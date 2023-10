X (dawniej Twitter) otrzymuje kolejne nowości. W ostatnim rozdaniu były to rozmowy wideo i głosowe. Wyjaśniamy, co i jak, podpowiadając przy okazji, w jaki sposób można je wyłączyć.

X ma być aplikacją do wszystkiego (a przynajmniej takie zapowiedzi wygłaszał Elon Musk, gdy przejmował Twittera). Skoro tak, to nie może w niej zabraknąć konkretnych narzędzi komunikacyjnych. Do tej pory jako komunikator ograniczał się do czatów tekstowych, ale w ramach aktualizacji otrzymuje rozmowy głosowe oraz wideorozmowy.

Nie są to najbardziej wyczekiwane funkcje X, ale spodziewaliśmy się, że się pojawią. W sierpniu zapowiadała je obecna dyrektor generalna, Linda Yaccarino.

Przynajmniej początkowo (czyli od końcówki października 2023 r.) funkcja ta jest dostępna wyłącznie dla abonentów pakietu X Premium i tylko w aplikacji na iPhone’y. Na stronie pomocy odnajdujemy jednak informację o planach rozszerzenia wsparcia o urządzenia z Androidem. Z kolei o wersji przeglądarkowej na razie cisza.

Co jednak ciekawe, o ile osoby korzystające z X-a za darmo nie mogą wykonywać połączeń, to jak najbardziej mogą je odbierać.

Jak włączyć lub wyłączyć rozmowy wideo i audio na X (Twitterze)?

Każdy użytkownik może aktywować lub wyłączyć w ustawieniach połączenia audio i wideo. Może także wybrać, kto będzie miał możliwość nawiązywania takich połączeń. W tym ostatnim kontekście opcje są trzy: osoby z książki kontaktów, osoby śledzone oraz wszyscy zweryfikowani użytkownicy.

Warto tu jednak podkreślić, że domyślnie połączenia wideo i audio będą włączone. Wzbudza to w użytkownikach pewne obawy – głównie w związku z bezpieczeństwem.

Jak zatem wyłączyć (lub włączyć) możliwość prowadzenia rozmów głosowych i wideo? Należy uruchomić aplikację X, kliknąć ikonę profilową w górnym lewym rogu i wybrać „Ustawienia i pomoc” > „Ustawienia i prywatność”. Tam w sekcji „Wiadomości” znajdziesz komplet przełączników.

Źródło: Engadget, SlashGear