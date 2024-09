Age of Mythology: Retold. Stara strategia ciągle jara

Age of Mythology: Retold to remaster produkcji, którą pamiętają raczej dojrzali gracze. I choć jest to tylko ubrana w nowe szaty stara produkcja, z całą masą archaicznych rozwiązań, nadal jest ona w pełni grywalna. Do mnie trafiła

Age of Mythology: Retold to kolejny już remaster kolejnej gry sprzed lat. I na wstępie musimy sobie powiedzieć, że odświeżone wersje gry możemy rozpatrywać na kilka sposobów, bo odbiorcy tych gier dzielą się moim zdaniem na trzy grupy.

Pierwsza z nich to osoby, które pamiętają oryginał sprzed lat, odpalają remaster i po prostu cieszą się "unowocześnioną" klasyką. Druga grupa to gracze mocno zaangażowani, którzy są w stanie wytknąć każdą różnicę między oryginałem a wersją odświeżoną – pojedyncze skróty klawiszowe, każdą zmianę w balansie, a nawet pojedyncze drobiazgi wizualne, które mogą utrudniać na przykład speedrunowanie gry. Trzecia grupa, to nowi gracze, którzy nie znają oryginału i remaster traktują jako nową dla siebie produkcję i w żaden sposób nie porównują doświadczenia do tego, które oferuje pierwowzór. Ja jestem w grupie trzeciej.

Na granie w oryginalne Age of Mythology się nie załapałem – w pewnym względzie wynika to pewnie z mojego wieku. Jednakże grałem w niejedną starą strategię, więc mogłem się "mniej więcej" spodziewać rodzaju rozgrywki. I nie powiem, że na początku nie była ona dla mnie dość męcząca – do Age of Mythology: Retold siadałem bezpośrednio po kilkudniowym maratonie w Manor Lords. Różnice były więc odczuwalne, ale wystarczyła jakaś godzinka, by odnaleźć się w nowym/starym systemie gier strategicznych.

Age of Mythology: Retold – odpicowany staroć, który trzyma się dobrze

Age of Mythology: Retold to strategia czasu rzeczywistego, której akcja toczy się w czasach antycznych. Najciekawszym jej elementem jest "pierwiastek boski" – każda grywalna nacja, może wyznawać określonych bogów, po jednym dla określonej ery. Wybór danego boga, daje nam dostęp do specjalnych mitycznych jednostek, takich jak minotaury, sfinksy czy hydry, a także odblokowuje konkretne cechy i bonusy.

Do dyspozycji gracza oddano cztery nacje – Greków, Egipcjan, Nordów i Atlantydzi. Sam grałem najdłużej Grekami, w ciągu kilku godzin rozgrywki sprawdziłem też Egipcjan. Grecy stanowią "bazową" nację, której mechaniki wydają się neutralne względem innych gier strategicznych. Każda z kolejnych ma swoje cechy charakterystyczne, które wymagają całkowicie innego podejścia do rozgrywki. Trudno więc się nudzić.

W grze zarządzamy czterema zasobami – żywnością, drewnem, złotem i przychylnością bogów. Ostatni z nich pozyskiwany jest w każdej nacji w inny sposób. A jest to zasób ważny, pozwala bowiem na rekrutowanie jednostek mitologicznych, które w istotny sposób wpływają na sytuację na polu bitwy. Piąty zasób to liczba mieszkańców, która jest ograniczana przez maksymalną liczbę domów, które możemy ustawić w naszym mieście.

Age of Mythology: Retold – jak w to się gra?

Krótki zarys rozgrywki za nami, więc pomówmy o wrażeniach z samej rozgrywki. A te są pozytywne. Do dyspozycji graczy oddano kilka scenariuszy kampanii, które są dość mocno rozbudowane i zróżnicowane. Poza zwykłymi misjami, polegającymi na dominacji wroga, spotkamy się ze scenariuszami poświęconymi samym potyczkom, krótkimi epizodami "skradania się" za murami wroga, czy też swego rodzaju pościgiem za utraconym artefaktem.

Przed każdym poziomem możemy ustawić poziom trudności. Sam grałem na poziomie średnim – chciałem poznać możliwie dużo gry w krótkim czasie, mierząc się przy tym z pewnym wyzwaniem. I muszę przyznać, że kilkukrotnie przegrywałem potyczkę. Raczej rzadko, kilka razy popełniłem błąd w tym samym rozdziale, ale SI nawet na tym poziomie potrafi narobić kłopotu, jeśli nie potraktujemy naszych wrogów poważnie. Myślę, że na najwyższym poziomie trudności nawet zaawansowani gracze RTS-ów będą czuć wyzwanie.

Oprawa audiowizualna – nie mam nic do zarzucenia

Z racji tego, że sam nie grałem w oryginalne AoM, sprawdziłem porównania oprawy dostępne w sieci i uważam, że twórcy zremasterowanej wersji zrobili dokładnie to, co powinni. Większość budynków wygląda bardzo podobnie do tego, co oferował oryginał, jeśli chodzi o ich kształt. Różnica dotyczy rzecz jasna jakości grafiki, która jest zadowalająca.

Bardzo korzystnie wypadają przygotowane na nowo cutscenki. Nie jest to poziom, który oferują dzisiejsze produkcje. W Age of Mythology: Retold wyglądają one dużo bardziej filmowo, w dużej mierze dzięki poprawionym animacjom i lepszej pracy kamery.

Czy coś tu nie gra?

Jeśli na coś można narzekać, to na niezbyt szczegółowy samouczek. W tym temacie mamy często rzecz jasna dwa obozy, jedni lubią dostać informacje o wszystkim, podczas gdy inni lubią samodzielnie odkrywać poszczególne mechaniki. Sam optowałbym za tym, by odrobinę go rozszerzyć.

Są też drobnostki, których mi zabrakło (lub których nie znalazłem). Mowa tu na przykład o automatycznej naprawie budynków. Nie znalazłem opcji, która umożliwia nakazanie mieszkańcom traktowania jako priorytetu naprawiania uszkodzonych budowli. Zamiast tego musiałem wysyłać ich do tych prac ręcznie, co przy większym oblężeniu bywa problematyczne. Dodatkowo można by wspomnieć o tym, że do zatrzmania rozgrywki służy klawisz Pause/Break. Spodziewałbym się przemodelowania sterowania w taki sposób, by pauzę aktywować spacją. To jednak pewnie ukłon w stronę doświadczonych graczy oryginalnego Age of Mythology.

Wybierz dobrze, a potem zagraj raz jeszcze

Age of Mythology: Retold to przyjemna strategia o dość jasno określonych zasadach rozgrywki, z potencjałem na dużą regrywalność. I nie mówię tu o samej kampanii na różnych poziomach trudności, ale też na tworzonych samodzielnie potyczkach. Zróżnicowanie nacji, a także możliwość wyboru jednego z dwóch bogów przy awansie do każdej z czterech er, sprawiają, że każdą mapę możemy rozegrać na wiele sposobów.

Jestem w stanie wyobrazić sobie ludzi, którzy do AoM: Retold siadają regularnie, całymi latami, ciągle odczuwając wyzwania. Szczególnie w trybie wieloosobowym. Dobra strategia wciąga – Age of Mythology: Retold wciągnęło mnie i to dość mocno.

Po krótkim zbadaniu tematu wiem, że twórcy zdecydowali się na pewne zmiany względem oryginału, które sprawią, że nawet doświadczeni gracze poczują nowe wyzwanie w odświeżonej wersji AoM. Mowa choćby o liczbie domów, które mogą stanąć w mieście, ale także o koszt poszczególnych inwestycji.

Age of Mythology: Retold - czy warto kupić?

Age of Mythology: Retold to produkcja, którą zdecydowanie warto sprawdzić. Zachęcać może jej cena. W wersji podstawowej, w którą grałem, AoM: Retold kosztuje 130 zł. Biorąc pod uwagę, jak dobrze zrobiona jest to gra i ile godzin trwają same kampanie, dla fanów gier strategicznych, zakup będzie stanowić dobrze wydane pieniądze.

Przy ocenie Age of Mythology: Retold należy wziąć jednak pod uwagę, że to udany, ale "tylko" remaster, więc osoby, które w przeciwieństwie do mnie, były zaznajomione z oryginałem, nie są pewnie aż tak urzeczone jego ogólnym obrazem, wszak dobrze znały już założenia rozgrywki. Nie zmienia to jednak faktu, że mamy do czynienia z bardzo dobrą grą we względnie korzystnej cenie, która w dodatku dostępna jest w ramach abonamentu Xbox Game Pass – czego chcieć więcej?

Plusy:

Cztery, zróżnicowane nacje

Poziom trudności, gwarantujące wyzwanie dla każdego

Dobra oprawa audiowizualna

Długość kampanii i wysoka regrywalność

Minusy:

Niezbyt rozbudowane samouczki

Wierne oryginałowi, choć nienowoczesne sterowanie

Grafika: 3.8 / W porządku

Dźwięk: 4.2 / Dobry

Grywalność: 4.5 / Dobry



Age of Mythology: Retold - ocena końcowa 84% 4.2/5

Grę Age of Mythology: Retold w wersji PC na potrzeby nienijszej recenzji otrzymaliśmy bezpłatnie od jej wydawcy - Xbox Game Studios