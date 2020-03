Pracownicy w coraz większej liczbie, a także wszyscy uczniowie i studenci zostają w domach i są ograniczeni do niebezpośrednich form komunikacji. Aby ułatwić pracę i naukę w tym czasie firma Google udostępnia swoje narzędzia za darmo.

Google ułatwia nam pracę zdalną – zalecaną dziś z powodu koronawirusa

W Polsce zdiagnozowano już ponad 60 osób – koronawirus rozprzestrzenia się i rząd coraz głośniej namawia do tego, byśmy w miarę możliwości nie opuszczali miejsca zamieszkania. Jeżeli tylko jest taka możliwość, zaleca się pracę zdalną. Pisaliśmy już o tym, co to oznacza dla pracodawców, a także o tym, jak pracownicy mogą zadbać o bezpieczeństwo. Istotny jest też dostęp do odpowiednich narzędzi i firma Google postanowiła pomóc.

Na ten trudny czas – a konkretnie do 1 lipca 2020 roku – firma Google umożliwia bezpłatne prowadzenie wideokonferencji przez Hangouts Meet wszystkim użytkownikom G Suite. Ma to pomóc w pracy zdalnej i komunikacji między pracownikami w zespołach oraz na linii pracownik-pracodawca.

Koronawirus nie zakłóci roku szkolnego. Narzędzia edukacyjne za darmo

Hangouts Meet – obok Dysku, Classroom i wielu innych – jest też jedną z aplikacji udostępnionych bezpłatnie szkołom i uczelniom. Władze tych ostatnich mogą zarejestrować się w programie i bez opłat korzystać z pakietu G Suite dla Szkół i Uczelni, zapewniającego narzędzia do efektywnej nauki przez Internet: od interaktywnych lekcji, przez przesyłanie materiałów naukowych po wyznaczanie i sprawdzanie prac domowych.

Dzięki tym narzędziom dwutygodniowa przerwa od zajęć w szkole nie będzie musiała wiązać się z olbrzymimi zaległościami. To ważne, szczególnie że – przynajmniej na razie – rząd nie planuje modyfikowania kalendarza roku szkolnego. Wprawdzie lekcje online nie są obowiązkowe, ale są zalecenia, by z nich skorzystać. Narzędzia edukacyjne Google mogą w tym pomóc i – kto wie? – być może ten eksperyment zaowocuje również w przyszłości.

Koronawirus w Polsce. Jak jeszcze firma Google stara się nam pomóc?

Dodatkowo firma Google uruchomiła alert SOS w wyszukiwarce – wpisując hasło „koronawirus” otrzymamy najświeższe i zweryfikowane informacje na ten temat, a także komplet oficjalnych komunikatów i wskazówek na temat bezpieczeństwa. Moderatorzy starają się też chronić nas przed dezinformacją oraz szkodliwymi treściami związanymi z pandemią.

Źródło: Monday, Blog Google Polska

