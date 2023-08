Wielka jak żadna inna. I choć daleko od Polski, to Polacy maczają w tym projekcie palce. Powstaje największa morska farma wiatrowa.

Na horyzoncie pojawia się największa na świecie morska farma wiatrowa. Ten gigantyczny projekt, o nazwie Elanora Offshore, będzie miał potencjał, by dostarczyć od 5 do 6 GW mocy, co przekłada się na produkcję ponad 20 TWh energii rocznie.

Lokalizacja farmy została wybrana nieprzypadkowo – znajduje się ona u wybrzeży australijskiego stanu Wiktoria, gdzie warunki są idealne do tego typu inwestycji (woda jest płytka, a wiatry – silne). Dzięki temu, Elanora Offshore będzie w stanie zaspokoić aż 40 proc. lokalnego zapotrzebowania na energię.

Polacy budują największą morską farmę wiatrową

Morska farma wiatrowa Elanora Offshore, mimo że zlokalizowana jest w Australii, ma silne powiązania z Polską. Wśród twórców projektu znajduje się bowiem warszawska grupa Respect Energy Holding. Współpracują z nimi również takie firmy jak EnergyAustralia oraz Boskalis z Holandii.

Sebastian Jabłoński, prezes Respect Energy Holding, przyznał, że to bardzo ważny projekt: „Cieszymy się, że projekt budowy największej farmy offshore na świecie skupił wokół siebie najlepszych światowych ekspertów z branży energetycznej. Zespół Elanora Offshore jest doskonale przygotowany do pomyślnego zrealizowania każdego etapu tego ważnego projektu”.

Skala projektu? Ogromna

Ze względu na ogromną skalę projektu, jego realizacja będzie wymagała sporo czasu. Główna faza budowy ma zakończyć się dopiero w 2032 roku, a pełna operacyjność farmy zostanie osiągnięta kilka lat później. Oczywiście, jest to optymistyczny scenariusz, zakładający brak większych komplikacji w trakcie realizacji.

Twórcy projektu Elanora Offshore są dumni nie tylko z przewidywanej mocy produkcyjnej farmy. Podkreślają również, że dzięki niej możliwe będzie znaczne ograniczenie emisji dwutlenku węgla - aż o ponad 600 mln ton. Dodatkowo, farma stworzy 320 stałych miejsc pracy, a w trakcie jej budowy zatrudnienie znajdzie ponad 3 tys. osób.

Źródło: Respect Energy Holding