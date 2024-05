Telefony i akcesoria Nothing są bardzo udane. Czy to samo powiemy o nadchodzącym smartfonie submarki Nothing - CMF? Telefon również ma być dość ciekawy.

Nothing Phone (1) był telefonem dość przełomowym, a na pewno charakterystycznym. Nietypowe podejście do projektowania, design wykorzystujący przezroczystą obudowę i całkiem dobrze wyważona specyfikacja to najważniejsze zalety modelu. O podobnych smartfonach Nothing (Phone (2) i Phone (2a) możemy zresztą powiedzieć to samo. Firma z dość krótkim stażem na rynku kontynuuje jednak ofensywę modelową, choć kolejny smartfon trafi na rynek z innym logo - CMF by Nothing.

CMF by Nothing Phone (1) - zapowiedź niedrogiego telefonu

Już od jakiegoś czasu na rynku są dostępne urządzenia z logo “CMF by Nothing”. To między innymi słuchawki oraz smartwatch. Pod względem designu nie przypominają produktów “macierzystej” firmy, również możemy je jednak uznać za po prostu fajne. Sam, zachęcony głównie wyglądem, kupiłem smartwatch CMF b Nothing Watch Pro. Działa zgodnie z oczekiwaniami, a na żywo wygląda jeszcze lepiej, niż na zdjęciach.

Smartfon CMF by Nothing Phone (1) powinien być propozycją w segmencie niedrogich telefonów. Możliwe jednak, że pod względem specyfikacji będzie bardzo podobny do najtańszego obecnie telefonu w ofercie Nothing.

CMF Phone (1) to bliźniak Nothing Phone (2a)?

Pierwsze informacje na temat specyfikacji debiutanckiego telefonu CMF wskazują na to, że będzie to model oparty na już istniejącym telefonie. Poszczególne punkty specyfikacji wyglądają dość znajomo, nietrudno zauważyć podobieństwo do Nothing Phone (2a).

Smartfon CMF może pracować pod kontrolą procesora MediaTek Dimensity 7200. Dostanie ekran OLED o przekątnej 6,7” z częstotliwością odświeżania obrazu 120 Hz. Bateria o pojemności 5000 mAh ma szybkie ładowanie 33 W.

CMF by Nothing Phone (1) powinien być nieco tańszy od i tak dobrze wycenionego “pierwowzoru”. Mowa o cenie wynoszącej 249 dolarów. Wygląd będzie się różnił, a według doniesień charakterystyczną cechą będzie wymienna tylna klapka. Ciężko powiedzieć, czy chodzi jedynie o zmianę wyglądu, czy także samodzielną wymianę baterii. Funkcja została nazwana Nothing Lock. Kolejną zmianą ma być brak Gyph - świecących elementów, znanych ze wszystkich dotychczasowych telefonów marki Nothing.