Zdjęcia Google już niebawem zostaną wzbogacone o świetną funkcję dla osób, które lubią zachowywać wspomnienia w unikatowy sposób. Nowe narzędzie stworzy krótki klip wideo z najważniejszymi filmami i zdjęciami.

Nowa funkcja nazywa się „Highlight Video” i pozwoli na utworzenie ładnego klipu wideo w zaledwie kilka kliknięć. Wystarczy wybrać tagi (oznaczające na przykład konkretne osoby, daty czy miejsca), a Zdjęcia Google same wybiorą najlepsze filmy i fotografie, by utworzyć z nich pełen materiał. Aplikacja doda też odpowiednią muzykę i zsynchronizuje całość.

Zdjęcia Google i Highlight Video

Można w tym dostrzec coś na wzór rozwinięcia koncepcji kolaży, które w aplikacji Zdjęcia Google są dostępne już od dłuższego czasu. Jest to też kolejny przykład wykorzystania sztucznej inteligencji przez amerykańskiego giganta.

Po aktualizacji Zdjęć Google na urządzeniach z Androidem oraz iOS-em w górnej części aplikacji pojawi się nowy przycisk z plusikiem. Po jego kliknięciu oczom użytkownika ukaże się menu z opcjami, takimi jak album, kolaż, animacja czy właśnie „Highlight Video”. Wybranie tego ostatniego spowoduje otwarcie wyszukiwarki, w której podamy określone tagi.

Utworzony przez narzędzie Google’a klip wideo można będzie także zmodyfikować. Zmienimy kolejność pojawiających się zdjęć i filmów, przytniemy, a także zmienimy muzykę. Wszystko, by wspomnienia miały unikatowy charakter, a zarazem zawierały to, co dla nas najważniejsze.

Źródło: Google, Thurrott