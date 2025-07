iPhone'y 17 w nowych kolorach. Będzie w czym wybierać

Smartfony iPhone 17 to nie tylko nowe modele i ulepszona specyfikacja — Apple szykuje również premierę nowych wersji kolorystycznych.

Przed nami premiera smartfonów iPhone 17 — Apple ma zaprezentować aż cztery modele, w tym zupełnie nowego iPhone’a 17 Air, który ma zastąpić dotychczasowy wariant „Plus”. Nieoficjalnie mówi się, że urządzenia zostaną wyposażone w nowe procesory Apple A19 i A19 Pro, a także zaoferują wyświetlacze z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Sprzęt ma szansę trafić na listy polecanych iPhone'ów.

Zmiany obejmą również wygląd smartfonów. Według Filipe Exposito z Macworld, który powołuje się na „wewnętrzny dokument”, ujawniona została pełna lista planowanych wersji kolorystycznych.

iPhone 17 – nowe kolory

We wszystkich modelach z serii iPhone 17 producent szykuje nowe wersje kolorystyczne — pojawią się one nie tylko w iPhonie 17 Air, ale także w podstawowym iPhonie 17 oraz w bardziej zaawansowanych modelach iPhone 17 Pro i Pro Max.

iPhone 17 – kolory:

Czarny

Biały

Stalowoszary

Zielony

Fioletowy

Jasnoniebieski

W przypadku podstawowego iPhone’a 17 Apple stawia na mieszankę klasyki i świeżości. Czerń i biel pozostają bezpiecznym wyborem dla użytkowników preferujących stonowane barwy. Cała reszta palety to nowość — stalowoszary, zielony, fioletowy i jasnoniebieski to kolory, których wcześniej nie było w tej linii, co wskazuje na chęć odświeżenia wizerunku podstawowego modelu.

iPhone 17 Air – kolory:

Biały

Czarny

Jasnoniebieski

Jasne złoto

Nowy, ultracienki iPhone 17 Air otrzyma inną gamę kolorystyczną niż model podstawowy, co może celowo odróżniać go od pozostałych wersji. Czerń i biel prawdopodobnie pozostaną spójne z innymi modelami, natomiast jasnoniebieski ma być jeszcze jaśniejszy niż w iPhonie 17. Nowością jest również jasne złoto, które według doniesień może przypominać odcień Desert Titanium znany z iPhone’a 16 Pro — choć nie ma jeszcze potwierdzenia, że będzie identyczny.

iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max – kolory:

Czarny

Biały

Szary

Ciemnoniebieski

Pomarańczowy

Apple planuje wyróżnić modele Pro przy pomocy bardziej unikalnych wariantów kolorystycznych. Oprócz klasycznych opcji jak czerń, biel i nowy odcień szarości (który może przypominać naturalny tytan), szczególną uwagę przyciągają dwie barwy specjalne: ciemnoniebieska oraz pomarańczowa, które mają dodać serii Pro odważnego i ekskluzywnego charakteru, co wpisuje się w strategię Apple wyróżniania topowych modeli również pod względem designu.

Warto pamiętać, że wciąż mamy do czynienia z nieoficjalnymi doniesieniami, do których należy podchodzić z rezerwą. W jakich wariantach kolorystycznych zadebiutują nowe iPhone’y? Tego najprawdopodobniej dowiemy się we wrześniu, podczas oficjalnej premiery smartfonów iPhone 17.