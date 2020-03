To, że przez koronawirusa musimy zostać w domu, nie znaczy jeszcze, że musimy też rezygnować z zakupów. Choć spora liczba sklepów została zamknięta, popyt przez ten czas nie zmalał, a na pewne produkty nawet wzrósł. Zaspokoić go pozwalają sklepy internetowe.

E-commerce wypełnia lukę – ruch w sklepach internetowych rośnie

W galeriach handlowych otwarte mogą być teraz wyłącznie sklepy spożywcze, apteki, drogerie czy punkty usługowe. Dlatego też Komputronik zamknął wszystkie swoje sklepy w takich miejscach, ale to wcale nie znaczy, że popyt na produkty z jego oferty zmalał. Jak przekonuje jego dyrektor e-commerce, Karol Tokarski, w ostatnich dniach odnotowany został wzmożony ruch na stronie jego sklepu internetowego.

„Wyraźnie widzimy wzrost odwiedzin naszej witryny, a także wzrost wartości koszyka zakupów – powiedział Karol Tokarski. – W wybranych kategoriach odnotowaliśmy wzrost ruchu na stronie nawet o kilkadziesiąt procent”.

Zostań w domu. Pracuj efektywnie i skutecznie walcz z koronawirsuem

Zupełnie nie zdziwi was to, jakie produkty cieszą się teraz największym zainteresowaniem. Tak – to laptopy i wszelkiego rodzaju sprzęt do pracy zdalnej. Dlatego właśnie Komputronik przygotował nawet specjalny pasaż, w którym można znaleźć wszystko, czego potrzeba, by bezpiecznie, wygodnie i efektywnie realizować służbowe obowiązki w swoim mieszkaniu. W home office przydać mogą się na przykład: ergonomiczne peryferia (jak monitory, słuchawki czy klawiatury), a także routery zapewniający szybki Internet, smartfony, ...ale nie tylko.

„Zwróciliśmy także uwagę, że nasi klienci chętniej zamawiają sprzęt do sprzątania, oczyszczacze powietrza i butelki filtrujące wodę – kontynuował Karol Tokarski. – Pomimo, że te urządzenia nie zlikwidują wirusa, to z pewnością poprawią jakość powietrza czy wody, a to zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia jest jeden z kluczowych czynników do walki z koronawirusem”

E-sklepy działają po staremu. Komputronik zapewnia: nie ma obaw

Sklepy stacjonarne mogą być zamknięte, dostawy towaru – nieregularne, a godziny otwarcia – skrócone. W przypadku sklepów internetowych te problemy nie występują, więc dla swojego komfortu, a przede wszystkim zdrowia, lepiej jest zostać w domu i zrobić zakupy w sieci.

„Wszystkie zamówienia realizujemy na bieżąco – podkreślił Karol Tokarski. – Nie ma żadnych obaw, że zamówiony towar nie zostanie doręczony”.

Źródło: Komputronik, informacja własna

Czytaj dalej o koronawirusie: