Gdańska elektrociepłownia PGE przechodzi zieloną transformację. W ramach kolejnego jej etapu, stanie tam jeden z największych akumulatorów ciepła w Polsce, któremu towarzyszyć będą cztery największe wielkoskalowe pompy ciepła.

Zielona transformacja zyskuje na sile w Polsce, a jej najnowsze oznaki można zauważyć w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Gdańsku. Planowane są tam inwestycje, które przyczynią się do zastąpienia węglowych rozwiązań technologiami nisko- i zeroemisyjnymi. W ramach tych działań, w gdańskiej elektrociepłowni zostaną zainstalowane największe w Polsce wielkoskalowe pompy ciepła.

Pompy te, jak informuje PGE, będą miały łączną moc 80 MW. Do instalacji dołączy także jeden z największych w kraju akumulatorów ciepła, który będzie miał wysokość 60 m i średnicę 30 m. Aby zilustrować skalę tego przedsięwzięcia, można porównać akumulator do 16-piętrowego budynku, który pomieściłby 35 mln litrów wody – tyle, ile znajduje się w dziesięciu basenach olimpijskich.

Wysoki na 16 pięter akumulator ciepła w Gdańsku

Woda w akumulatorze będzie utrzymywała temperaturę 98 stopni Celsjusza, co pozwoli na gromadzenie „nadmiaru” ciepła i uwalnianie go w razie potrzeby. Szacuje się, że pojemność cieplna akumulatora wyniesie prawie 2 tys. MWh, co odpowiada mniej więcej dobowemu zapotrzebowaniu na ciepło miasta takiego jak Gdańsk.

Akumulator ciepła ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania elektrociepłowni. Jego głównym zadaniem jest wyrównywanie pracy, co przekłada się na ograniczenie ilości paliwa spalanego w kotłach i tym samym na redukcję emisji szkodliwych substancji do środowiska.

Liczby są imponujące

Pomówmy o liczbach. Nowa instalacja ma zredukować zużycie oleju lekkiego o 4 tys. ton, a paliwa węglowego – o blisko 25 proc. Emisja dwutlenku węgla obniży się o prawie 300 tys. ton rocznie, co wiceprezes zarządu PGE Energia Ciepła, Mariusz Michałek, porównuje do posadzenia lasu o powierzchni prawie całego Wrocławia lub Szczecina.

Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła w Gdańsku, podkreśla, że dzięki tym inwestycjom gdański system ciepłowniczy zyska na elastyczności i efektywności. Dodatkowo, spełni on warunki bycia efektywnym systemem ciepłowniczym, proponowane przez UE w ramach Pakietu „Fit for 55”.

Do akumulatora ciepła można podłączać różne źródła ciepła, co pozytywnie wpływa także na elastyczność elektrociepłowni. W przypadku gdańskiej instalacji będą to kotły elektrodowe, które już tam się znajdują, ale także nowo tworzone pompy ciepła. Źródłem ciepła dla tych urządzeń będzie woda z Martwej Wisły. Więcej informacji można odnaleźć na stronie PGE, a dobrym podsumowaniem jest poniższy materiał wideo:

