszcie: dostęp do najlepszych talentów i wielu partnerów z Doliny Krzemowej.

Najlepsze roboty Boston Dynamics

Boston Dynamics to producent inspirowanych zwierzęcą i ludzką anatomią robotów, wyróżniających się ponadprzeciętną sprawnością w trudnym terenie i zaawansowaną nawigacją. Najjaśniejszymi gwiazdami jego portfolio są: dwunożny Atlas, czworonożny Spot i dwukołowy Handle. Cała trójka ma wiele potencjalnych zastosowań.

Atlas to jeden z najbardziej dynamicznych humanoidów, który może zastąpić człowieka w terenie, gdy warunki stwarzają zagrożenie…

Spot to mobilny „piesek” sprawdzający się w zadaniach takich jak inspekcje i nadzór…

A Handle odnajduje się w magazynach – przy rozładowywaniu ciężarówek, układaniu paczek na paletach czy transportowaniu przedmiotów…

Źródło: TechCrunch, Hyundai, Boston Dynamics, Engadget, The Verge, informacja własna

Czytaj dalej o robotach: