Użytkownicy wybranych smartfonów będą mogli korzystać za darmo z funkcji, za którą ChatGPT każe płacić ekstra.

Jeśli chodzi o aplikacje na smartfony, ChatGPT nie jest najprzyjaźniejszym w obsłudze AI na świecie.

Gemini Google’a można zintegrować z całym interfejsem Androida. Copilot został połączony z kilkoma najpopularniejszymi aplikacjami Microsoftu. Meta AI jest właśnie wdrażana do aplikacji Facebook, Instagram i WhatsApp. Tymczasem ChatGPT wymaga każdorazowego uruchamiania osobnej apki, a rozbudowany widżet na Androida przeznaczony jest wyłącznie dla tych, którzy płacą ok. 100 zł miesięcznie za pakiet ChatGPT Plus. Wykupienie abonamentu nie jest już jednak konieczne.

Nothing Phone (2) zintegrowany z ChatGPT

Nothing Phone (2) dostał właśnie aktualizację systemu Nothing OS o oznaczeniu 2.5.5. Na liście nowości znalazła się głębsza integracja z ChatGPT.

Pierwsza nowość to możliwość umieszczenia na pulpicie funkcjonalnego widżetu, zgodnego ze stylistyką interfejsu. Do wyboru są aż cztery warianty. Pierwsze trzy umożliwiają przejście od razu do konwersacji tekstowej, głosowej lub analizy obrazu, a czwarty jest po prostu stosem złożonym z pozostałych widżetów.

Na tym nie koniec. Okno edycji pojawiające się po zrobieniu zrzutu ekranu zostało wzbogacone o przycisk ChatGPT. Po zrobieniu screenshota wystarczy jedno kliknięć, by wydać powiązane z nim polecenie.

Jeszcze w tym miesiącu aktualizacja Nothing OS 2.5.5 ma trafić także na smartfony Nothing Phone (2a) oraz Phone (1).