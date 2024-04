Czy sztuczna inteligencja może “tworzyć” filmy? Projekt firmy TCL Studios pokazuje, że tak, jest to możliwe. Next Stop Paris to film romantyczny, którego fundamentem jest AI. Zwiastun podpowiada, czego należy się spodziewać - oceńcie sami.

Czy dożyjemy czasów, w których aktorzy, jakich znamy, zostaną zastąpieni przez sztuczną inteligencję? Spekulować można bez końca i nawet jeśli tak miałaby wyglądać przyszłość kinematografii, to ten scenariusz jest odległy. Ktoś jednak musi przetrzeć szlaki.

Next Stop Paris - czy to ma sens?

Tym “kimś” jest firma TCL Studios, która rozwija intrygujący projekt. Romantyczna historia czerpiąca garściami z AI - poznajcie film Next Stop Paris, który zadebiutuje jeszcze w tym roku. Oto zwiastun rzeczonej produkcji.

Pięknie to wszystko wygląda, prawda? Może nie jest to najznakomitszy wyciskacz łez, ale widać wyraźnie, że AI radzi sobie coraz lepiej, chociaż do ideału nadal sporo brakuje. Film Next Stop Paris prawie w każdym calu bazuje na AI. Z wyjątkiem scenariusza.

Możemy mówić o rewolucji?

Jasne, Next Stop Paris to bardziej eksperyment, zresztą sami twórcy dokładnie tak opisują swój projekt: "Next Stop Paris to wczesny eskperyment łączący technologię i kreatywność w hybrydowym formacie rozrywki. Technologia sztucznej inteligencji zastosowana do stworzenia tych postaci i fikcyjnego świata pozwala zespołom kreatywnym przesuwać granice i ożywiać wrażenia widza, tworząc jednocześnie nowe możliwości dla partnerów marketingowych."

Nie jest tajemnicą, że AI ma szansę nieźle “namieszać”, jeśli mowa o szeroko pojętym tworzeniu filmów. Ta raczkująca rewolucja dzieje się na naszych oczach; być może i filmy generowane przez Sora nie są wybitnie długie, ale mają prawo się podobać.

Źródło: TCL, zdjęcie otwarcia: TCL, YouTube